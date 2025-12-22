Kitálalt a szakértő: ha ezt tapasztalod, nem lesz tartós a párkapcsolatod

Egy szakértő feltárta az egyik jelet, ami miatt egy kapcsolat nem fog működni. Igaz ez sajnos akkor is, ha jelenleg úgy tűnik, minden rendben van.

Nem lehet tartós egy kapcsolat, ha nem dolgoznak rajta eleget a felek / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Bonyolult és nehéz lehet egy kapcsolat

Egy kapcsolat elindítása és a helyes útra terelése elég nehéznek bizonyulhat, mivel az emberek sokrétűek és bonyolultak tudnak lenni. Bár azt gondolhatod, hogy megtaláltad az igazit, és most minden nagyszerűnek tűnik, de Jefferson Fisher válóperes ügyvéd és vezető kommunikációs szakértő felfedte, hogy mire van szüksége egy kapcsolatnak, hogy hosszú távon működni tudjon.

A Diary of a CEO nevezetű podcast műsorban beszélgetett ő és Steven Bartlett üzletember, akinek elárulta a gondolatait arról, miképpen lehet megtalálni a kapcsolatok ideális egyensúlyát. Megjegyezte, sokan azt gondolják, egy tökéletes kapcsolat jele az, hogy sosem veszekednek vagy kerülnek konfliktusba egymással, de ő nem ért ezzel egyet.

Azt hiszem, idővel rájössz, hogy nem a konfliktusok mennyisége a lényeg, hanem az, hogyan kezeljük őket

- idézi szavait az Unilad.

„Olvastam egy idézetet, amit soha nem felejtettem el, és amely szerint egy kapcsolat hosszú távú egészségét abból lehet megjósolni, hogy az egyes sebek 101%-osan vagy 99%-osan gyógyulnak-e. Vagyis: a konfliktusok erősebbé tesznek-e titeket.” Fisher hozzátette, hogy egy egészséges kapcsolat eléréséhez konfliktusokra van szükség. Hozzátette, hogy ritka a fejlődés enélkül, és hozzátette, hogy a kommunikáció mindennek az alapja.