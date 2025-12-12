Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

December 12. sorsfordító nap: új korszak, siker vár rád a magyar Nostradamus szerint

jövő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:25
Illy Roland Tamásmágusdöntésdecember
A változás szelét engedi be a december 12. Sorsfordító nap a mai, hiszen 12. hó 12. napja van. Egy olyan ajtó nyílik, amely átengedi hozzánk a lehetőségek energiáját. Lezárások, testi és lelki újjászületést hozhat el. A magyar Nostradamus felfedte, hogyan tudjuk az életünket megváltoztatni vele.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Elemi energiák mozdultak meg! Ahogy december 11-ből 12-be léptünk, a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az Égiek odafönt elküldték a lelki megtisztulás, a béke galambját felénk. Sorsfordító nap a mai, egy égi kapu nyílt, amely megváltoztathatja az eddigi életünket. Kiderült, mit kell hozzá tennünk!

sorsfordító nap van, december 12-e
December 12-e van, egy sorsfordító napba csöppentünk /  Képünk illusztráció: unsplash

Sorsfordító nap a 12/12

Ha a naptárunkra nézünk, furcsa érzés kaphat el minket: mit jelent a 12/12, vagyis a mai nap? Nemcsak egy ikerszám, hanem Illy Roland Tamás szerint olyan gyújtás a léleknek, amely lángokat ébreszt bennünk – az újjászületés lángját. Ha eddig úgy érezted, a 2025-ös, azaz a 9-es éve, csak fájdalmas útvesztőt hozott neked, sok tanulsággal és nehézséggel, akkor van egy jó hírünk: az út véget ért, és ez a sorsfordító nap az, amely új lehetőségeket tár majd feléd!

A Nagy Duett 5. évadának nyerteseit megjósló, a Mennyország titkait feltáró magyar Nostradamus szerint a mostani péntek különleges energetikai időpont, lehetőséget ad, hogy tisztábban lássunk.

Tamás mágus szerint ezen a sorsfordító napon erősebben működik:

  • az intuíció, 
  • könnyebben megértjük a saját érzéseinket,
  • tisztábban látjuk, merre szeretnénk előre haladni.

Egy régi időszak lezárását hozhatja el.

Most végre megnyithatunk magunkban egy új korszakot. Ez egy olyan nap, amikor könnyebb rendet tenni a gondolatainkban, az érzéseinkben és a kapcsolatainkban. Lehetőség nyílik rá, hogy elengedjük mindazt, ami már nem szolgál minket, legyen szó régi félelmekről, rossz szokásokról, bizonytalanságokról, felesleges terhekről.

– mutatott rá rögtön Tamás a Borsnak.

sorsfordító nap a mai, Tamás mágus elgondolkodik az asztalánál ülve.
A traumák, szenvedés és megpróbáltatás vége elérkezett, a a mai nap újjászületést hoz Illy Roland Tamás szerint  /Fotó: Beküldött fotó

Kinyílik a jövőd kapuja

A csodákra képes jövőlátó kiemelte: ez a nap spirituális szinten támogat minket abban is, hogy új dolgokat indítsunk el - legyen szó új munkahelyről, kapcsolatokról, döntésekről és arról, miként állunk hozzá a saját életünkhöz. De mégis hogyan tudjuk bevonzani ezeket a különleges erőket?

- Most könnyebben, tisztábban, bátrabban nézhetünk előre. Itt az idő egy pillanatra megállni, ránézni arra, hogy is vagyunk valójában, és meghozni azt a döntést, amit már régóta forgatunk magunkban. Lehet ez egy apró lépés is, egy szokás megváltoztatása, egy régóta halogatott gondolat kimondása, vagy akár egy nagyobb döntés – mutatott rá Tamás mágus, hogyan nyithatjuk meg a jövő ajtaját magunk felé.

A válasz tehát: ismerjük fel, milyen mélyen elzárt traumák, lelki sebek gyötörtek ebben az évben, és a sikerekre fókuszálj – emeljen fel a tudat, hogy ezen túl vagy, és az új időszak kapuja a lábad előtt  van.

A lényeg, hogy december 12-én könnyebb továbblépni, mint máskor.

A nap energiája támogat bennünket abban, hogy tisztábban lássuk a céljainkat, békét kössünk önmagunkkal, meghozzuk a régóta várt döntéseket, és nyitottabbak legyünk az új lehetőségekre. Ez a nap arról szól, hogy új irányt válasszunk, olyat, ami valóban hozzánk tartozik. Nem kell sietnünk, nem kell erőlködnünk. Elég egyetlen őszinte felismerés, vagy apró lépés. A 12.12 segít abban, hogy tiszta lappal induljunk tovább.

– zárta szavait Illy Roland Tamás.

A magyar Nostradamus különleges képességével korábban megfejtett egy hátborzongató rejtélyt. Azt állítja, tudja hogyan halt meg az Annabelle démoni babával utazó Dan Rivera.

Erről a Ripost videóját itt nézheted meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu