December 12. sorsfordító nap: új korszak, siker vár rád a magyar Nostradamus szerint

Elemi energiák mozdultak meg! Ahogy december 11-ből 12-be léptünk, a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az Égiek odafönt elküldték a lelki megtisztulás, a béke galambját felénk. Sorsfordító nap a mai, egy égi kapu nyílt, amely megváltoztathatja az eddigi életünket. Kiderült, mit kell hozzá tennünk!

December 12-e van, egy sorsfordító napba csöppentünk / Képünk illusztráció: unsplash

Sorsfordító nap a 12/12

Ha a naptárunkra nézünk, furcsa érzés kaphat el minket: mit jelent a 12/12, vagyis a mai nap? Nemcsak egy ikerszám, hanem Illy Roland Tamás szerint olyan gyújtás a léleknek, amely lángokat ébreszt bennünk – az újjászületés lángját. Ha eddig úgy érezted, a 2025-ös, azaz a 9-es éve, csak fájdalmas útvesztőt hozott neked, sok tanulsággal és nehézséggel, akkor van egy jó hírünk: az út véget ért, és ez a sorsfordító nap az, amely új lehetőségeket tár majd feléd!

A Nagy Duett 5. évadának nyerteseit megjósló, a Mennyország titkait feltáró magyar Nostradamus szerint a mostani péntek különleges energetikai időpont, lehetőséget ad, hogy tisztábban lássunk.

Tamás mágus szerint ezen a sorsfordító napon erősebben működik:

az intuíció,

könnyebben megértjük a saját érzéseinket,

tisztábban látjuk, merre szeretnénk előre haladni.

Egy régi időszak lezárását hozhatja el.

Most végre megnyithatunk magunkban egy új korszakot. Ez egy olyan nap, amikor könnyebb rendet tenni a gondolatainkban, az érzéseinkben és a kapcsolatainkban. Lehetőség nyílik rá, hogy elengedjük mindazt, ami már nem szolgál minket, legyen szó régi félelmekről, rossz szokásokról, bizonytalanságokról, felesleges terhekről.

– mutatott rá rögtön Tamás a Borsnak.

A traumák, szenvedés és megpróbáltatás vége elérkezett, a a mai nap újjászületést hoz Illy Roland Tamás szerint /Fotó: Beküldött fotó

Kinyílik a jövőd kapuja

A csodákra képes jövőlátó kiemelte: ez a nap spirituális szinten támogat minket abban is, hogy új dolgokat indítsunk el - legyen szó új munkahelyről, kapcsolatokról, döntésekről és arról, miként állunk hozzá a saját életünkhöz. De mégis hogyan tudjuk bevonzani ezeket a különleges erőket?

- Most könnyebben, tisztábban, bátrabban nézhetünk előre. Itt az idő egy pillanatra megállni, ránézni arra, hogy is vagyunk valójában, és meghozni azt a döntést, amit már régóta forgatunk magunkban. Lehet ez egy apró lépés is, egy szokás megváltoztatása, egy régóta halogatott gondolat kimondása, vagy akár egy nagyobb döntés – mutatott rá Tamás mágus, hogyan nyithatjuk meg a jövő ajtaját magunk felé.