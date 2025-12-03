Érkeznek a földönkívüliek? Új irányt vett a 3I/ATLAS üstökös, miközben közeledik a Föld felé

A rejtélyes, csillagközi objektum, amely nyáron kezdte meg útját Naprendszerünkön keresztül, ismét ámulatba ejtett mindenkit, ugyanis második csóvája irányt változtatott. A felfedezés után egyre több tudós kezdte el váltig állítani, hogy a 3I/ATLAS valóban egy földönkívüli űrhajó, ami a Föld felé tart.

Irányt váltott a 3I/ATLAS üstökös. (Képünk illusztráció) Fotó: Родион Журавлёв/Pixabay

Ismét sokkolta a tudósokat a csillagközi objektum

A 3I/ATLAS már közelről is találkozott néhány modern műholdunkkal, feltárva az üstökös körüli részleteket. Egyes tudósok azonban most meg vannak győződve arról, hogy az objektum egy másik civilizációtól származik, és úti célja a bolygónk.

Most, miután felfedezték, hogy az azonosítatlan repülő tárgynak van egy második ellencsóvája, egyre több információ derül ki. Mindeközben a váratlan irányváltással még jobban összezavarta a kutatókat.

A 3I/ATLAS ellencsóvája folyamatosan a Nap felé mutat, miközben átrepül a Naprendszerünkön, ami zavarba ejtette a tudósokat, akik a Föld felé tartó korábbi mozgására összpontosítva próbálták nyomon követni a pályáját. Az ellencsóvákat már korábban is láttak olyan objektumokon, mint az üstökösök, de a 3I/ATLAS esetében ez egy új jelenség, mivel nem ad egyszerű magyarázatot a kialakulására.

A csóva első jelét a Hubble Űrtávcső által küldött képeken találták júliusban, röviddel azután, hogy felfedezték az aszteroidaszerű objektumot. A távcső által készített képeken egy hosszú nyúlvány látszott a tárgy előtt, nem pedig mögötte. Gyorsan eltűnt, mielőtt újra megjelent volna a november végén készült új képeken, még azután is, hogy a mi perspektívánkból már elhaladt a Nap mögött.

Az asztrofizikai elméletek nehezen tudják megmagyarázni, hogy a második csóva miért a tárgy előtt van, nem pedig mögötte. A kutatók azonban úgy gondolják, hogy az üstökös pályája körül lebegő porszemcsék váltják ki, ami szinte halojelenséget okoz.

BREAKING🚨: Anti-tail of 3I/ATLAS takes new direction as Earth approach nears



Interstellar object 3I/ATLAS has developed a new "anti-tail". pic.twitter.com/YRSqSp88Ah — All day Astronomy (@forallcurious) December 15, 2025

Valóban idegen űrhajó lehet a 3I/ATLAS üstökös?

Mindezek ellenére hatalmas a vita a tudósok között, hogy pontosan mit is takar a jelenség. Sok csillagász úgy véli, hogy a csóva egyszerű fizikával magyarázható, az egyik tanulmány szerint kialakulását az aszteroida körüli jégszemcsék vastagsága okozhatja.