Érkeznek a földönkívüliek? Új irányt vett a 3I/ATLAS üstökös, miközben közeledik a Föld felé

A rejtélyes, csillagközi objektum, amely nyáron kezdte meg útját Naprendszerünkön keresztül, ismét ámulatba ejtett mindenkit, ugyanis második csóvája irányt változtatott. A felfedezés után egyre több tudós kezdte el váltig állítani, hogy a 3I/ATLAS valóban egy földönkívüli űrhajó, ami a Föld felé tart.
A 3I/ATLAS már közelről is találkozott néhány modern műholdunkkal, feltárva az üstökös körüli részleteket. Egyes tudósok azonban most meg vannak győződve arról, hogy az objektum egy másik civilizációtól származik, és úti célja a bolygónk.
Most, miután felfedezték, hogy az azonosítatlan repülő tárgynak van egy második ellencsóvája, egyre több információ derül ki. Mindeközben a váratlan irányváltással még jobban összezavarta a kutatókat.
A 3I/ATLAS ellencsóvája folyamatosan a Nap felé mutat, miközben átrepül a Naprendszerünkön, ami zavarba ejtette a tudósokat, akik a Föld felé tartó korábbi mozgására összpontosítva próbálták nyomon követni a pályáját. Az ellencsóvákat már korábban is láttak olyan objektumokon, mint az üstökösök, de a 3I/ATLAS esetében ez egy új jelenség, mivel nem ad egyszerű magyarázatot a kialakulására.
A csóva első jelét a Hubble Űrtávcső által küldött képeken találták júliusban, röviddel azután, hogy felfedezték az aszteroidaszerű objektumot. A távcső által készített képeken egy hosszú nyúlvány látszott a tárgy előtt, nem pedig mögötte. Gyorsan eltűnt, mielőtt újra megjelent volna a november végén készült új képeken, még azután is, hogy a mi perspektívánkból már elhaladt a Nap mögött.
Az asztrofizikai elméletek nehezen tudják megmagyarázni, hogy a második csóva miért a tárgy előtt van, nem pedig mögötte. A kutatók azonban úgy gondolják, hogy az üstökös pályája körül lebegő porszemcsék váltják ki, ami szinte halojelenséget okoz.
Mindezek ellenére hatalmas a vita a tudósok között, hogy pontosan mit is takar a jelenség. Sok csillagász úgy véli, hogy a csóva egyszerű fizikával magyarázható, az egyik tanulmány szerint kialakulását az aszteroida körüli jégszemcsék vastagsága okozhatja.
Más elméleti fizikusok, mint például Avi Loeb, azonban úgy vélik, hogy az ellencsóva nem a jég eredménye, hanem valójában a szén-dioxid termelődése okozhatja, amely potenciálisan egy idegen űrhajó mellékterméke. Ezt az elméletet más fizikusok, például Brian Cox kritizálták, de sokan úgy vélik, hogy valami intelligensebb dologról lehet szó - írta a Daily Star.
