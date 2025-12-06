Hatalmas férfihiány van ebben az országban, elképesztő megoldást találtak a nők

Bár Lettország híres lenyűgöző női tagjairól, de kevesen tudják, mennyi magányos nő van az országban a férfihiány miatt. Egy modern megoldással küszöbölték ki a problémát.

A növekvő férfihiány miatt sok a magányos és szingli nő / Illusztráció: Freepik.com

Nagy a férfihiány, megoldást találtak rá a nők

A férfihiány miatt a lett nők férfit bérelnek órákra. A szépséges lett nők sokkal tovább élnek, mint az országban lakó férfiak, így sokan elmenekülnek az országból, hogy férfit vadásszanak.

Akik esetleg nem utaznak el az országból, azok számára sem hunyt ki a remény szikrája, sokan különféle szolgáltatásokat vesznek igénybe, hogy akárcsak órákra is, de férfit tudjanak bérelni különböző házimunkára vagy javításokra. Cégek hirdetik férfi munkaerőiket, akiket néhány euróért már ki lehet bérelni, hogy akár felszereljenek egy tévét vagy megjavítsák a laptopokat, bútorokat szereljenek össze.

A szolgáltatás lehetővé teszi a nők számára, hogy online vagy telefonon keresztül ,,férfit foglaljanak", aki hatvan percen belül meg is jelenik. Dace Ruksane író, akit csak az ország Carrie Bradshaw-jaként emlegetnek, azt mondja, hogy a magasan képzett és sikeres nők csak amiatt egyedülállók, mert nehezen találnak olyan férfit, aki megfelel az ambíciójuknak.

A legokosabb lányok egyedül vannak. Az igazán szép lányok akkor vannak egyedül, ha okosak. Olyan partnert akarnak találni, aki egyenrangú velük

- idézi őt a Daily Star.

Szerinte, mivel a férfiaknak sok választási lehetősége van, nem fog egy ilyen nő mellett kikötni, mivel a kanapé kényelméből bármely nőt megkaphatja, ha pedig nem tetszik neki, keres egy másikat. A 30 év alatti férfiak száma meghaladja a nőkét. A nemek közötti egyensúlyhiány a 30 és 40 év között szemmel látható, mivel hatalmas a halálozási arány.

Az Európai Unióban a legnagyobb a várható élettartam közötti különbség a lett nők körében, átlagosan 11 évvel tovább élnek. A számok azt mutatják, hogy Lettországban 15,5%-kal több nő él, mint férfi, ami több mint háromszorosa az uniós átlagnak.

Egy 29 éves egyedülálló fesztiválmunkás szerint a kollégái 98 százaléka nő, amivel nincs semmi baj, de az egyensúly kedvéért jó lenne, ha lehetne másokkal is beszélgetni vagy flörtölni. Egy barátja szerint pedig sokan emiatt költöztek külföldre.

Ezért van az, hogy az összes barátom külföldre ment, és ott talált magának fiút/barátot

- mondja.