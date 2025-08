És egyszer csak…: háborognak a nézők Carrie Bradshaw szerelmi élete miatt

És egyszer csak…?! Inkább ötször! Carrie Bradshaw ugyanis éppen ennyiszer szakított már az HBO Max-on futó csajos dráma harmadik évadban. Sarah Jessica Parker neve egybeforrt a Szex és New York-beli karakterével, akitől nem kellett elbúcsúznunk a záróévadban. A sikerműsor ugyanis feldolgozást kapott És egyszer csak… címmel, s eddig nagy sikerrel futott a streaming csatornán, ám most fellázadtak a rajongók…

Sarah Jessica Parker az HBO Max-on romantikázik Carrie Bradshaw-ként (Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin / GettyImages)

Az HBO Max sorozata most mellé lőtt

Ahogy azt az Origo is megírta: amikor már azt hittük, hogy a Szűz Máriával való szexelés után nincs lejjebb a Szex és New York folytatásában, még nem láttuk a következő epizódokat. Az És egyszer csak... hiába az HBO Max legnézettebb szériája, rekordot döntött 2021-ben, miután 17 év után visszatért a három fősre fogyatkozott csajbrigád, annyi mélypontot kellett már a nézőknek megélni, és csalódnia Carrie, Charlotte és Miranda legendás figuráiban, hogy összeszámolni is nehéz lenne. A legutóbbi epizódban azonban már nagyon elrúgták az alkotók a piros pöttyöst, ugyanis (spoiler) Carrie és Aidan ismét szakított, úgy ötödjére. Ennyiszer még a középiskolában is ciki az első szerelmünkkel felmelegíteni a töltött káposztát, nemhogy a hatodik X környékén. A rajongók kommentjeiben azonban nincs kegyelem, Sarah Jessica Parkernek így is magyarázkodni kellett már a sorozat miatt, de ezt nem teszi zsebre. Toxikus mérgező vacak, unalmas már ez a szenvedés, nem szól semmiről a széria – ilyen, és ehhez hasonló vélemények ezreivel van tele a közösségi média. A rajongók csalódottak, mi pedig most bebizonyítjuk, hogy Carrie és Aidan (John Corbett) kapcsolata a sorozattörténet legtoxikusabb kapcsolata.

És egyszer csak... Carrie és Aidan öt szakítása:

A jófiú nem kell

Carrie már a Szex és New York idején is képtelen volt egy nem mérgező kapcsolatot felmutatni, ugyanis állandó ide-oda ugrált Mr. Big és az éppen aktuális egyrészes pasijai között. A harmadik évadban Big házas, amitől persze teljes idegösszeomlásban van, de jön a jóképű "egyszerűjani" bútortervező Aidan, akit valamiért az univerzum arra ítélt, hogy belezúgjon a divatkirálynő újságíróba, aki Dior cipő helyett terápiára is költhette volna a pénzét. Maga a harmincas szingli mondja ki, hogy az Aidannel való kapcsolatában az a legnagyobb gondja, hogy nincs gondja. Csinált is galibát, ugyanis első adandó alkalommal megcsalta Mr. Biggel legalább egy tucatszor, és ezt a szűkszavú szépfiú nem tolerálta, kiadta Carrie útját.