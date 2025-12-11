Forró csillagok repültek el a Nap mellett, hajszálon múlt az ütközés

Új kutatások szerint a Napnak mintegy 4,4 millió évvel ezelőtt hajszálon múlt az ütközése két hatalmas, rendkívül forró csillaggal. A csillagászok egy „kozmikus sebhelyet” fedeztek fel a Naprendszeren túli intersztelláris felhőkben, ezek a különös nyomok arra utalnak, hogy a csillagok rendkívüli közelségben haladtak el mellettünk.

A csillagok túl közel repültek a naphoz.

Fotó: Pexels.com

Még látni fogjuk a csillagokat

A Daily Star szerint a két úgynevezett „betolakodó csillag” – az Epsilon Canis Majoris (Adhara) és a Beta Canis Majoris (Mirzam) – ma már mintegy 400 fényévre található a Földtől, ugyanakkor a múltban jóval közelebb jártak: akár 30 fényéteren belül. Galaktikus méretekben ez közvetlen közelségnek számít.

A csillagok akkoriban akár négyszer-hatszor fényesebbek lehettek az égbolton, mint a ma legfényesebb csillag, a Sirius, vagyis korai emberelődeink szabad szemmel is láthatták őket, ahogy szinte átszáguldottak az égen.

A tudósok szerint a két csillag erős ultraibolya sugárzása ionizálta a közeli intersztelláris felhőket, vagyis elektronokat szakított le a hidrogén- és héliumatomokról. Ez a folyamat hagyhatta hátra azt a „sebhelyet”, amelyet most sikerült azonosítani. Ezek a felhők ma is körülbelül 30 fényévnyi kiterjedésűek.

Michael Shull, a Colorado Boulder Egyetem kutatója szerint a múlt rekonstruálása komoly kihívás:

„Olyan ez, mint egy mozgó kirakós. A Nap halad, a csillagok távolodnak, a felhők sodródnak.”

A kutatócsoport eredményeit az Astrophysical Journal közölte. A tudósok azt is feltételezik, hogy a Nap jelenlegi helyzete, egy olyan felhőben, amely részben pajzsként viselkedik az ionizáló sugárzással szemben ,fontos szerepet játszhatott abban, hogy a Föld élhető maradt.