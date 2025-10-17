Kitálalt a szakértő: ezért nem keresnek minket a földönkívüliek

Ez az egyik legnagyobb, máig megválaszolatlan kérdés a tudományban az, hogy, ha valóban létezik földönkívüli élet, miért nem próbált még kapcsolatba lépni velünk. Most egy tudós azt állítja, tudja a választ, és elmélete szerint az idegenek sokkal jobban hasonlítanak hozzánk, mint azt gondolnánk.
Dr. Robin Corbet, a NASA marylandi Goddard Űrrepülési Központjának asztrofizikusa úgy véli, hogy az idegenek egyszerűen belefáradtak abba, hogy megpróbáljanak megtalálni minket, és feladták.
Egy új tanulmányban azt állítja, hogy a földönkívüli civilizációk csupán egy kicsivel fejlettebbek technológiailag, mint mi, és elérték a technológiai lehetőségeik felső határát. Ezért elvesztették az érdeklődésüket és leálltak a kutatással.
A hétköznapi megközelítés szerint, ahol más civilizációk nem sokkal fejlettebbek nálunk, a felfedezésnek korlátai lennének
– mondta Dr. Corbet.
A szakértő szerint a Proxima Centauri b, egy bolygó egy másik naprendszerben, négy fényévnyire tőlünk, ígéretes hely lehet az élet számára. Ugyanakkor az emberiség jelenlegi űrhajó-sebességével körülbelül 100 000 évbe telne eljutni oda.
Évtizedek óta a sci-fi filmek és képregények az idegeneket rendkívül fejlett civilizációként ábrázolják, akik olyan technológiát használnak, amit mi fel sem foghatunk. Ez táplálhatta azt a feltételezést, hogy képesek üzeneteket küldeni más bolygókra, beleértve a Földet is.
Mindezek ellenére Dr. Corbet szerint a földönkívüliek lehet, hogy erre nem képesek, mert a technológiai szintjük csak valamivel van a miénk felett. Tanulmánya szerint valójában a technológiájuk nem feltétlenül tartalmaz olyan nagy ugrásokat, mint az elektromosság felfedezése, és nem biztos, hogy olyan fizikai törvényekre épül, amelyeket mi még nem ismerünk.
Még ha az idegenek rendelkeznének is egy fejlett jeladórendszerrel, nem biztos, hogy lenne elég motivációjuk ahhoz, hogy azt évmilliókon vagy évmilliárdokon át működtessék, amíg valaki észreveszi a jelüket. Ráadásul a galaxis jelentős mértékű kolonizálása vagy felfedezése csak akkor lenne értelmes, ha a haszon meghaladná a költségeket.
Dr. Corbet elmélete, amelyet radikálisan hétköznapi elméletnek nevez, választ kínál a Fermi-paradoxonra, arra a látszólagos ellentmondásra, hogy bár a földönkívüli civilizációk létezésének valószínűsége nagy, mégsem találunk rájuk semmilyen bizonyítékot. A válasz az egészre egyszerű lehet, miszerint az univerzum életformái mind hasonló helyzetben vannak, egyikük sem képes átlépni a saját technológiai határait.
Bár az elmélet izgalmasan hangzik, Michael Garrett professzor, a manchesteri Jodrell Bank Asztrofizikai Központ igazgatója kételyeinek adott hangot.
Ez az elmélet túlságosan emberi apátiát vetít ki az egész kozmoszra
– magyarázta.
A Fermi-paradoxonra már több más lehetséges válasz is létezik, például, hogy az idegenek túlságosan félnek tőlünk, mert az emberiség veszélyes és erőszakos fajnak tűnik. Egy másik elmélet szerint pedig az idegenek annyira fejlettek, hogy átléptek egy másik létformába vagy dimenzióba, ezért fel sem ismerjük őket.
Akármi is a válasz, az idegenekkel való kommunikáció lehetősége egy napon talán valósággá válik. A Földön a tudósok már megpróbáltak üzeneteket küldeni más naprendszerekbe rádió- és fényjelekkel, de értelmezhető választ eddig még nem kaptak – írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.