Kitálalt a szakértő: ezért nem keresnek minket a földönkívüliek

Ez az egyik legnagyobb, máig megválaszolatlan kérdés a tudományban az, hogy, ha valóban létezik földönkívüli élet, miért nem próbált még kapcsolatba lépni velünk. Most egy tudós azt állítja, tudja a választ, és elmélete szerint az idegenek sokkal jobban hasonlítanak hozzánk, mint azt gondolnánk.

Egy szakértő elárulta, miért nem veszik fel velünk a kapcsolatot a földönkívüliek Fotó: Shutterstock AI Generator

Nem csak mi keressük a földönkívülieket, hanem ők is minket

Dr. Robin Corbet, a NASA marylandi Goddard Űrrepülési Központjának asztrofizikusa úgy véli, hogy az idegenek egyszerűen belefáradtak abba, hogy megpróbáljanak megtalálni minket, és feladták.

Egy új tanulmányban azt állítja, hogy a földönkívüli civilizációk csupán egy kicsivel fejlettebbek technológiailag, mint mi, és elérték a technológiai lehetőségeik felső határát. Ezért elvesztették az érdeklődésüket és leálltak a kutatással.

A hétköznapi megközelítés szerint, ahol más civilizációk nem sokkal fejlettebbek nálunk, a felfedezésnek korlátai lennének

– mondta Dr. Corbet.

A szakértő szerint a Proxima Centauri b, egy bolygó egy másik naprendszerben, négy fényévnyire tőlünk, ígéretes hely lehet az élet számára. Ugyanakkor az emberiség jelenlegi űrhajó-sebességével körülbelül 100 000 évbe telne eljutni oda.

Hamis képet festhetnek az filmek az idegenekről

Évtizedek óta a sci-fi filmek és képregények az idegeneket rendkívül fejlett civilizációként ábrázolják, akik olyan technológiát használnak, amit mi fel sem foghatunk. Ez táplálhatta azt a feltételezést, hogy képesek üzeneteket küldeni más bolygókra, beleértve a Földet is.

Mindezek ellenére Dr. Corbet szerint a földönkívüliek lehet, hogy erre nem képesek, mert a technológiai szintjük csak valamivel van a miénk felett. Tanulmánya szerint valójában a technológiájuk nem feltétlenül tartalmaz olyan nagy ugrásokat, mint az elektromosság felfedezése, és nem biztos, hogy olyan fizikai törvényekre épül, amelyeket mi még nem ismerünk.

Még ha az idegenek rendelkeznének is egy fejlett jeladórendszerrel, nem biztos, hogy lenne elég motivációjuk ahhoz, hogy azt évmilliókon vagy évmilliárdokon át működtessék, amíg valaki észreveszi a jelüket. Ráadásul a galaxis jelentős mértékű kolonizálása vagy felfedezése csak akkor lenne értelmes, ha a haszon meghaladná a költségeket.