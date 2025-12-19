Természeti katasztrófák és földönkívüliek: megérkeztek Baba Vanga 2026-os jóslatai

A vak jósnő, aki állítólag előre megjósolta a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat és a Covid-járványt is, a halála előtt, közel 30 éve több, a világot megváltoztató jóslatot is megosztott 2026-ra vonatkozóan. Baba Vanga jövő évre vonatkozó jóslatai most ismét előkerültek, és földönkívüliektől kezdve egészen a természeti katasztrófákig minden van közöttük.
A jóslatok közül talán az egyik legmegdöbbentőbb az, miszerint jövő novemberben az emberiség egy másik civilizációval fog kapcsolatba lépni. A jövendölés egy hatalmas űrhajó érkezéséről szól, amely történelmi fordulópontot jelent majd az emberiség számára. A tudósok azonban rendkívül szkeptikusak egy ilyen jellegű találkozással kapcsolatban, kiemelve: még mindig nincs kézzel fogható bizonyíték a földönkívüli élet létezésére.
Egy másik aggasztó jóslat a harmadik világháború lehetőségéről szól. Baba Vanga a nagy globális hatalmak közötti feszültségek fokozódására figyelmeztetett. Ugyanakkor az egyik legtöbbet emlegetett jövendölése katasztrofális természeti csapások hullámát ígéri. A "balkáni Nostradamus" előrejelzése szerint hatalmas földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges időjárási jelenségek sújtják majd a bolygó szárazföldi területeinek mintegy 8 százalékát.
Baba Vanga állítólag világot megváltoztató áttöréseket is látott jövőképeiben, például a rák vérvizsgálattal történő kimutatását és az űrbeli energiakitermelést.
2026-ban a többféle rák korai felismerésére alkalmas vérvizsgálatok legalább egy nagy országban a kísérleti programokból országos szűrővizsgálati kezdeményezésekké válhatnak. Ez lehetővé tenné az orvosok számára, hogy a nehezen felismerhető daganattípusokat jóval korábban észleljék, ugyanakkor vitákat is kiváltana a téves pozitív eredményekről, a bevezetés költségeiről, és arról, mely pácienseket kellene elsőként szűrni.
Bár jóslata, miszerint energiát lehet kinyerni a Vénuszról, hivatalosan 2028-ra van kitűzve, a szakértők megjegyezték, hogy az űrkutatás egy hosszú, fokozatos folyamat. Ha beigazolódik az az előrejelzése, hogy az emberiség addigra megkezdi az energia kinyerését a bolygóról, az előkészületek és az alapozó munkálatok már 2026-ban elkezdődhetnek.
A jósnő azt is előre látta, hogy 2046-ra tömeggyártásban készülnek majd a szintetikus szervek, és 2026 fontos mérföldkő lehet az e cél felé vezető úton.
A fejlődés részeként megjelenhetnek a génszerkesztett sertésvese-átültetések, a 2024-ben és 2025-ben indult programokra építve megkezdődhetnek a bio-mesterséges májeszközök korai klinikai vizsgálatai, valamint az élő szövetből készült, biológiai nyomtatással előállított implantátumok, például a 3D-nyomtatott fülek alkalmazása.
Ezek a fejlesztések megalapozhatják távolabbi jóslatának megvalósulását a szintetikus szervek előállításáról – írta a Daily Mail.
