Leleplezték az űrhajónak vélt 3I/ATLAS titkát

Mint arról korábban beszámoltunk, a 3I/ATLAS névre keresztelt csillagközi objektum december 19-én pénteken elérte a Földhöz legközelebbi pontját. Többen úgy vélték, a furcsán viselkedő objektum még UFO is lehet, de az állítólagos idegenek nem léptek kapcsolatba velünk. Ennek ellenére a Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb továbbra is meg van győződve arról, hogy ez egy űrhajó. Csak éppen nem olyan, amelyet olyan idegenek küldtek volna, akiket érdekelünk.

Van, aki továbbra is hiszi, hogy a 3I/ATLAS egy űrhajó.

Illusztráció: lassedesignen / Shutterstock

Az általános elképzelés szerint a látogatók azért jelenhetnek meg kozmikus szomszédságunkban, mert érdeklődnek az otthonunk iránt. Nos, képzeld el: ha elkésel egy partiról, és nem te vagy a terem közepén, akkor a buli nem rólad szól

- írta blogján. Korábban kiemelte, számos olyan jel mutat arra, hogy a 31/ATLAS nem pusztán egy meteor, mint ahogyan azt a NASA állítja. Úgy véli, az objektum arra utaló jeleket mutatott, hogy hajtóműveket használ.

A 3I/ATLAS-nak nem mi vagyunk a célpontja

Nemrég felismertük, hogy a Tejútrendszer kozmikus utcáján körülbelül tízmilliárd, a miénkhez hasonló "ház" található, és ezek többsége milliárd évekkel a Föld–Nap rendszer kialakulása előtt jöttek létre, így nemcsak hogy nem mi vagyunk az Univerzum középpontja, de az intersztelláris látogatók figyelmének középpontjában sem állunk

- idézte őt a DailyStar. A tudósok azonban más véleményen vannak, szerintük az objektumnak semmi köze nincs az idegenekhez.