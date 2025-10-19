Hihetetlen felfedezés: tudósok szerint egy titokzatos „Y bolygó” bújhat meg a Föld árnyékában

Évtizedek óta úgy tanítják az iskolákban, hogy a Naprendszerben nyolc bolygó van – de lehet, hogy ideje újranyomtatni a tankönyveket. Princeton Egyetem kutatói ugyanis egy titokzatos, eddig ismeretlen bolygó nyomaira bukkantak, amely a Földdel azonos méretű, kőzetbolygó lehet, és a Naprendszer peremén, a Neptunuszon túl rejtőzik.

Hány bolygó lehet a Naprendszerben?

Fotó: buradaki / Shutterstock

A tudósok a Kuiper-öv objektumainak különös viselkedését vizsgálva jöttek rá valamire: ötven égitest furcsán megdőlt pályán kering, amit semmilyen ismert gravitációs hatás nem magyaráz – hacsak nem húzódik a háttérben egy láthatatlan bolygó.

„Megpróbáltunk minden más lehetőséget kizárni, de végül arra jutottunk, hogy a jelenségre csak egy bolygó jelenléte adhat logikus magyarázatot”

– mondta Dr. Amir Siraj, a kutatás vezetője.

A hipotetikus égitestet „Y bolygónak” nevezték el, és ha valóban létezik, 100–200-szor messzebb kering a Naptól, mint a Föld. Ez sokkal közelebb van, mint a korábban feltételezett „X bolygó”, amely 400-szoros távolságban lehet, de még így is láthatatlan a hagyományos távcsövek számára. A kutatók szerint az új égitest pályája 10 fokkal megdőlt, ami még nehezebbé teszi a felfedezését, írja a Daily Mail.

Az elmélet szerint a „Y bolygó” sziklás világ, méretében a Föld és a Merkúr közé eshet, és gravitációs ereje befolyásolja a Kuiper-öv kisebb testeit. Dr. Siraj szerint

„Ez a tanulmány nem a bolygó felfedezéséről szól, hanem egy rejtélyről, amelyre egy bolygó a legvalószínűbb válasz.”

Ha igazuk van, akkor nemcsak kilenc, hanem akár tíz bolygó is lehet a Naprendszerben – sőt, korábbi kutatások szerint akár öt további Föld-szerű planéta is elbújhat a Nap fényétől távoli sötétségben.

A remény azonban él, hogy hamarosan választ kapunk. A Vera Rubin Obszervatórium, amely nemrég kezdte meg működését a világ legnagyobb digitális kamerájával, 40 másodpercenként készít felvételeket az égboltról. A kutatók bíznak benne, hogy néhány éven belül a távcső végre közvetlenül is megpillantja a Y bolygót – vagy bebizonyítja, hogy a Naprendszer peremén valóban több titok lappang, mint valaha hittük.