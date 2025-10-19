Hihetetlen felfedezés: tudósok szerint egy titokzatos „Y bolygó” bújhat meg a Föld árnyékában

Évtizedek óta úgy tanítják az iskolákban, hogy a Naprendszerben nyolc bolygó van – de lehet, hogy ideje újranyomtatni a tankönyveket. Princeton Egyetem kutatói ugyanis egy titokzatos, eddig ismeretlen bolygó nyomaira bukkantak, amely a Földdel azonos méretű, kőzetbolygó lehet, és a Naprendszer peremén, a Neptunuszon túl rejtőzik.
A tudósok a Kuiper-öv objektumainak különös viselkedését vizsgálva jöttek rá valamire: ötven égitest furcsán megdőlt pályán kering, amit semmilyen ismert gravitációs hatás nem magyaráz – hacsak nem húzódik a háttérben egy láthatatlan bolygó.
„Megpróbáltunk minden más lehetőséget kizárni, de végül arra jutottunk, hogy a jelenségre csak egy bolygó jelenléte adhat logikus magyarázatot”
– mondta Dr. Amir Siraj, a kutatás vezetője.
A hipotetikus égitestet „Y bolygónak” nevezték el, és ha valóban létezik, 100–200-szor messzebb kering a Naptól, mint a Föld. Ez sokkal közelebb van, mint a korábban feltételezett „X bolygó”, amely 400-szoros távolságban lehet, de még így is láthatatlan a hagyományos távcsövek számára. A kutatók szerint az új égitest pályája 10 fokkal megdőlt, ami még nehezebbé teszi a felfedezését, írja a Daily Mail.
Az elmélet szerint a „Y bolygó” sziklás világ, méretében a Föld és a Merkúr közé eshet, és gravitációs ereje befolyásolja a Kuiper-öv kisebb testeit. Dr. Siraj szerint
„Ez a tanulmány nem a bolygó felfedezéséről szól, hanem egy rejtélyről, amelyre egy bolygó a legvalószínűbb válasz.”
Ha igazuk van, akkor nemcsak kilenc, hanem akár tíz bolygó is lehet a Naprendszerben – sőt, korábbi kutatások szerint akár öt további Föld-szerű planéta is elbújhat a Nap fényétől távoli sötétségben.
A remény azonban él, hogy hamarosan választ kapunk. A Vera Rubin Obszervatórium, amely nemrég kezdte meg működését a világ legnagyobb digitális kamerájával, 40 másodpercenként készít felvételeket az égboltról. A kutatók bíznak benne, hogy néhány éven belül a távcső végre közvetlenül is megpillantja a Y bolygót – vagy bebizonyítja, hogy a Naprendszer peremén valóban több titok lappang, mint valaha hittük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.