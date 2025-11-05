Sokkot kaptak a lakók: UFO jelent meg a város felett

Kedden este a connecticuti és észak-karolinai szavazóknak különleges élményben lehetett részük, hiszen a fontos döntésük után egy rejtélyes fény jelent meg az égen, amit sokan UFO-nak hittek.

UFO jött meglátogatni az amerikai szavazókat

A medúzaszerű, színes fényekről készült képek pillanatok alatt ellepték a közösségi oldalakat, és mindenki azt találgatta, mi is lehetett a november 4-én este feltűnt jelenség.

Az UFO-rejtély néhány órán belül megoldódott

Egy connecticuti meteorológus, Jack Drake, röviddel a fény megjelenése után tisztázta a helyzetet: a furcsa látvány nem földönkívüli technológia volt, hanem napfény, amely egy európai rakéta kilövéséből származott.

UFO azonosítva. Többen elkapták ezt a világító ‘űrmedúzát’ ma este Connecticutban és New Yorkban. Nincs szükség alufóliasapkákra – ez az Ariane 6 rakéta kipufogógáza volt, még mindig napsütötte 300 kilométerrel feljebb, miközben mi sötétségben voltunk

- írta Drake az X-oldalán.

A bejegyzést két másik helyi meteorológus, Justin Godynick és Mark Searles is megerősítette.

A Francia Guyanában található Guyana Űrközpontból indított Ariane 6 rakéta az Európai Űrügynökség Sentinel–1D Földmegfigyelő műholdját juttatta pályára.

A 54 méter magas, folyékony hidrogénnel és oxigénnel hajtott rakéta észak felé repülve rövid ideig még napfényt kapott, miközben az Egyesült Államok keleti partján már szürkület volt. Ez okozta a különös, ragyogó látványt az égen - írja a Daily Voice.