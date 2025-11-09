Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megmagyarázhatatlan villanás történt a Holdnál: ufók érkeztek

ufó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 19:30
észlelésföldönkívüli
Két nap különbséggel két észlelés is történt.
B. V.
A szerző cikkei

Ufótól, földönkívüliektől tartanak néhányan, miután két megmagyarázhatatlan villanást rögzítettek a Hold felszínén és a szakértők egyelőre megosztottak abban, mi is történhetett pontosan. Az első ilyen esetet október 30-án észlelte egy japán csillagász, Daichi Fujii. Egy nagy, kerek fényfolt rövid időre felragyogott a Hold felszínén, majd eltűnt. Ezt követte néhány nappal később, november 1-jén az újabb villanás, ezúttal a Földről nézve a Hold horizontjának közelében.

Ufót véltek látni a Holdnál.
Ufót véltek látni a Holdnál. Fotó: Marko Aliaksandr

 

Ufót véltek látni a Holdnál, de más magyarázat is van rá

 

Habár néhányan földönkívüliek jelenlétére gyanakodtak, a jelenlegi elmélet szerint ezeket a fényjelenségeket űrkődarabok becsapódása okozta, amelyek a Taurida meteorrajból származhattak. Ez pedig nem lenne meglepő, mivel a Tauridák minden évben ebben az időszakban érik el a csúcspontjukat.

A jelenség akkor következik be, amikor a Föld áthalad az Encke-üstökös által hátrahagyott por- és törmeléksávon. Ez a folyamat a Földről nézve látványos, de ártalmatlan hullócsillagokat eredményez. Fujii ugyanis kiemelte, a Holdnak nincs légköre, így nem láthatjuk a meteorokat, amíg azok be nem csapódnak, és a becsapódás pillanatában fel nem villannak, létrehozva egy izzó krátert. Ezen felül pedig a Tauridák meteorraj éppen tetőpontján volt, amikor a fényes villanásokat észlelte.

A 20 centiméteres távcsövemmel általában néhány tucat órányi megfigyelésenként egy becsapódási villanást tudok rögzíteni

 - tette hozzá közösségi média platformján, írja a DailyStar.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu