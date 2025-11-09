Megmagyarázhatatlan villanás történt a Holdnál: ufók érkeztek

Ufótól, földönkívüliektől tartanak néhányan, miután két megmagyarázhatatlan villanást rögzítettek a Hold felszínén és a szakértők egyelőre megosztottak abban, mi is történhetett pontosan. Az első ilyen esetet október 30-án észlelte egy japán csillagász, Daichi Fujii. Egy nagy, kerek fényfolt rövid időre felragyogott a Hold felszínén, majd eltűnt. Ezt követte néhány nappal később, november 1-jén az újabb villanás, ezúttal a Földről nézve a Hold horizontjának közelében.

Ufót véltek látni a Holdnál. Fotó: Marko Aliaksandr

Ufót véltek látni a Holdnál, de más magyarázat is van rá

Habár néhányan földönkívüliek jelenlétére gyanakodtak, a jelenlegi elmélet szerint ezeket a fényjelenségeket űrkődarabok becsapódása okozta, amelyek a Taurida meteorrajból származhattak. Ez pedig nem lenne meglepő, mivel a Tauridák minden évben ebben az időszakban érik el a csúcspontjukat.

A jelenség akkor következik be, amikor a Föld áthalad az Encke-üstökös által hátrahagyott por- és törmeléksávon. Ez a folyamat a Földről nézve látványos, de ártalmatlan hullócsillagokat eredményez. Fujii ugyanis kiemelte, a Holdnak nincs légköre, így nem láthatjuk a meteorokat, amíg azok be nem csapódnak, és a becsapódás pillanatában fel nem villannak, létrehozva egy izzó krátert. Ezen felül pedig a Tauridák meteorraj éppen tetőpontján volt, amikor a fényes villanásokat észlelte.

A 20 centiméteres távcsövemmel általában néhány tucat órányi megfigyelésenként egy becsapódási villanást tudok rögzíteni

- tette hozzá közösségi média platformján, írja a DailyStar.