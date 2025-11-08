"Engem egy másik bolygóról küldtek ide" - sokkoló kijelentéssel állt elő egy fiatal nő, aki ufónak hiszi magát

Sokkoló kijelentést tett egy spiritualítással foglalkozó nő, Rosanna Hannes. Közölte ugyanis, hogy rájött, hogy ő egy ufó, amire elmondása szerint bizonyítéka is van. Küldetése pedig 400 fényévről származó földönkívülíként emberi testbe zárva nem más, minthogy segítsen az embereknek. Minderre pedig azok után jött rá, hogy elment egy terápiás kezelésre, ahol kiderült, az űrhajókról és ufókról szóló álmai valójában nem képzelgések, hanem emlékek.

Így jött rá, hogy ő egy ufó / Fotó: Shutterstock AI Generator (Illusztráció)

Gyakran álmodtam arról, hogy épületek, mezők és óceánok fölött repülök. Annyira valóságosnak tűnt, hogy elhittem, tényleg megtörtént

- közölte Rosanna hozzátéve, ezek az álmok nem ijesztették meg, sőt, szerette őket, de barátai összezavarodtak, amikor beszélt róluk.

Tinédzserként találkozott egy spirituális tanítóval, aki megismertette vele az úgynevezett „újjászületés” (rebirthing) nevű terápiát. Ez különböző légzéstechnikákkal segíti elő, hogy az ember újraélje születésének élményét.

Egyik este, 14 éves koromban elmentem egy spirituális központjába. Behunytam a szemem, és hagytam, hogy bevezessen ebbe a légzési állapotba. Egyszer csak hirtelen kristálytiszta felismerésem támadt: engem egy másik bolygóról küldtek ide

- árulta el kiemelve, ezt követően elkezdte összekapcsolni álmait az asztrális utazással és ráébredt, hogy az űrhajókról és szőrtelen humanoidokról szóló álmai nem képzelgések, hanem emlékek. Végül pedig arra jutott, hogy ő egy „starseed”, azaz csillagmag, egy földönkívüli lélek, aki emberi testben él a Földön, hogy másokat segítsen.

Az emlékeimet kitörölték, mielőtt a Földre érkeztem, hogy könnyebben beilleszkedjek. De tudtam, mit kell tennem: legyőzni a saját kihívásaimat, és példamutatással tanítani másokat

- közölte a jógaoktató és érzelmi tisztító terápiás vállalkozó, írja a LadBible.