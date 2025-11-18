"Mindannyian tanácstalanok vagyunk, hogy mik ezek" - Titokzatos UFO tűnt fel a család otthona felett

Leesett az álla egy családapának Edinburgh-ben, amikor a leithi lakása ablakából egy UFO fényeit pillantotta meg. A 32 éves férfi elmondása szerint a fények először október 20-án bukkantak fel, és azóta is rendszeresen látni lehet őket éjszakánként.
Az édesapa által megosztott felvételen jól kivehető, ahogy erős fények villannak fel és mozognak az égen, mielőtt eltűnnének. A videón repülőgépek is láthatók, amint leszállnak a főváros repülőterén. A férfi, aki névtelen kívánt maradni, elmondta, zavarba ejtették a fények, amelyek este 9 órakor jelennek meg, és nagyjából éjfélig lehet látni őket. Hozzátette, hogy a felvételt a város Restalrig Parkjában rögzítették.
Október 20-án kezdtem felfigyelni rájuk: a legtöbb éjszaka 23:15-től 23:35-ig, de voltak olyan éjszakák is, amikor este 9-től egészen 23:00-ig észleltem őket
- árulta el az édesapa, majd elmondta, hogy a Redditen is megosztotta a videót, ahol felvetették, hogy Starlink műholdak lehetnek, de ő kételkedik ebben, mivel abban az esetben nem lennének ennyire fényesek és sokkal gyorsabban mozognának.
Azon az éjszakán, és az azt követő éjszakákon is többször felbukkantak, pontosan ugyanazon a helyen. Ami igazán furcsa, az az, hogy egy aktív repülési útvonalon jelennek meg, de a repülőtéren nem volt leállás, és gyanús drónokról sem érkeztek jelentések. Ezeken a videókon pedig tisztán látható, ahogy a repülőgépek is közlekednek. Az északról, Izlandról és Norvégiából érkező járatok többsége nappal vagy kora este érkezik, felbukkan néha egy-egy mentőhelikopter is, de nagyjából ennyi. A párommal és a nyolcéves fiammal figyelem őket, és mindannyian tanácstalanok vagyunk, hogy mik ezek
- zárta a mondandóját a férfi, az Edinburgh Live beszámolója szerint.
