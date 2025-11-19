"Azt hittem, végre megtaláltam a tökéletes pasit – egy üzenet mindent megváltoztatott"

Kaili a tökéletes pasira várt, mint minden lány, és amikor találkozott Johnnal, azt hitte, meg is találta.

Kailin azt hitte megtalálta a tökéletes pasit, John messze volt tőle

Egy rossz párkapcsolat után a 30 éves nőnek elege lett a szomorkodásból, ezért a barátnőjével elment egy helyi bárba. Itt akadt meg a szeme egy aranyos férfin.

Kicsit ittasan, de magabiztosan odasétált hozzá és bemutatkozott. A férfi éppen üzenetet írt a telefonján, amikor Kaili azt mondta neki:

Nem tudom, kivel üzengetsz, de velem kellene.

Ezután odaadta a telefonszámát, és elmondta, hova tartanak. Húsz perccel később John besétált a bárba, ahol Kaili és barátnője szórakozott.

Másnap John elhívta ebédelni Kaili ezt a tökéletes randinak élte meg. A férfi megnyílt előtte: elmondta, hogy Észak-Dakotában él a feleségével és a lányával, de a felesége megcsalta, és éppen egy nehézkes válás közepén vannak a gyermek miatt.

Az őszintesége meghatotta Kailit, és úgy érezte, John tökéletes partner:

Randevúkat szervezett, azt mondta, okos, tehetséges és szép vagyok. Főzött, takarított, megtankolta az autómat. Még egy ajtót sem tudtam kinyitni a közelében.

A férfi igazi zöld zászló volt: megosztotta a jelszavait, meghívta Kailit a szüleihez és a barátaihoz is. Hamarosan babákról és álomotthonokról beszélgettek, Kaili pedig a férfi kislányával is sok időt töltött.

A "tökéletes pasi" gyorsan szörnnyé vált

Egy nap azonban, amikor meglátogatta Johnt, a férfi két órára eltűnt magyarázat nélkül, majd túlságosan izgatottan tért vissza. Aznap este Kaili gyanakodni kezdett és amikor a házban semmit sem talált, megnézte John telefonját.

Több tucat üzenetváltás volt John és az exfelesége között, akiről gyorsan kiderült: valójában még mindig a felesége. Nem voltak külön, a nő egyszerűen minden hétvégén elutazott dolgozni, és azt hitte, John a szüleinél van olyankor. Fogalma sem volt Kaili létezéséről.

Három nappal később a feleség Facebook-üzenetet küldött Kailinak. Amikor felvette a hívást, amelyet kapott, csak ordibálást hallott. A két nő végül beszélgetni kezdett, és hamarosan fény derült a szörnyű igazságra.