"Azt hittem, végre megtaláltam a tökéletes pasit – egy üzenet mindent megváltoztatott"

Kaili a tökéletes pasira várt, mint minden lány, és amikor találkozott Johnnal, azt hitte, meg is találta.
Egy rossz párkapcsolat után a 30 éves nőnek elege lett a szomorkodásból, ezért a barátnőjével elment egy helyi bárba. Itt akadt meg a szeme egy aranyos férfin.
Kicsit ittasan, de magabiztosan odasétált hozzá és bemutatkozott. A férfi éppen üzenetet írt a telefonján, amikor Kaili azt mondta neki:
Nem tudom, kivel üzengetsz, de velem kellene.
Ezután odaadta a telefonszámát, és elmondta, hova tartanak. Húsz perccel később John besétált a bárba, ahol Kaili és barátnője szórakozott.
Másnap John elhívta ebédelni Kaili ezt a tökéletes randinak élte meg. A férfi megnyílt előtte: elmondta, hogy Észak-Dakotában él a feleségével és a lányával, de a felesége megcsalta, és éppen egy nehézkes válás közepén vannak a gyermek miatt.
Az őszintesége meghatotta Kailit, és úgy érezte, John tökéletes partner:
Randevúkat szervezett, azt mondta, okos, tehetséges és szép vagyok. Főzött, takarított, megtankolta az autómat. Még egy ajtót sem tudtam kinyitni a közelében.
A férfi igazi zöld zászló volt: megosztotta a jelszavait, meghívta Kailit a szüleihez és a barátaihoz is. Hamarosan babákról és álomotthonokról beszélgettek, Kaili pedig a férfi kislányával is sok időt töltött.
Egy nap azonban, amikor meglátogatta Johnt, a férfi két órára eltűnt magyarázat nélkül, majd túlságosan izgatottan tért vissza. Aznap este Kaili gyanakodni kezdett és amikor a házban semmit sem talált, megnézte John telefonját.
Több tucat üzenetváltás volt John és az exfelesége között, akiről gyorsan kiderült: valójában még mindig a felesége. Nem voltak külön, a nő egyszerűen minden hétvégén elutazott dolgozni, és azt hitte, John a szüleinél van olyankor. Fogalma sem volt Kaili létezéséről.
Három nappal később a feleség Facebook-üzenetet küldött Kailinak. Amikor felvette a hívást, amelyet kapott, csak ordibálást hallott. A két nő végül beszélgetni kezdett, és hamarosan fény derült a szörnyű igazságra.
John összes ajándéka olyan tárgy volt, amelyet a felesége rendelt, ő pedig ellopta. A válásról szóló történet is puszta kitaláció volt, és kiderült, hogy Kailin kívül legalább három másik nővel is járt - írja a Metro.
Visszanézve Kaili már tudja, hogy túl szép volt, hogy igaz legyen. A tanácsa pedig egyszerű:
Ha egy minneapolisi bárban találkozol egy Johnnal… rohanj.
