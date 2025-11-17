Magánnyomozó leplezte le a leghűtlenebb munkaköröket: ha a párodnak is ez a munkája, aggódj!

Egy magánnyomozó felsorolta azt az öt munkakört, ahol tapasztalatai a szerint a legnagyobb a valószínűsége a megcsalásnak.

Munkája alapján mennyire esélyes, hogy a partnered megcsal?

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Sokan úgy gondolják, hogy képesek felismerni a hűtlenség jeleit vagy a viselkedésbeli változásokat, de ha valami gyanús, gyakran nehéz megérteni, mi is történik a háttérben.

Paul Evans magánnyomozó szerint öt olyan állás létezik, ahol különféle okok miatt nagyobb eséllyel történik megcsalás, mint máshol.

Ezek az emberek rejtik el könnyen, ha megcsalják partnerüket

Informatikai szakemberek

Bár a legtöbben imádják az IT csapatukat, Evans szerint az informatikai dolgozók sokszor jól tudják eltüntetni a digitális nyomaikat, ha titkolózásról van szó. Ha pedig valakivel gyakran telefonálnak, könnyen hivatkozhatnak munkára, így nehezebb észrevenni a valódi indokot.

Értékesítési képviselők

Az értékesítők sokat utaznak, rengeteg új emberrel találkoznak, és gyakran alszanak szállodákban. A magánnyomozó szerint természetüknél fogva meggyőzőek, ami a hűtlenség társasági részét is megkönnyíti. Több olyan esettel találkozott, amikor értékesítők kollégákkal vagy alkalmi partnerekkel léptek félre szállodai bárokban.

Légiutas-kísérők

A sok utazás, az éjszakázások és az időeltolódásból fakadó elszigeteltség a magánnyomozó szerint növelheti a kísértést. A hosszú távú repülések során a határok gyorsan elmosódhatnak, különösen, ha valaki a világ másik felén tartózkodik.

Call center dolgozók

Meglepő lehet, de a magánnyomozó szerint a call centerekben dolgozók szoros csapatmunkája, a mindennapi nyomás és a folyamatos együttlét erős kötelékeket alakít ki. Ezek a barátságok a stressz miatt könnyen átléphetik a határt, hiszen az emberek sok időt töltenek egymás közvetlen közelében.

Egészségügyi dolgozók

Az orvosok és ápolók életmentő munkát végeznek, ám ha azt kérdezzük, mely szakmákban hallani a legtöbb hűtlenségi történetet, sok kórházi dolgozó tud példákat mondani. A magas stressz, a hosszú műszakok és a közelség mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki átlépje azt a bizonyos határt. Evans egy olyan esetről is beszámolt, amelyben egy ápolónő egy éjszakai műszakos orvossal folytatott viszonyt, és alkalmi együttléteikre a kórház egyik vendégszobájában került sor - írja a LadBible.