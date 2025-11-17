14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magánnyomozó leplezte le a leghűtlenebb munkaköröket: ha a párodnak is ez a munkája, aggódj!

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 15:00
megcsalásnyomozó
Igazán meglepő a nyomozó listája.
Bors
A szerző cikkei

Egy magánnyomozó felsorolta azt az öt munkakört, ahol tapasztalatai a szerint a legnagyobb a valószínűsége a megcsalásnak. 

Munkája alapján mennyire esélyes, hogy a partnered megcsal?
Munkája alapján mennyire esélyes, hogy a partnered megcsal?
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Sokan úgy gondolják, hogy képesek felismerni a hűtlenség jeleit vagy a viselkedésbeli változásokat, de ha valami gyanús, gyakran nehéz megérteni, mi is történik a háttérben.

Paul Evans magánnyomozó szerint öt olyan állás létezik, ahol különféle okok miatt nagyobb eséllyel történik megcsalás, mint máshol.

Ezek az emberek rejtik el könnyen, ha megcsalják partnerüket 

Informatikai szakemberek

Bár a legtöbben imádják az IT csapatukat, Evans szerint az informatikai dolgozók sokszor jól tudják eltüntetni a digitális nyomaikat, ha titkolózásról van szó. Ha pedig valakivel gyakran telefonálnak, könnyen hivatkozhatnak munkára, így nehezebb észrevenni a valódi indokot.

Értékesítési képviselők

Az értékesítők sokat utaznak, rengeteg új emberrel találkoznak, és gyakran alszanak szállodákban. A magánnyomozó szerint természetüknél fogva meggyőzőek, ami a hűtlenség társasági részét is megkönnyíti. Több olyan esettel találkozott, amikor értékesítők kollégákkal vagy alkalmi partnerekkel léptek félre szállodai bárokban.

Légiutas-kísérők

A sok utazás, az éjszakázások és az időeltolódásból fakadó elszigeteltség a magánnyomozó szerint növelheti a kísértést. A hosszú távú repülések során a határok gyorsan elmosódhatnak, különösen, ha valaki a világ másik felén tartózkodik.

Call center dolgozók

Meglepő lehet, de a magánnyomozó szerint a call centerekben dolgozók szoros csapatmunkája, a mindennapi nyomás és a folyamatos együttlét erős kötelékeket alakít ki. Ezek a barátságok a stressz miatt könnyen átléphetik a határt, hiszen az emberek sok időt töltenek egymás közvetlen közelében.

Egészségügyi dolgozók

Az orvosok és ápolók életmentő munkát végeznek, ám ha azt kérdezzük, mely szakmákban hallani a legtöbb hűtlenségi történetet, sok kórházi dolgozó tud példákat mondani. A magas stressz, a hosszú műszakok és a közelség mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki átlépje azt a bizonyos határt. Evans egy olyan esetről is beszámolt, amelyben egy ápolónő egy éjszakai műszakos orvossal folytatott viszonyt, és alkalmi együttléteikre a kórház egyik vendégszobájában került sor - írja a LadBible.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu