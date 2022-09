Ez lenne a tökéletes randi titka? Egy nő különös szabályokkal sokkolja a netet

Alaposan megosztotta a netezőket egy nő, aki TikTok-oldalán mutatta be, szerinte mik a tökéletes első randevú szabályai. Van, aki szerint csupa badarságot hord össze, míg más úgy véli: alighanem a New Yorkban élő Eli Rallo rálelt a találkák Szent Gráljára. Egyik javallata szerint csütörtökre a legjobb szervezni az első találkát. Természetesen fel is fedi, miért.

Vajon pár apró trükkel tényleg tökéletessé tehető az első randi? Fotó: Pexels

Az írónő posztját eddig közel kétmilliószor nézték meg a videós közösségi oldalon. Rallo egyébként kifejezetten szeret listákat gyártani, így nem csoda, hogy randiszabályait is pontokba szedve tárta a nagyközönség elé.

Tippek az első randihoz

Csak a legizgalmasabb pontokat emelnénk ki, az összes tanács lejjebb, Eli videójában hallgatható/olvashaó végig.

1. Csütörtökön találkozzatok!

Eli szerint ez a nap van a legközelebb úgy a hétvégéhez, hogy ha jól sikerült a randi, ne tűnjünk kétségbeesettnek vagy kapkodónak, ha felajánlunk egy szombat esti találkát vagy egy korai vasárnapi ebédet.

2. Igyál előtte másfél pohárkával!

Randi előtt másfél pohárka italt fogyasszunk el! Ha iszunk alkoholos italokat, akkor ez legyen mondjuk vörösbor, ha nem, akkor mondjuk kóla. A lényeg: készüljünk fel az estére, de persze ne vigyük túlzásba. Ja, és közben hallgassunk Ariana Grandét!

3. Ne írogass neki az első találka előtt!

Ne vidd túlzásba az üzenetváltásokat az első találka előtt! Eli tanácsa: nem levelezőtársat keresel, hagyd az ismerkedést a személyes találkozóra!

4. Szervezzetek egyszerre első randit!

Ha ideges vagy, szervezd az első randidat ugyanakkorra, mint a barátnőid! Természetesen ne ugyanoda, de előtte együtt készülődhettek, utána pedig kibeszélhetitek az estét – akár földöntúli volt, akár katasztrofális. Ugyancsak az idegességhez kapcsolódik: a randi alatt mindig legyen a kezedben valamilyen ital, akár egy csésze kávé. Ha van valamit fognod, az segít legyűrni a feszültséged, mindig van "mit csinálnod", ha épp nem úgy alakulna a találka, ahogy azt szeretted volna.

5. Manipulálj!

Eli tanácsa: igenis használj enyhe manipulatív technikákat! A legjobb, ha nyújtasz egy tökéletes első találkát, majd távozol. Ezt követően adj neki időt, hogy gondolhasson rád és beléd zúghasson!

+1 Készülj fel!

Eli szerint fel kell készülnöd a legrosszabb és a legjobb randira is. Ha jól alakul a randi, menj ki a mosdóba, és küldj valami "füstjelet" a barátnőidnek, hogy minden rendben van, minden jól alakul. De a másik végletre is készülj fel: mindig legyen valaki, egy barátnő, akihez mehetsz, ha nagyon katasztrofálisan alakul az este, és gyorsan távoznod kell.