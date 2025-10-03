Bátor lépésekre ösztönöz a Szuperhold: mutatjuk, hogy változtatja meg az életedet!

Hamarosan ismét fontos asztrológiai eseményhez érkezünk, ugyanis a következő Telihold egyszerre Szuperhold is lesz, aminek köszönhetően a hatások megsokszorozódnak. Ráadásul nem egyetlen ilyen esemény vár ránk, hanem egy valóságos Szuperhold-időszak veszi kezdetét! De mi is pontosan az a Szuperhold, és mikor várható 2025-ben?

Októberben érkezik a Szuperhold, majd idén még kettő követi! Fotó: Unsplash

Mi az a Szuperhold? Mikor lesz Szuperhold 2025-ben?

A Hold pályája nem teljesen fix, van némi ingadozása. Amikor legtávolabb jár a Földtől (ez az apogeum), akkor 405 500 kilométerre van tőlünk. Amikor a legközelebb ér (ez a perigeum), a távolság “csupán” 363 300 kilométer. Ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik. Ezt az állapotot nevezi a köznyelv Szuperholdnak. Természetesen a relatív nagyság növekedése szabad szemmel nem igazán érzékelhető, a fényesség annál inkább. Emellett bizonyított tény, hogy közelségében a hold nagyobb hatássan van az ár-apály viszonyokra, mint az év más időszakaiban.

Az idén ráadásul egymás után három Szuperhold is várható: az első 2025. október 7-én, Teliholdkor, a második 2025. november 5-én, a harmadik pedig 2025. december 4-én.