Bátor lépésekre ösztönöz a Szuperhold: mutatjuk, hogy változtatja meg az életedet!

Hamarosan ismét fontos asztrológiai eseményhez érkezünk, ugyanis a következő Telihold egyszerre Szuperhold is lesz, aminek köszönhetően a hatások megsokszorozódnak. Ráadásul nem egyetlen ilyen esemény vár ránk, hanem egy valóságos Szuperhold-időszak veszi kezdetét! De mi is pontosan az a Szuperhold, és mikor várható 2025-ben?
A Hold pályája nem teljesen fix, van némi ingadozása. Amikor legtávolabb jár a Földtől (ez az apogeum), akkor 405 500 kilométerre van tőlünk. Amikor a legközelebb ér (ez a perigeum), a távolság “csupán” 363 300 kilométer. Ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik. Ezt az állapotot nevezi a köznyelv Szuperholdnak. Természetesen a relatív nagyság növekedése szabad szemmel nem igazán érzékelhető, a fényesség annál inkább. Emellett bizonyított tény, hogy közelségében a hold nagyobb hatássan van az ár-apály viszonyokra, mint az év más időszakaiban.
Az idén ráadásul egymás után három Szuperhold is várható: az első 2025. október 7-én, Teliholdkor, a második 2025. november 5-én, a harmadik pedig 2025. december 4-én.
A heves, tettrekész Kos jegyében feltűnő Szuperhold arra szólít fel, hogy te is lépj a tettek mezejére, méghozzá bátran, semmitől sem félve. Valósítsd meg az álmaidat, valamint engedd el azokat a kötődéseidet, berögzüléseidet és szokásaidat, amik nem szolgálnak, nem támogatnak többé!
Mint minden egyes Telihold, az októberi Szuperhold is tisztánlátást hoz a csillagjegyek, de leginkább a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak számára. De bármi is legyen a horoszkópunk, bizonyos, hogy olyan érzelmek törhetnek felszínre, amik eddig rejtve voltak, olyan feszültségek, amik eddig akadályoztak minket. Ezeknek köszönhetően most tisztábban láthatjuk az életünket, azt, hogy mi tart vissza minket és mi az, ami előremozdít, és végre tehetünk azért, hogy az előbbitől megszabaduljunk. Természetesen az elengedés mindig egyfajta bátorságot jelent, de a Szuperhold épp az ilyen nagy lépésekben segít.
