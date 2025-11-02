Három csillagjegyre rámosolyog az univerzum novemberben: te vajon köztük vagy?

Horoszkópunk nem csak a jellemünket, alap karakterünket formálja, de a különböző csillagállásokon keresztül az égiek a sorsunkat is irányítják: hol akadályokat gördítenek elénk, hol épp ellenkezőleg: kedvező fényszögekkel és kozmikus eseményekkel segítenek minket. Novemberben a Vénusz, a Merkúr és a Nap mozgása több csillagjegy szülötteinek életére is kedvezően hat.

Különleges bolygómozgások teszik jobbá három csillagjegy életét Fotó: Bors

A Vénusz november 2-ai jegyváltása az első jelentős esemény: a szerelem bolygója elhagyja a Szűzet, hogy a Mérlegbe érkezzen meg. A Nap a Mérlegből november 16-án a Skorpióba lép át, míg a Merkúr november 23-án a Skorpióból a Mérlegbe. Mindezek nagy szerencsét, pozitív változásokat hoznak hoznak a Rák, a Mérleg és a Skorpió jegyek szülötteinek.

Csillagjegyek, akikre hatalmas szerencse vár novemberben

Rák

Nagyszerű november vár a Rákokra. E jegyre nem csak a szerelemben mosolyoghat rá a szerencse, de bizony az anyagiak terén is jelentősen javulhat a helyzete. Akik épp álláskeresésben vannak, alighanem egy nagyszerű ajánlatot kapnak, míg másoknak egy karrierrel kapcsolatos utazás lehet az, ami nagy reményekkel kecsegtet.