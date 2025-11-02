Három csillagjegyre rámosolyog az univerzum novemberben: te vajon köztük vagy?

Horoszkópunk nem csak a jellemünket, alap karakterünket formálja, de a különböző csillagállásokon keresztül az égiek a sorsunkat is irányítják: hol akadályokat gördítenek elénk, hol épp ellenkezőleg: kedvező fényszögekkel és kozmikus eseményekkel segítenek minket. Novemberben a Vénusz, a Merkúr és a Nap mozgása több csillagjegy szülötteinek életére is kedvezően hat.
A Vénusz november 2-ai jegyváltása az első jelentős esemény: a szerelem bolygója elhagyja a Szűzet, hogy a Mérlegbe érkezzen meg. A Nap a Mérlegből november 16-án a Skorpióba lép át, míg a Merkúr november 23-án a Skorpióból a Mérlegbe. Mindezek nagy szerencsét, pozitív változásokat hoznak hoznak a Rák, a Mérleg és a Skorpió jegyek szülötteinek.
Rák
Nagyszerű november vár a Rákokra. E jegyre nem csak a szerelemben mosolyoghat rá a szerencse, de bizony az anyagiak terén is jelentősen javulhat a helyzete. Akik épp álláskeresésben vannak, alighanem egy nagyszerű ajánlatot kapnak, míg másoknak egy karrierrel kapcsolatos utazás lehet az, ami nagy reményekkel kecsegtet.
Mérleg
A Mérlegek a Vénusz támogatásával végre lezárhatnak olyan függő ügyeket, amelyek régóta befejezetlenek voltak. A jegy szülötteinek anyagi helyzete stabilizálódik, a szerelmi életük pedig virágzásnak indul. Ráadásul egy külföldi utazásra is lehet majd számítani! Kell ennél több? Aligha!
Skorpió
A Napnak köszönhetően a hónap közepétől a Skorpiót a magabiztosság és a tisztánlátás jellemzi majd. Ez nem csak a szakmai életében mutatkozik meg, de a mentális egészségében is, hiszen egyensúlyra lel. Alapvetően a november a nagy újrakezdésekről szól majd, a növekedésről, a kiteljesedésről.
