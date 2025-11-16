Szerelmi horoszkóp: öt csillagjegy, aki még novemberben rálel a lelki társára

A november a nagy átalakulások és a mély érzelmek hónapja. A Skorpió hava, valamint a november 20-ai újhold mindent átalakító hatása öt csillagjegy számára tartogat szerelmet. Ők lesznek azok, akik még ebben a hónapban rálelhetnek a lelki társukra: arra a személyre, aki mellett igazán maguk lehetnek, és akinek köszönhetően valóban fényes lánggal éghetnek. A szerelmi horoszkóp felfedi, kik is lesznek azok a szerencsések, akik ajtaján bekopogtat a boldogság.
Ikrek
A korábbi időszak zűrzavaros káosza után végre egy kis tisztánlátást biztosít az univerzum. E jegy hajlamos hirtelen döntéseket hozni, gyorsabban belevetni magát egy kapcsolatba, mit hogy valóban képes lenne átgondolni, mit és miért is tesz - most azonban minden másképp alakul, és ennek meg is lesz az eredménye. Az Ikrek számára eljött az idő, amikor végre magáévá teszi a türelem erényét.
Bika
A Bika jól tudja: a türelem egy idő után meghozza a gyümölcsét. Ez most kiváltképp így lesz: a november 20-ai újhold ereje teljesen átalakítja a jegy szülötteinek szerelmi életét vagy egy új partner megjelenésével, valaki olyannal, aki mellett a Bika végre igazán otthon érzi magát, vagy pedig egy meglévő kapcsolat alapjainak megszilárdításával.
Skorpió
Nagy szerelem érkezik, ám ennek meg lesz az ára: a Skorpiónak lehet, hogy keserű leckét kell megtanulnia azelőtt, hogy rálel a boldogság. Egy új vagy visszatérő kapcsolat ugyanis próbára tesz a jegy szülötteit, akiknek egyensúlyozniuk kell a szenvedély és a béke között. Ha azonban e téren sikerrel járnak, nagy jutalomban lesz részük.
Bak
A gyakorlatias Bak azon kapja magát még ebben a hónapban, hogy alapjaiban értékeli át a romantikus életét: azt, hogy mik a céljai, valamint mik azok a határok, amiket nem lép át e téren. Ha mindezt sikerrel teszi meg, akkor rálelhet a lelki társára, akivel hosszú időn keresztül egymás mellett lehetnek.
Szűz
Mély, spirituális időszak vár a jegy szülötteire: a korábbi összevisszaság helyét tisztánlátás veszi át. Az univerzum azt kéri a Szűztől: tegyen egy lépést hátra, hogy tisztábban lássa a helyzetet, összefüggéseiben, egészében. Ha ez megvan, kiszakad a hétköznapok apróságaiból, a szerelem is rátalálhat.
