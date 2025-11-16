Szerelmi horoszkóp: öt csillagjegy, aki még novemberben rálel a lelki társára

A november a nagy átalakulások és a mély érzelmek hónapja. A Skorpió hava, valamint a november 20-ai újhold mindent átalakító hatása öt csillagjegy számára tartogat szerelmet. Ők lesznek azok, akik még ebben a hónapban rálelhetnek a lelki társukra: arra a személyre, aki mellett igazán maguk lehetnek, és akinek köszönhetően valóban fényes lánggal éghetnek. A szerelmi horoszkóp felfedi, kik is lesznek azok a szerencsések, akik ajtaján bekopogtat a boldogság.

Szerelmi horoszkóp: vajon te is rálelsz a Nagy Ő-re? Fotó: Unsplash

Szerelmi horoszkóp: öt csillagjegy, akit összehozza a lelki társával az univerzum

Ikrek

A korábbi időszak zűrzavaros káosza után végre egy kis tisztánlátást biztosít az univerzum. E jegy hajlamos hirtelen döntéseket hozni, gyorsabban belevetni magát egy kapcsolatba, mit hogy valóban képes lenne átgondolni, mit és miért is tesz - most azonban minden másképp alakul, és ennek meg is lesz az eredménye. Az Ikrek számára eljött az idő, amikor végre magáévá teszi a türelem erényét.

Bika

A Bika jól tudja: a türelem egy idő után meghozza a gyümölcsét. Ez most kiváltképp így lesz: a november 20-ai újhold ereje teljesen átalakítja a jegy szülötteinek szerelmi életét vagy egy új partner megjelenésével, valaki olyannal, aki mellett a Bika végre igazán otthon érzi magát, vagy pedig egy meglévő kapcsolat alapjainak megszilárdításával.