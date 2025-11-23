Sokkot kaptak a régészek: 1700 év után először nyitották fel az Óbudán talált ókori sírt

Ledöbbentek a magyar régészek, miután felemelték egy lezárt ókori római szarkofág fedelét, és egy 1 700 éve elhunyt fiatal nő megőrződött maradványait találták benne. A sír lenyűgöző betekintést adott már most az ókori Aquincum mindennapjaiba.

Ókori római sírt találtak Budapesten (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem egy átlagos sírt nyitottak fel a magyar régészek

A Budapesti Történeti Múzeum csapata a mészkőkoporsót egy nagyszabású feltárás során fedezte fel Óbudán, a város északi kerületében, amely egykor Aquincum része volt.

A sírrablók által érintetlenül hagyott, évszázadokon át lezárt szarkofágot úgy találták meg, hogy kőfedele még mindig a helyén volt, fémkapcsokkal és olvasztott ólommal rögzítve. Amikor a kutatók óvatosan felemelték a fedelet, egy teljes csontváz került elő, amelyet tucatnyi lelet vett körül, ritka betekintést adva a római életbe a Duna határvidékén.

A temetkezési kellékek között két teljesen ép üveg edény, bronzfigurák és 140 érme volt. A régészek egy csontból készült hajtűt, egy borostyán ékszert és aranyszállal átszőtt szövet maradványait is felfedezték. A csontváz mérete alapján pedig megállapították, hogy egy fiatal lány lehetett az elhunyt.

Kostyál Gergely, a projekt társvezetője hozzátette, hogy a maga a szarkofág és tartama is árulkodik arról, hogy nem egy átlagos ember sírjáról van szó.

Mindez valószínűleg azt jelenti, hogy az elhunyt jómódú vagy magasabb társadalmi státuszú volt. Valóban ritkaságszámba megy ilyen érintetlen, korábban soha nem használt szarkofágot találni, mert a 4. században gyakori volt a korábbi koporsók újrafelhasználása... Elég nyilvánvaló, hogy ezt a szarkofágot kifejezetten az elhunyt számára készítették

- tette hozzá.

Az antropológusok most megvizsgálják a fiatal nő maradványait, ami várhatóan további információkat tár fel életkoráról, egészségéről és származásáról. Azonban már most is sokat elárul a sír elhelyezkedése és a mellékletek bősége.

A koporsó elhagyott házak romjai között feküdt Aquincum egy olyan negyedében, amelyet a 3. században hagytak el, és később temetőként használtak. A közelben a kutatók egy római vízvezetéket és nyolc egyszerűbb sírt is feltártak.