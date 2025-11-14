Ha valaki furcsán kezd viselkedni, hirtelen idegen hangon beszél, vagy ok nélkül tombol, a legtöbben először orvost, nem papot hívnának. Mégis vannak, akik szerint bizonyos jelenségek túlmutatnak a pszichológián. Az ördögűzés ma is megosztja a világot.

Ördögűzés – amikor a hit és a pszichológia határai elmosódnak.

Fotó: 123RF

Ördögűzés – Tényleg léteznek démonok?

Mi is valójában az ördögűzés?

Az ördögűzés – vagy démonűzés – célja a „gonosz szellemek” eltávolítása egy emberből vagy helyről. A gyakorlat évezredek óta létezik, de a modern korban már jóval visszafogottabban, inkább spirituális értelemben alkalmazzák.

A katolikus egyház hivatalos álláspontja szerint az ördögűzés ritka és szigorúan szabályozott rituálé, amit csak felszentelt, erre szakosodott pap végezhet, a megszállt személy orvosi vizsgálata után.

A „megszállottság” érzése gyakran trauma, bűntudat vagy elfojtott agresszió testi megnyilvánulása. A démonok lehetnek szimbolikusak is – függőségek, bűntudat, önutálat vagy félelem.

Hogy zajlik egy ördögűzés?

A filmek dramatizálják a folyamatot, de a valóság sokkal fegyelmezettebb. Egy hivatalos rituálé általában több szakaszból áll, és akár órákig is tarthat.

1. Felkészülés

A pap előtte napokig böjtöl és imádkozik, hogy lelkileg „megtisztuljon”. A helyszínt – egy kis kápolnát vagy szobát – megszentelik, gyertyákat gyújtanak, előkészítik a szenteltvizet, olajokat és a feszületet. A jelenlévők száma minimális: a pap, egy segítő, és gyakran orvosi felügyelet.

2. Az ördögűző rituálé kezdete

A szertartás imával indul. A pap védelmet kér, majd megáldja a megszállottnak hitt személyt. A cél nem a konfrontáció az ördöggel/démonnal, hanem az illető békés „felszabadítása” – a rítus lényege, hogy a megszállt ember visszanyerje önuralmát.

3. A démon azonosítása és kiűzése

Az ördögűző Krisztus nevében szólítja fel a démoni erőt a távozásra. Ezt gyakran erős érzelmi reakciók kísérik: sírás, dühkitörés, tiltakozás. A pap szenteltvizet hint, imákat ismétel, miközben próbálja visszavezetni a személyt a „valóságba”.

4. Utógondozás

A szertartás után lelki és pszichológiai támogatás következik. Sok esetben az ördögűzés inkább pszichoterápiás hatású – a rítus segít kimondani, levezetni, elengedni valamit, amit addig nem tudott feldolgozni a páciens.