Döbbenetes felfedezés: 7 milliárd éves lehet a Föld felé száguldó 3I/ATLAS

A James Webb űrteleszkóp megfigyelései segítettek megfejteni egy különös, egyesek szerint akár „idegen eredetű” objektum rejtélyét. A 3I/ATLAS nevű égitest körül régóta forr a vita a tudományos közösségben – vannak, akik szerint ez egy idegen űrhajó lehet, mások viszont határozottan állítják, hogy csupán egy üstökös egy másik naprendszerből.

A James Webb űrteleszkópnak sikerült megvizsgálnia a 3I/ATLAS névre hallgató űrobjektumot, ezzel megállapítva annak eredeti korát

A James Webb űrteleszkóp leplezte le a 3I/ATLAS korát

A Harvard professzora, Avi Loeb például azt feltételezte, hogy a 3I/ATLAS mesterséges fényt bocsát ki, ami akár egy idegen hajtómű jele is lehet. A NASA ugyanakkor kitart amellett, hogy az objektum egy csillagközi eredetű üstökös – ami önmagában is lenyűgöző, hiszen ez mindössze a harmadik ismert üstökös, amely más naprendszerből érkezett a miénkbe. Most azonban a James Webb űrteleszkóp legújabb adatai végre közelebb vitték a tudósokat a válaszhoz. A friss megfigyelések alapján a 3I/ATLAS hihetetlenül öreg – akár 7 milliárd éves is lehet – olvasható LADbible cikkében.

A kutatók arra jutottak, hogy az égitest felszínét milliárd éveken át bombázták kozmikus sugarak, amelyek hatására a külső rétege teljesen átalakult. A LiveScience beszámolója szerint „az üstökös annyi galaktikus sugárzást nyelt el, hogy vastag kérge már semmiben sem hasonlít ahhoz az anyaghoz, amelyből eredetileg született.” A James Webb által gyűjtött adatokhoz számítógépes modellezést is társítottak, így sikerült megbecsülni az égitest korát. Korábban már kimutatták, hogy a 3I/ATLAS szokatlanul magas szén-dioxid-szinttel rendelkezik, ami szintén az extrém sugárzási hatásokra utal.

A tanulmány, amely egyelőre még szakmai ellenőrzés előtt áll, arra a következtetésre jut, hogy a kozmikus sugárzás milliárd évei „alapvetően megváltoztatták” az üstökös fizikai állapotát. A kutatás vezetője, Romain Maggiolo, a Belga Királyi Űrkutatási Intézet tudósa úgy fogalmazott:

Ez egy nagyon lassú, de rendkívül erős folyamat. Milliárd évek alatt hihetetlenül nagy hatása van.

Jobban meg tudjuk érteni a csillagközi objektumokat

A felfedezés rávilágít arra, milyen különbség van a Naprendszeren belüli és azon kívülről érkező üstökösök között. Saját rendszerünkben a Nap által kibocsátott helioszféra – egy hatalmas sugárzási burok – megvédi a bolygókat és az üstökösöket a legtöbb kozmikus sugárzástól. A 3I/ATLAS viszont évmilliárdokat töltött el enélkül, a világűr védtelen mélységeiben.