Itt az új Star Wars film előzetese, a főszerepben a mindenben szereplő Pedro Pascallal

Megérkezett a Pedro Pascal, Sigourney Weaver és Jeremy Allen White főszereplésével készülő A Mandalóri és Grogu című film, mely a Star Wars univerzum következő darabja. Mit tudunk eddig a Mandalóri sorozat alapján készülő filmről?

Pedro Pascal visszatér, ezúttal nagyvásznon alakítja a mandalórit (Fotó: Disney + via Bestimage)

Pedro Pascal újra a messzi-messzi galaxisban

A Mandalóri sorozat sikere után a sisak mögé bújtatott Last of Us sztár, Pedro Pascal, és hű társa, Grogu – ismertebb nevén Baby Yoda – újabb kalandra indulnak a galaxis peremvidékére. A Disney stúdió hivatalos közleménye szerint A Mandalóri és Grogu története a Birodalom bukása után játszódik. A gonosz császári hadvezérek szétszéledtek a galaxisban, az Új Köztársaság pedig igyekszik megtartani frissen megszerzett erejét, és megőrizni mindazt, amiért a lázadók harcoltak. Ehhez segítségül hívják Din Djarin fejvadászt, a mandalórit, akit Pedro Pascal alakít. Din Djarin és a Mandalóri sorozatból ismert társa, Grogu nyakukba veszik a galaxist, hogy levadásszák a bujkáló gonosz hadvezéreket, akik az elnyomás alatt a Birodalom érdekeit szolgálták.

A rajongók még több Baby Yoda-t kapnak az új Star Wars filmben

(Fotó: Williams Sonoma via Bestimage)

Új arcok és látványos akciók

Az előzetesből kiderül, hogy a már jól ismert és sokak által kedvelt Pedro Pascal mellett új színészekkel bővül az univerzum. Az Alien filmek hőse, Sigourney Weaver ezúttal egy pilótát alakít. A mackó széria főszerepét játszó Jeremy Allen White pedig Jabba the Hutt fia, Rotta szerepében tűnik fel. Az előzetes olyan izgalmas jelenetekbe enged betekintést, mint egy birodalmi lépegető látványos felrobbantása, vagy Grogu és Djarin különböző gonosz robotok és galaktikus szörnyetegek elleni küzdelme. A filmben felbukkannak majd a korábbi Star Wars alkotásokból ismert karakterek, mint a Star Wars: Skywalker korában sikert arató Babu Frik, vagy Zeb Orellios, akit a Star Wars: Lázadók című animációs sorozatban kedveltek meg a rajongók.

Az összeszokott páros újabb kalandra indul a Star Wars univerzumban (Fotó: Disney + via Bestimage)

A Mandalóri és Grogu

A filmet rendező Jon Favreau, akinek nevéhez a Mandalóri sorozat fűződik, így nyilatkozott: „Korábban is imádtam a George Lucas által létrehozott gazdag univerzumban történeteket mesélni. Az, hogy a Mandalórit és hű társát, Grogut ezúttal vászonra is vihetem, elképesztően izgalmas.” Még 2024 januárjában jelentették be, hogy készül a film, ami várhatóan 2026 május 22-én debütál a mozikban.