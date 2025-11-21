„Nem csak a pályán mutat példát" - daganatot diagnosztizáltak a magyar focistánál

A klub közösségi oldalán megjelent megható videóban részletesen mesélte el Kékesi Alexander, hogyan kezdődött minden. Egy átlagos edzésen érezte, hogy fájdalom jelentkezik a bal combjában – először nem tulajdonított nagy jelentőséget neki, ám a rossz érzés nem múlt el. Orvoshoz ment, ahol a vizsgálatok során a bal heréjében tumort találtak. Három nappal később, október 13-án meg is műtötték, eltávolították a daganatot.

Kékesi Alexandernél (fehérben) daganatot diagnosztizáltak, rögtön meg is műtötték a Soroksár védőjét / Fotó: nb1.hu

A Soroksár SC – amelynek vezetőedzője a Fradi-legenda, Lipcsei Péter – közleményben állt ki játékosa mellett.

Alex nem csak a pályán mutat példát, hanem azon kívül is: bátorsággal és nyíltsággal hívja fel a figyelmet a férfiak egészségének megőrzésére, a szűrések és a korai felismerés fontosságára

– írták a Facebook-bejegyzésben.

Kékesi már újra edzésben van

A 31 éves védő a műtét óta jól halad a rehabilitációval, újra edzésbe állt, sőt már labdás feladatokat is végez a csapattal. Történetét azért osztotta meg, mert szeretné elérni, hogy a férfiak – főleg a fiatalabb korosztály – komolyabban vegyék saját egészségüket. Mint mondja, évente több mint 500, 20 és 40 év közötti férfinél diagnosztizálnak rosszindulatú heredaganatot, és a prosztatarák még ennél is gyakoribb. Éppen ezért hangsúlyozza: a rendszeres urológiai szűrés évente vagy kétévente mindenkinek ajánlott.

A rutinos középhátvéd a szezonban eddig hét bajnokin lépett pályára Lipcsei Péter együttesében, és bízik abban, hogy hamarosan teljesen visszatérhet a csapatba – immár egy fontos üzenet hiteles nagyköveteként.