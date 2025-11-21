„Nem csak a pályán mutat példát" - daganatot diagnosztizáltak a magyar focistánál

A klub közösségi oldalán megjelent megható videóban részletesen mesélte el Kékesi Alexander, hogyan kezdődött minden. Egy átlagos edzésen érezte, hogy fájdalom jelentkezik a bal combjában – először nem tulajdonított nagy jelentőséget neki, ám a rossz érzés nem múlt el. Orvoshoz ment, ahol a vizsgálatok során a bal heréjében tumort találtak. Három nappal később, október 13-án meg is műtötték, eltávolították a daganatot.
A Soroksár SC – amelynek vezetőedzője a Fradi-legenda, Lipcsei Péter – közleményben állt ki játékosa mellett.
Alex nem csak a pályán mutat példát, hanem azon kívül is: bátorsággal és nyíltsággal hívja fel a figyelmet a férfiak egészségének megőrzésére, a szűrések és a korai felismerés fontosságára
– írták a Facebook-bejegyzésben.
A 31 éves védő a műtét óta jól halad a rehabilitációval, újra edzésbe állt, sőt már labdás feladatokat is végez a csapattal. Történetét azért osztotta meg, mert szeretné elérni, hogy a férfiak – főleg a fiatalabb korosztály – komolyabban vegyék saját egészségüket. Mint mondja, évente több mint 500, 20 és 40 év közötti férfinél diagnosztizálnak rosszindulatú heredaganatot, és a prosztatarák még ennél is gyakoribb. Éppen ezért hangsúlyozza: a rendszeres urológiai szűrés évente vagy kétévente mindenkinek ajánlott.
A rutinos középhátvéd a szezonban eddig hét bajnokin lépett pályára Lipcsei Péter együttesében, és bízik abban, hogy hamarosan teljesen visszatérhet a csapatba – immár egy fontos üzenet hiteles nagyköveteként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.