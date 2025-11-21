Kutyatartók, figyelem: egy szimuláció most leleplezi, hogyan látnak minket a kedvenceink

A kutyák érzékelése nagyon eltérő az emberekétől: jobban hallanak, és a szaglása is sokkal erősebb, mint a miénk. Egy szimuláció most bemutatja, hogy mennyivel másként érzékelik a körülöttük lévő világot, mint mi, emberek.

A kutyák érzékelése eltér az emberekétől: például lassabbnak érzékelik a mozgásunkat, és másként hallják a hangunkat / Fotó: Irina Meshcheryakova / 123RF

Elképesztő: szimuláció mutatja be a kutyák érzékelését

A lenyűgöző felvétel azt próbálja megmutatni, hogyan érzékel minket egy kutya, ez pedig teljesen lenyűgözte az embereket. Sok gazdit foglalkoztat az a gondolat, hogy négylábú társuk vajon mit lát, amikor ránéz. Mivel a kutyák érzékszervei jelentősen eltérnek a mieinktől, a világot is egészen másként érzékelik. A látásuk például jóval rövidebb fókuszú, mintha állandóan szemüvegre lenne szükségük. Amit mi 22-23 méter távolságból tisztán érzékelünk, azt egy kutya csak nagyjából 6 méterről látja ugyanilyen élesen.

Emellett nem érzékelik a piros, a narancs és a zöld árnyalatait, ellentétben a kék és sárga színekkel. Cserébe sötétben sokkal jobban látnak, és a mozgást is jóval érzékenyebben észlelik – akár tízszer-hússzor hatékonyabban, mint mi: képesek akár 45 ezer Hz-es hangokat is meghallani, miközben az emberi határ 20 ezer Hz körül van. Ezért érzékelhetik azokat a rezgéseket és zümmögéseket is, amelyeket mi észre sem veszünk – például egy digitális óra halk hangját vagy a rovarok neszezését. A nagyon halk zajokat is sokkal jobban kiszűrik, bár a mély frekvenciákat kevésbé.

A kutyák időérzékelése is jelentősen más: a gyorsabb anyagcseréjük miatt számukra egy óra körülbelül 75 percnek felel meg. A BBC Earth egyik dokumentumfilmje szerint a kutyák szeme gyorsabban dolgozza fel a látottakat, így számukra a világ részben olyan, mintha lassítva zajlanának körülöttük az események.

Ezt próbálta meg szemléletesen bemutatni a YouTube-on egy felhasználó, Benn Jordan, aki egy olyan videót készített, amely a kutya szemszögéből mutatja be a környezetét. A képek kissé elmosódottak, a színek harsányabbak, a mozgások pedig lassabbak. Jordan elmondta, hogy a lejátszást is lassította, mert így közelíti meg leginkább azt, ahogy egy kutya érzékelheti az idő múlását és a hangokat – beleértve az ő saját hangját is. A felvétel hatalmas visszhangot váltott ki: sok kommentelő viccesen megjegyezte, milyen furcsa arra gondolni, hogy mi, emberek valószínűleg lassúnak tűnünk a kedvenceink számára. Mások azt állították, mindig is sejtették, hogy a kutyák lomha óriásoknak láthatnak minket, embereket, különösen a mozgásbeli különbségek miatt. Volt, aki arról írt, el sem tudta képzelni, hogy a kutyák számára a világ részben tényleg olyan, mintha lassítva zajlana.