A 7 + 1 legcsaládibb kutyafajta - és félmillió ok, hogy miért válassz mást

Egy bizonyos ponton minden szülő eljut oda, hogy a gyereke már hónapok óta minden második mondatát így kezdi:
– Anyaaa, de mikor lesz kutyánk?
És ilyenkor védekezésből azonnal jöhetnek is a már lerágott csont családi érvek: kinek lesz ideje sétáltatni, ki fogja felszedni a „termést”, és mit csinálunk a kutyával, ha elmegyünk nyaralni. Aztán persze valahogy egyszer csak ott ül egy szupercuki, hatalmas barna szemű mozgó lény a nappali közepén, a gyerekek sikítva ölelgetik, te pedig próbálod felidézni, hogyan is történt ez az egész ilyen gyorsan.
Nálunk ez nem zajlott egyébként nehézkesen, ugyanis a családunkban én akartam kutyát, én erőltettem, hogy legyen, a gyerekek inkább beleegyeztek az elején, mert látták rajtam, hogy nagyon komolyan gondolom. De azért ez általában fordítva zajlik, a gyerekek kezdenek el fület rágni családikutya-ügyben. Aztán ha túlestünk a ki akar kutyát és miért – ki nem és hogyisne, soha! kérdéseken, akkor irány a választás izgalmas folyamata. Merthogy úgyis az akarás lesz a kutyakérdés vége, ebben biztos vagyok.
Szóval, ha már kutya, nem mindegy, milyen fajtát választunk. Vannak ugyanis ideális családi ebek, akik veleszületett békepártiak, Buddha-türelműek, és simán tűrik, ha egy kétéves szuperhős a fülüket használja kapaszkodónak, miközben a hatéves hercegnő a körmeiket lakkozza.
Íme a 7 + 1 legtürelmesebb kutyafajta, akik gyerekbarát természetükkel bármely helyzetben megállják a helyüket, mint családi kutya
1. Szetterek (ír, angol, gordon) – Bárhol, veled
Ezek a vörösesbarna, fekete-cser vagy fehér alapon szürke, esetleg barnás foltos szépségesen elegáns, mindig kicsit lobogó hajú kutyák nemcsak filmbe illő sztárok, hanem igazi gyengéd, az agressziót teljesen mellőző családi társak is. Szeretik és nyugodtan viselik a gyerekeket, imádják a mozgást, és ha lehet, minden családi programban részt vesznek. A szetterek híresek arról, hogy bárhol jól érzik magukat, bármilyen körülményhez azonnal alkalmazkodnak, mindenhol meg lehet velük jelenni anélkül, hogy gondot okoznának.
2. Labrador retriever – Földön, vízen, levegőben buli
Ha lenne „legbarátságosabb kutya” világbajnokság, a Labrador minden évben dobogón végezne.
Imádja az embereket, a gyerekeket különösen, és szinte lehetetlen kihozni a sodrából. Türelmes, játékos, és mindig készen áll egy kis apportírozásra – akár egy kockával, akár a gyerek egyik zoknijával, amit valahogy mindig megtalál. Klasszikus családi kutya, örök kedvenc, biztosan jó döntés.
3. Golden retriever – Árnyékként követ
A labrador aranyszívű rokona. Ő az a fajta, aki komolyan veszi a „család tagja” kifejezést – szó szerint minden helyzetben ott akar lenni. Ha a gyerek leckét ír, ő vigyáz rá. Ha beteg, melléfekszik. Ha esik, hozza a plédet. A golden retriever az a kutya, aki megtanítja a gyereket az empátiára – és aki a világ legnagyobb lelkiismeret-furdalását tudja kiváltani egyetlen átható, szomorú nézéssel.
4. Újfundlandi - A kutya-bébiszitter
Ez a hatalmas, mackós teremtmény annyira nyugodt és védelmező, hogy a gyerekek szó szerint a hátán tanulhatnak meg mászni. Egyetlen veszélyt rejt a fajta: ez pedig a nyálmennyiség, amit képes előállítani. De ha nem zavar, hogy a falon időnként van egy kis extra fényes réteg, cserébe kapsz egy négylábú csupaszív biztonsági őrt, aki sosem alszik el szolgálat közben.
5. Berni pásztorkutya – Intelligens család kedvence
Háromszínű szőrpompája mögött egy igazi nyugodt családapa rejtőzik.
A berni pásztor a gyerekekkel türelmes, a kiabáló vagy tomboló kisgyerekek sem tudják kibillenteni nyugalmából, ugyanakkor a családját védelmezi is. Imádja a társaságot, és ha elég mozgási lehetőséget kap, az egyik legkiegyensúlyozottabb családi kutya válhat belőle. Intelligens, tanulékony fajta, könnyen „beprogramozható” a családi szabályok szerint (nem úgy, mint a gyerekek).
6. Beagle – Kapd el, ha tudod!
A beagle a kutyavilág egyik kalandozó bohóca: mindig vidám, mindig kíváncsi, és sosem képes nyugton maradni. Szóval nagyon hasonlít a gyerekeidre. Egy beagle-lel minden nap csupa kaland, aktív kutya, jó vele kirándulni, sétálni. Tökéletes partner a felfedezésekben és az esti kanapés összebújásokban is, azonban vitathatatlan, hogy nem az az egész nap lustálkodó fajta. Neki feladatok, mozgás, mozgás, mozgás és játék, családtagként való jelenlét kell.
7. Uszkár – Tökéletes társasági kutya
Az uszkár rendkívül könnyen tanítható, intelligens, kifejezetten gyerekbarát, és gyakran használják terápiás kutyaként is. Könnyen tanul, családjához nagyon ragaszkodik, nem is igazán szeret egyedül lenni, minden lében kanál típus. Praktikus tény, hogy allergénmentes szőre alig hullik, ő tehát nem fog a nappaliból egy szőrös kanapét csinálni a vedlésével. (Allergiások előnyben!), Amellett, hogy családjával nagyon türelmes, mindenféle bohóckodásban is benne van, azért akad nála egy folytonos kis elegancia-kapcsoló is – úgy viselkedik, mintha mindig tudná, hol van a kamera. Városban és vidéken is tökéletes társ, különleges családi kutya.
+ 1. Boxer – Kívül bulldózer, belül hatalmas szív
A boxer az örök gyerek. A lelke szerint egy végtelenített kölyök, akinek örökre megmarad a jókedve és játékos szelleme. A gyerekeket vigyázza és örömmel van együtt velük, védelmezi a családot, de alapvetően nem agresszív senkivel. A marcona külső bizony hatalmas szívet takar. Energiabomba, de aranyszívű, és a gyerekekkel szemben még játék közben is kifejezetten gyengéd. Ha kell, védelmez, ha lehet, bohóckodik. A mozgásos játékok mellett sok feladatot kell adni neki, hogy fejben is elfáradjon a nap végére, aktív családban van tökéletes helyen.
És most figyelj: Itt hever előtted több mint félmillió esély a boldogságra
Fontos beszélni azokról is, akik reményvesztettek és kiszolgáltatott helyzetben vannak, egy új élet reményében várakoznak. Sokan évek óta. Ha tényleg családi kutya, akit keresel, nem kizárólag a fajtát kell nézni, érdemes más szempontokat is figyelembe venni.
Ma Magyarországon több mint félmillió kutya él gazda nélkül. Menhelyeken, gyepmesteri telepeken, ideiglenes befogadóknál – kis kennelekben, valahol a rácsok mögött várják, hogy egyszer valaki megálljon kis menedékük előtt és kimondja a világ legszebb mondatát: „Gyere velünk haza!” A menhelyeken ráadásul sokszor előzetesen tesztelik a kutyák viselkedését, segítenek megtalálni azt, aki tényleg illik a családodhoz, gyerekeidhez, a ritmusotokhoz. És hidd el, egy örökbefogadott kutya szeretete máshoz nem hasonlítható csoda. Szóval, ha most épp kutyát keresel a családnak, nézz körül alaposan, és ha megtehetitek, menjetek el egy menhelyre is. Lehet, hogy a legjobb barátotok már most is ott vár rátok – farkcsóválva, nap nap után reménykedve egy kennelben.
A mi kutyánk végül menhelyről érkezett hozzánk és nem bántuk meg a választást. Tökéletesen beilleszkedett, és tényleg problémamentes tagja a családnak. Nagyjából ezzel párhuzamosan az unokatestvéremékhez pedig egy uszkárkölyök költözött, ott szintén hatalmas a boldogság. Igaz, hogy így náluk valamivel több a csínytevések és a lyukasra rágott papucsok száma, de próbálják lazán venni a kölyökkutyával járó felfordulás nehéz perceit. Rendületlenül mosolyognak.
Bárhogy is dönt a család, bármilyen fajtát is választotok, szívből kívánok sok boldog kutyás évet!
