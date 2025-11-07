A 7 + 1 legcsaládibb kutyafajta - és félmillió ok, hogy miért válassz mást

Egy bizonyos ponton minden szülő eljut oda, hogy a gyereke már hónapok óta minden második mondatát így kezdi:

– Anyaaa, de mikor lesz kutyánk?

És ilyenkor védekezésből azonnal jöhetnek is a már lerágott csont családi érvek: kinek lesz ideje sétáltatni, ki fogja felszedni a „termést”, és mit csinálunk a kutyával, ha elmegyünk nyaralni. Aztán persze valahogy egyszer csak ott ül egy szupercuki, hatalmas barna szemű mozgó lény a nappali közepén, a gyerekek sikítva ölelgetik, te pedig próbálod felidézni, hogyan is történt ez az egész ilyen gyorsan.

Nálunk ez nem zajlott egyébként nehézkesen, ugyanis a családunkban én akartam kutyát, én erőltettem, hogy legyen, a gyerekek inkább beleegyeztek az elején, mert látták rajtam, hogy nagyon komolyan gondolom. De azért ez általában fordítva zajlik, a gyerekek kezdenek el fület rágni családikutya-ügyben. Aztán ha túlestünk a ki akar kutyát és miért – ki nem és hogyisne, soha! kérdéseken, akkor irány a választás izgalmas folyamata. Merthogy úgyis az akarás lesz a kutyakérdés vége, ebben biztos vagyok.

Szóval, ha már kutya, nem mindegy, milyen fajtát választunk. Vannak ugyanis ideális családi ebek, akik veleszületett békepártiak, Buddha-türelműek, és simán tűrik, ha egy kétéves szuperhős a fülüket használja kapaszkodónak, miközben a hatéves hercegnő a körmeiket lakkozza.

Íme a 7 + 1 legtürelmesebb kutyafajta, akik gyerekbarát természetükkel bármely helyzetben megállják a helyüket, mint családi kutya

1. Szetterek (ír, angol, gordon) – Bárhol, veled

Ezek a vörösesbarna, fekete-cser vagy fehér alapon szürke, esetleg barnás foltos szépségesen elegáns, mindig kicsit lobogó hajú kutyák nemcsak filmbe illő sztárok, hanem igazi gyengéd, az agressziót teljesen mellőző családi társak is. Szeretik és nyugodtan viselik a gyerekeket, imádják a mozgást, és ha lehet, minden családi programban részt vesznek. A szetterek híresek arról, hogy bárhol jól érzik magukat, bármilyen körülményhez azonnal alkalmazkodnak, mindenhol meg lehet velük jelenni anélkül, hogy gondot okoznának.