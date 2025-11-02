Egy áramütés után lett halottlátó Kiss Kató: "Először azt hittem, hogy megbolondultam!"

Munkásságát szinte mindenki ismeri, hiszen olyan híres eseteknél működött közre, mint Ackermann Dávid vagy Szathmáry Nikolett eltűnése, de Berki Krisztián szelleme is megjelent neki: Kiss Kató halottlátó különleges képességet kapott Istentől: látja az elhunyt lelkeket, hallja a szavaikat, érzi a fájdalmukat.

Kiss Kató hétéves kora óta látja a holtakat

Látja és hallja is a lelkeket a Kiss Kató halottlátó

Hétéves korában kezdődött a története, amikor először érte áramütés.

"Különös hangokat kezdtem hallani, mintha egy belső hang súgta volna őket" – emlékezik vissza Kató, aki ekkor vette észre, hogy ő más, mint a többiek. "Gyerekként mindig kívülállónak számítottam. Az osztálytársaim kirekesztettek, lenéztek, sokszor bántottak is. Úgy éreztem, csak egy szürke folt vagyok az iskolában" – meséli elcsukló hangon a halottlátó, akit 33 éves korában újabb áramütés ért – ettől kezdve már látja is az elhunytakat.

Turmixot szerettem volna készíteni magamnak, amikor ismét áramütés ért. A következő napon megjelent egy lélek, egy magas, vékony, barna hajú, szemüveges fiú személyében, csuromvizesen. A szellem azt kérte tőlem, hogy keressem meg a testét, mert nyugalmat szeretne.

Katót felzaklatta a látomás, ezét értesítette a rendőrséget, akik a lélek által mutatott helyen megtalálták a testet. Kiderült, hogy annak a fiúnak a lelke jelent meg Katónak, akiről az újságok is megírták, hogy nem sokkal korábban a Dunába fulladt. Az eset után Kató és az egész ország számára világossá vált, hogy képességei valódiak, és kapcsolatba tud lépni a túlvilággal.

Az eset óta ez mindennapossá vált. Most már hosszú évek óta az életem része az, hogy sosem vagyok egyedül. Úgy szoktam mondani, hogy egy tolmács vagyok az élők és az elhunytak között.

Az első eset után rögtön jött Ackermann Dávid, aki összekapcsolt a szüleivel, találkoztam is velük, nagyon sok olyan információ elhangzott, amit csak a szülők tudtak. De ott volt Szathmáry Niki is, még annak ellenére, hogy őt megtalálták az eltűnése után három évvel. A munkámat úgy fogom fel, hogy egy kicsi segítség megérteni a megérthetetlent, egy kis vigaszt ad a vigasztalhatatlanságban" – meséli a halottlátó, akinek a lelkek olyan pontos adatokkal azonosítják magukat, amit senki más nem tudhat róluk a családtagokon kívül. Kató megtanult már ezzel együtt élni, ám olykor nehéz.