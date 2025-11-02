Egy áramütés után lett halottlátó Kiss Kató: "Először azt hittem, hogy megbolondultam!"

Munkásságát szinte mindenki ismeri, hiszen olyan híres eseteknél működött közre, mint Ackermann Dávid vagy Szathmáry Nikolett eltűnése, de Berki Krisztián szelleme is megjelent neki: Kiss Kató halottlátó különleges képességet kapott Istentől: látja az elhunyt lelkeket, hallja a szavaikat, érzi a fájdalmukat.
Hétéves korában kezdődött a története, amikor először érte áramütés.
"Különös hangokat kezdtem hallani, mintha egy belső hang súgta volna őket" – emlékezik vissza Kató, aki ekkor vette észre, hogy ő más, mint a többiek. "Gyerekként mindig kívülállónak számítottam. Az osztálytársaim kirekesztettek, lenéztek, sokszor bántottak is. Úgy éreztem, csak egy szürke folt vagyok az iskolában" – meséli elcsukló hangon a halottlátó, akit 33 éves korában újabb áramütés ért – ettől kezdve már látja is az elhunytakat.
Turmixot szerettem volna készíteni magamnak, amikor ismét áramütés ért. A következő napon megjelent egy lélek, egy magas, vékony, barna hajú, szemüveges fiú személyében, csuromvizesen. A szellem azt kérte tőlem, hogy keressem meg a testét, mert nyugalmat szeretne.
Katót felzaklatta a látomás, ezét értesítette a rendőrséget, akik a lélek által mutatott helyen megtalálták a testet. Kiderült, hogy annak a fiúnak a lelke jelent meg Katónak, akiről az újságok is megírták, hogy nem sokkal korábban a Dunába fulladt. Az eset után Kató és az egész ország számára világossá vált, hogy képességei valódiak, és kapcsolatba tud lépni a túlvilággal.
Az eset óta ez mindennapossá vált. Most már hosszú évek óta az életem része az, hogy sosem vagyok egyedül. Úgy szoktam mondani, hogy egy tolmács vagyok az élők és az elhunytak között.
Az első eset után rögtön jött Ackermann Dávid, aki összekapcsolt a szüleivel, találkoztam is velük, nagyon sok olyan információ elhangzott, amit csak a szülők tudtak. De ott volt Szathmáry Niki is, még annak ellenére, hogy őt megtalálták az eltűnése után három évvel. A munkámat úgy fogom fel, hogy egy kicsi segítség megérteni a megérthetetlent, egy kis vigaszt ad a vigasztalhatatlanságban" – meséli a halottlátó, akinek a lelkek olyan pontos adatokkal azonosítják magukat, amit senki más nem tudhat róluk a családtagokon kívül. Kató megtanult már ezzel együtt élni, ám olykor nehéz.
"Először nagyon féltem tőlük, ijesztő volt látni őket, azt hittem, hogy megbolondultam. Képesek többen is megjelenni, párhuzamosan. Többféleképpen is megmutatják magukat, úgy is, ahogy elhunytak és úgy is, ahogy ők jól érezték magukat. Van, amelyik segítséget kér tőlem, míg más lelkek üzenni akarnak valakinek rajtam keresztül, de olyan is előfordul, hogy azért látom, mert adott helyhez köthető a lélek jelenléte" – teszi hozzá.
Kiss Kató testét és agyát folyamatosan igénybe veszi a halottakkal való kommunikáció és találkozás. Ez olykor iszonyú fájdalmakkal jár, ugyanis nem csak az elhunyt lelki fájdalmát érzi, hanem a testit is, akár azt, amibe belehalt.
A testem olyan mint egy átjáró. Minden áldott nap fájdalmaim vannak, ízületi gyulladásaim vannak úgy, hogy semmi nem indokolja. Ha valaki például szívinfarktusban halt meg, akkor érzem a szívszorítást, a hatalmas belenyilallást.
"Ha valakinek a lába hiányzott, akkor azt a lábát mutogatja, és ott érzek fájdalmat, de ha valaki agyvérzésben távozott, akkor a fejem kezd el nagyon fájni. Most vagyok 45 éves, de már olyan fájdalmaim vannak, mint egy 90 évesnek" – részletezi.
A halottlátó szerint fontos leszögezni, hogy a lélek maga dönti el, kinek és mikor jelenik meg. Erőszakoskodni nem szabad velük. Előfordul, hogy egy elhunyt lélek ragaszkodik egy személyhez, de Kató nem hisz abban, hogy egy élő itt tud tartani egy elhunytat.
"A lélek bárhol, bármikor, bárkinek képes megjelenni. Csak nyitottnak kell rá lenni és tiszta szívvel kell hozzáállni. Azért is fordul elő gyakrabban, hogy halottak napja, mindenszentek környékén sokan látják az elhunytakat, mert ez egy emlékezetes nap, ilyenkor az energiák egyesülnek, nyitottabbak vagyunk ezekre, jobban figyelünk rájuk. De fontos hangsúlyozni, hogy a temetőbe csak emlékezni járunk, hiszen ott csak a test pihen, a lélek bárhol lehet. Ez a hely csupán az élőknek kínál megnyugvást, a holtak nincsenek ott" – fejti ki a halottlátó, aki nem hisz az elengedésben és a feldolgozásban sem. Szerettünk elvesztése után Kiss Kató szerint nincs más út, mint megtanulni együtt élni a fájdalommal és arra gondolni, hogy mennyi idő adatott meg vele a Földön.
Nagyon szerencsésnek érzem magam azért, hogy ez a képesség bennem jobban kifejlődött, mint az átlag emberekben. Megtanított arra, hogy itt a földi lét tulajdonképpen csak egy játszótér, egy ajándék. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, tapasztaljunk, de semmit nem viszünk magunkkal odaátra. Tudom, mert láttam
– zárja gondolatait Kató, aki minden nap tapasztalja: van átjárás a két világ között, csak figyelnünk és hinnünk kell benne.
