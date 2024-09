Ezt nem látta előre! Eljegyezték a híres magyar léleklátót

Nem lehet könnyű dolga annak a férfinak, aki egy léleklátó iránt lobban olthatatlan szerelemre. Különösen akkor, ha szkeptikus a témában, hiszen nagyon hamar rá kell ébrednie, hogy sosem lehetnek kettesben, hiszen a holt lelkek folyton ott sertepertélnek kettejük között, vagy mellett. Kiss Kató most a Borsnak mesélte el, hogyan találkozott Rolanddal, akivel egyetlen szempillantás alatt egymásba szerettek.

Kiss Katót is váratlanul érte a hirtelen jött szerelem (Fotó: Kiss Kató)

„Már tervezzük a közös életünket”

– Dolgozni mentem és Roland tulajdonképpen sofőrömül szegődött, hiszen őt kérték meg, hogy vigyen el kocsival a megfelelő címre.

Kezet fogtunk és abban a pillanatban éreztük, hogy elvesztünk egymásban.

Villámcsapásszerű szerelem alakult közöttünk, és tulajdonképpen a találkozásunk óta nem is váltunk el egymástól. Már tervezzük a tényleges, közös életünket és Roland a kezemet is megkérte, én pedig gondolkodás nélkül mondtam igent – kezdte lapunknak Kiss Kató, aki persze tisztában van vele, hogy párjának nem lesz könnyű feldolgozni azt a rengeteg és folyamatos túlvilági találkozást, amikben a léleklátó mellett része van és lesz is.

Kiss Kató és Roland közösen tervezik a jövőt (Fotó: Kiss Kató)

Hiába volt sármos életében...

– Roland egyáltalán nem hitt a képességeimben, de nagyon hamar nyitottá vált a képességeimmel kapcsolatban. Közvetítettem neki a nagyszülei üzenetét és kétsége sem maradt afelől, hogy valóban velük beszéltem. A hétvégén pedig személyesen tapasztalta meg, hogy milyen, amikor random jelenik meg egy lélek, akinek mondanivalója van egy élő számára. Kirándulni voltunk, amikor egy nő felismert és odalépett hozzám. Roland azonnal észre is vette, hogy megjelent nekem a hölgy egyik rokona, hiszen már a szemem villanásából látja, ha kapcsolódom egy lélekhez – tette hozzá a léleklátó. Aki nevetve megjegyezte, hogy kedvese már biztosította róla, hogy féltékeny csak az élőkre lesz, így nyugodtan járhat el dolgozni, hiszen legyen bármilyen sármos is a „páciens”, sok vizet nem zavarhat a kapcsolatukban.