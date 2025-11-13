DNS-teszt bizonyította: Adolf Hitlernek mikrométerű férfiassága volt

Rendhagyó DNS-tesztet végeztek tudósok Adolf Hitler vérmaradványain, a vizsgálat során pedig kiderült, hogy a néhai véreskezű diktátor ritka szexuális fejlődési rendellenességgel, valamint néhány idegrendszeri rendellenességgel is küzdött. A mintákat a brit 4-es csatornán hamarosan induló dokumentumfilm, a Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator (Hitler DNS-e: egy diktátor tervrajza) című alkotás apropóján vizsgálták annak kiderítéséhez, hogy a néhai Führer „génjei befolyásolták-e a pszichéjét és viselkedését”.

Adolf Hitler vérmaradványaiból DNS-teszttel megállapították, hogy több idegrendszeri betegséggel, valamint mikropénisszel élt

Mikropénisz és idegbaj: Adolf Hitler mögöttes indítékainak nyomában

A nemsokára debütáló dokumentumfilm készítői sok évet töltöttek a film összeállításával: világhírű szakértőkkel működtek együtt, miközben innovatív tudományos és technológiai módszerekkel vizsgálták meg azt a vérfoltos ruhadarabot, amelyben Hitler 1945-ben öngyilkosságot követett el.

„Többször is meg kellett erősíteni, hogy a vérfolt valóban Hitlertől származik, hogy biztosak lehessünk: az összes betegség profilozása szigorú elemzésen alapul” – mutatott rá a dokumentumfilmet jegyző Blink Films fejlesztési igazgatója, Lesley Davies. Turi King genetikus professzor, törvényszéki DNS-szakértő hozzátette: a ruhadarabon felfedezett vérfoltból DNS-vizsgálattal többek között egy ritka betegség, a Kallmann-szindróma nyomait fedezték fel. A professzor szerint a szigorúan szabályozott munka eredményeképpen így teljes bizonyossággal állítható, hogy Adolf Hitler egyebek mellett ezzel a betegséggel küzdött.

Kallmann-szindróma A Kallmann-szindróma egy ritka szexuális fejlődési rendellenesség. A betegség „részlegesen vagy teljesen hiányos pubertáskori fejlődést és reproduktív éretlenséget” eredményez, amit a reproduktív szervek, férfiak esetében a herék fejlődéséért felelős gén változása okoz. A Kallmann-szindrómában szenvedő férfiak esetében előfordulhat, hogy nem szállnak le a herék, illetve hogy a péniszük mikroméretű lesz, ami már a születéskor nyilvánvalóvá válik. A betegség a férfiak körében gyakoribb, 30 ezerből egy személyt érint.

Orvosi jelentés is bizonyítja Hitler betegségét

Egy 2015-ben felfedezett, ám 1923-ban készült orvosi jelentésben állították, hogy Hitlernek nem szállt le a heréje, valamint 10 százalék esélyt adtak rá, hogy a Führer mikropénisszel rendelkezik.