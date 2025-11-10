Őrült merénylő, vagy egy meg nem értett zseni? Matuska Szilveszter megrázó igaz története

Képzelj el egy embert, akinek a neve egy egész országban egyet jelentett a rettegéssel, egy magányos ámokfutót, aki az 1930-as évek elején az egész vasúti közlekedést rettegésben tartotta! Ez nem egy hollywoodi film, hanem a magyar történelem egyik sötét fejezete, egy alak, akinek tettei máig kísértenek: Matuska Szilveszter.

Matuska Szilveszter a biatorbágyi robbantással örökre beírta nevét a kriminológia fekete könyvébe

Fotó: © Wikipédia

Matuska Szilveszter, aki tanítóként indult, vállalkozóként próbálkozott, végül merénylő lett

Egy tanító, egy vállalkozó, egy háborúban edződött katona – és egy véres kezű merénylő. Ki volt ez az ember valójában, és mi vezette arra, hogy végül huszonkét ember haláláért lett felelős? Milyen titkokat rejtett a múltja, és hogyan vált egy egyszerű csantavéri fiúból Magyarország, Ausztria és Németország nagy részének legkeresettebb bűnözőjévé?

Matuska Szilveszter József, ahogy teljes nevén anyakönyvezték, 1892-ben látta meg a napvilágot Csantavéren, egy papucskészítő családban. Tízévesen elvesztette édesapját, de mostohaapja gondoskodott taníttatásáról. Papnak szánta őt a család, ám Matuska inkább a kántortanítói pályát választotta. A Kalocsai Érseki Tanítóképzőt végezte el, majd Püspökhatvanban tanított. Vajon bárki is gondolta volna akkoriban, hogy ez a fiatalember egyszer majd a történelem legsötétebb lapjaira írja fel a nevét?

Az első világháború azonban mindent felülírt. Önkéntesként vonult be, és a harctereken edződött: az orosz fronton géppuskás osztag parancsnoka volt, meg is sebesült, és kitüntették. Kétségtelen, hogy a háború borzalmai mély nyomot hagytak benne, és valami örökre megváltozott benne.

Hazatérve Matuska belevetette magát a kereskedésbe, számos vállalkozásba fogott.

Ingatlanspekulációkkal, fa- és szénkereskedelemmel is foglalkozott, sőt, még egy fűszerboltot is nyitott a felesége nevére. Emellett találmányokkal is próbálkozott: egy vasúti biztonsági lámpát tervezett, amely a mozdonyvezetőket figyelmeztette volna az akadályokra. 1922-ben magyar állampolgárságot kapott, majd 1928-ban Bécsbe költözött, ahol kereskedőként tevékenykedett.

Matuska Szilveszter, aki tanítóként és feltalálóként kezdte, de véres robbantásai révén szerzett magának szörnyű hírnevet

Fotó: Archív

Azonban az 1929-es gazdasági világválság mindent elsöpört. Vagyonát elvesztette, és felesége, a szintén tanító Dér Irén, súlyosan megbetegedett, ami tovább rontotta a család amúgy is kilátástalan anyagi helyzetét.