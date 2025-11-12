Még karácsony előtt eléri a Földet a földönkívüli 3I/Atlas

A világszerte címlapokra kerülő 3I/Atlas, amelyről számtalan ember azt gondolja, hogy földönkívüli objektum, karácsony előtt már eléri a Földet, de el fog rejtőzni, hogy mi ne lássuk.

Közeleg a Föld felé a földönkívüli objektum / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A földönkívüli objektum már karácsony előtt ideér

A titokzatos csillagközi objektum, melyet elneveztek 3I/Atlasnak, a hétvégén „hét sugárnyalábot” bocsátott ki „ragyogó glóriával”, amikor a Naphoz közeledett. A képek egy félmillió kilométerre kiterjedő nagy ragyogó glóriát és legalább hét különálló sugárnyalábot mutatnak.

A Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb szerint néhányuk a Nap felé irányuló anti-farok. Dr. Loeb most elárulta, hogy a „többsugaras szerkezet” december 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját, ami az idegen életformákkal és technológiákkal való eddigi legközelebbi találkozásunk lehet.

„Ez a több sugárból álló struktúra figyelemre méltó célpontot jelent a Hubble és a Webb teleszkópok jövőbeli megfigyelései számára, mivel a 3I/ATLAS 2025. december 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját” - számol be róla Avi Loeb.

Hozzátette, hogy a Földtől való minimális távolsága 269 millió kilométer lesz, ami körülbelül százszorosa a mai képeken látható sugárszerkezet kiterjedésének. A Harvard tudósa azonban hozzátette, hogy mi nem fogjuk látni, mivel rejtve marad a szemünk elől.

Valószínűtlen, hogy a földi műholdak részecskeszondái képesek lesznek befogni ezekből a sugárhajtású részecskéket.

Ugyanez vonatkozik a NASA Juno űrszondájának részecskedetektoraira is a Jupiter körül, amelyek 2026. március 16-án 53 millió kilométeres távolságból vizsgálják majd a 3I/ATLAS-t, ami nagyságrenddel nagyobb, mint a jelenlegi jelszerkezet kiterjedése. Egy másik űrszonda szintén elég messze van, hogy fogni tudja a sugárhajtóműveket- számol be róla a Daily Star.

Jelenleg még nem tudjuk biztosan, hogy a sugárhajtású repülőgépek hálózata mivel áll kapcsolatban, de Avi Loeb szerint nyitottnak kell maradnunk arra a lehetőségre, hogy ezek „technológiai eredetűek” lehetnek. Következtetése: „Ezeket a szempontokat figyelembe véve, a 3I/ATLAS természetes vagy technológiai eredetű?”