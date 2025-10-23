BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Retteg a NASA: furcsán viselkedik a felénk tartó csillagközi látogató

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 21:30
Rengeteg teória terjeng az idén felbukkanó csillagközi látogatót illetően, és úgy látszik, már az amerikai űrügynökségnek is kétségei vannak. A 3I/ATLAS névre keresztelt üstökös egyre közelebb kerül bolygónkhoz, és a NASA számára furcsa viselkedése egyre gyanúsabb.

A NASA a háttérben egy jelentős lépést tett a bolygó védelmében, miután egy titokzatos csillagközi objektum újabb furcsa és megmagyarázhatatlan viselkedést mutatott.

Már a NASA is kételkedik a csillagközi látogató pályáját illetően.
Már a NASA is kételkedik a csillagközi látogató pályáját illetően. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay 

A bolygó védelmére kelt a NASA

A feltételezett üstököst, amely a 3I/ATLAS nevet kapta, nemrég felvették egy, az Egyesült Nemzetek által nyilvántartott veszélylistára. A Nemzetközi Aszteroida Figyelmeztető Hálózat (IAWN) a világ minden táján működő intézményekkel dolgozik együtt, amelyek a Földhöz közeli égitesteket észlelik, követik és tanulmányozzák, hogy felmérjék az esetleges becsapódási kockázatokat.

A 3I/ATLAS az első csillagközi objektum, amely valaha felkerült a listára, és ez egy átfogó gyakorlatot indított el, amelynek célja a Földre potenciális veszélyt jelentő űrsziklák észlelési és követési képességének fejlesztése. Kedden az IAWN tisztviselői beismerték, hogy az objektum egyedi kihívásokat jelent a pályája előrejelzésében, ezért úgy döntöttek, hogy a 3I/ATLAS-t felveszik a Comet Astrometry Campaign nevű programba.

Az égitest több szokatlan tulajdonságot is mutatott, amelyek ellentmondanak az üstökösöknél megszokott viselkedésnek, köztük egy olyan részecskenyalábot, amely a Nap felé mutat, nem pedig ellenkező irányba tőle, miközben előre halad.

A hivatalos közlemény szerint a tudósok különleges gyakorlatsorozatot fognak végezni 2025. november 27. és 2026. január 27. között. Ezen időszak alatt a világ számos pontján működő teleszkópok és megfigyelő rendszerek a 3I/ATLAS-ra összpontosítanak, hogy finomítsák a módszereket az objektum pontos égi helyzetének meghatározásához.

Bár aggasztóan hangzik a helyzet, az űrügynökség még nem indít rakétákat

A NASA nem tervez rakétákat indítani a Föld védelmére a 3I/ATLAS miatt, a bejelentés célja inkább, hogy a csillagászati megfigyelők világszerte jobb képeket készíthessenek a rejtélyes égitestről. Bár a tudósok kijelentették, hogy a globális megfigyelési kampányt csak november végén tervezik elindítani, a 3I/ATLAS mindössze napokra van attól, hogy elérje a Naphoz való legközelebbi pontját, mielőtt végleg eltűnne a látóhatárról - írta a Daily Mail.

 

