Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

61 évvel ezelőtt adták át az új Erzsébet hidat – exkluzív fotógaléria

galéria
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 10:15
évfordulóErzsébet hídújjáépítés
1961. november 21-én Budapest végre visszakapott valamit abból, amit a háború elvett tőle. Az új Erzsébet híd külsejében teljesen megújult, és a modern forgalomnak megfelelően építették fel. Most újonnan előkerült exkluzív fotókon mutatjuk be az építkezés utolsó fázisait.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az eredeti Erzsébet híd stílusában a mostani Szabadság híd (egykori Ferenc József híd) párja volt. 1945-ben, a II. világháború végén azonban a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Újjáépítése az utolsók között, 1961 és 1964 között történt. 

Erzsébet híd terheléspróbája
Az Erzsébet híd terheléspróbája / Fotó: Fortepan Nagy Gyula

Az új Erzsébet híd építése

Az új, modern kábelhíd Sávoly Pál tervei alapján készült, és az eredeti híd pilléreire épült. 1964. november 21-én adták át a forgalomnak a megújult hidat. Az új szerkezet szélesebb lett az elődjénél a forgalom növekedése miatt. Eredetileg villamosforgalomra is tervezték, de a híd vasbeton szerkezete jelentősen károsult, így 1975-ben a síneket felszedték. 

A még sosem látott, nemrég birtokunkba jutott képekkel az új Erzsébet híd születésére emlékezünk. Galériánkban végigkövetjük az építkezés fontosabb lépéseit, egészen a szerkezetkész állapot elkészültéig.

Felvonulási építmények a Rudas Gyógyfürdő előtt az Erzsébet híd újjáépítésekor
A hídépítésben részt vevő úszódaruk.
A majdnem szerkezetkész új Erzsébet híd
A készülő Erzsébet híd az utolsó pályaelem nélkül
Az utolsó pályaelem beemelése az Ady Endre úszódaru segítségével
A helyére került utolsó pályaelem
A járókelők birtokba veszik az Erzsébet hidat.
Az épülő Erzsébet híd kapuzata.
A szerkezetkész Erzsébet híd
A szerkezetkész Erzsébet híd ünneplése
Galéria: 61 évvel ezelőtt adták át az új Erzsébet hidat – exkluzív fotógaléria
1/10
Felvonulási építmények a Rudas Gyógyfürdő előtt az Erzsébet híd újjáépítésekor

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu