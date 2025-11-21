61 évvel ezelőtt adták át az új Erzsébet hidat – exkluzív fotógaléria

Az eredeti Erzsébet híd stílusában a mostani Szabadság híd (egykori Ferenc József híd) párja volt. 1945-ben, a II. világháború végén azonban a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Újjáépítése az utolsók között, 1961 és 1964 között történt.

Az Erzsébet híd terheléspróbája / Fotó: Fortepan Nagy Gyula

Az új Erzsébet híd építése

Az új, modern kábelhíd Sávoly Pál tervei alapján készült, és az eredeti híd pilléreire épült. 1964. november 21-én adták át a forgalomnak a megújult hidat. Az új szerkezet szélesebb lett az elődjénél a forgalom növekedése miatt. Eredetileg villamosforgalomra is tervezték, de a híd vasbeton szerkezete jelentősen károsult, így 1975-ben a síneket felszedték.

A még sosem látott, nemrég birtokunkba jutott képekkel az új Erzsébet híd születésére emlékezünk. Galériánkban végigkövetjük az építkezés fontosabb lépéseit, egészen a szerkezetkész állapot elkészültéig.