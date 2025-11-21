61 évvel ezelőtt adták át az új Erzsébet hidat – exkluzív fotógaléria

Az eredeti Erzsébet híd stílusában a mostani Szabadság híd (egykori Ferenc József híd) párja volt. 1945-ben, a II. világháború végén azonban a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Újjáépítése az utolsók között, 1961 és 1964 között történt.
Az új, modern kábelhíd Sávoly Pál tervei alapján készült, és az eredeti híd pilléreire épült. 1964. november 21-én adták át a forgalomnak a megújult hidat. Az új szerkezet szélesebb lett az elődjénél a forgalom növekedése miatt. Eredetileg villamosforgalomra is tervezték, de a híd vasbeton szerkezete jelentősen károsult, így 1975-ben a síneket felszedték.
A még sosem látott, nemrég birtokunkba jutott képekkel az új Erzsébet híd születésére emlékezünk. Galériánkban végigkövetjük az építkezés fontosabb lépéseit, egészen a szerkezetkész állapot elkészültéig.
