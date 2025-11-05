Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: az emberi szív képes önmagát meggyógyítani

A tudósok felfedezték, hogy az emberi szív képes önmagát regenerálni. Ez az áttörés nemcsak kutatási szempontól jelent óriási előrelépést, de új reményt adhat betegek százezreinek.

Óriási áttörést értek el a tudósok az emberi szív kutatásában. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy inaktív gén lehet az emberi szív gyógyulásának kulcsa

Amikor valaki szívrohamot vagy szívelégtelenséget szenved el, létfontosságú izomsejtek pusztulnak el, amelyeket a szív nem tud pótolni. Jelenleg nincs mód arra, hogy a szív új sejteket növesszen a sérülés után, ezért a betegek gyógyszerekre, beültetett eszközökre, műtétekre vagy transzplantációra kényszerülnek. Most azonban a szakértők felfedeztek egy gént, amely születés után kikapcsol, de újra aktiválható, hogy új, működő szívsejteket hozzon létre.

A New York-i Mount Sinai Ichan Orvostudományi Iskola tudósai rájöttek, hogy ha ezt a gént visszainjektálják sérült, középkorú donor szívekbe, akkor elindítható a sejtek megújulása. A csapat több mint egy évtizeddel ezelőtt már bebizonyította, hogy a technika sérüléseknél működik, de most először sikerült ugyanezt emberi szövetekben is elérni.

A szívbetegség világszerte a vezető halálok, mégis az emberi szívizomsejtek a születés után leállnak az osztódással.

- mondta Dr. Hina Chaudhry, a Mount Sinai kardiovaszkuláris regeneratív orvostudományi igazgatója.

A mi munkánk volt az első, amely kimutatta, hogy a sertésszív regenerálható sérülés után, és most továbbvittük a kutatást azzal, hogy bebizonyítottuk: még a középkorú emberi szívsejtek is, amelyeket eddig osztódásra képtelennek hittek, rávehetők arra, hogy új, funkcionális sejteket hozzanak létre. Ez a szemléletváltás elmozdul a tünetek kezelésétől a szív tényleges javítása felé.

A technika egy természetesen előforduló Cyclin A2 (CCNA2) nevű gént használ ki, amely kulcsszerepet játszik a szívsejtek osztódásában és növekedésében a magzati fejlődés során. A probléma az, hogy ez a gén röviddel a születés után kikapcsol, ami miatt a felnőtt szívsejtek nem képesek osztódni vagy regenerálódni.

A kutatók egy korábbi, sertéseken elért siker után most egy ártalmatlan vírust használtak arra, hogy a CCNA2 aktív változatát bejuttassák három donor szívizomsejtjeibe, amelyek 21, 41 és 55 éves emberektől származtak. A két idősebb donornál azt figyelték meg, hogy a szívsejtek újra osztódni kezdtek, és az új sejtek úgy viselkedtek, mint az egészséges szívsejtek. A további elemzések kimutatták, hogy a CCNA2 segített a sejteknek visszatekerni az időt, azaz újraaktiválta azokat a növekedési géneket, amelyek lehetővé tették az osztódást és a regenerációt.

Ez csaknem két évtized munkájának betetőzése. Mi vezettük be azt a koncepciót, hogy a szív újraéleszthető a szunnyadó sejtosztódási gének felébresztésével, és most egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy ez a betegek számára is elérhető legyen.

- mondta Dr. Chaudhry.