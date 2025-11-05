Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: az emberi szív képes önmagát meggyógyítani

A tudósok felfedezték, hogy az emberi szív képes önmagát regenerálni. Ez az áttörés nemcsak kutatási szempontól jelent óriási előrelépést, de új reményt adhat betegek százezreinek.
Amikor valaki szívrohamot vagy szívelégtelenséget szenved el, létfontosságú izomsejtek pusztulnak el, amelyeket a szív nem tud pótolni. Jelenleg nincs mód arra, hogy a szív új sejteket növesszen a sérülés után, ezért a betegek gyógyszerekre, beültetett eszközökre, műtétekre vagy transzplantációra kényszerülnek. Most azonban a szakértők felfedeztek egy gént, amely születés után kikapcsol, de újra aktiválható, hogy új, működő szívsejteket hozzon létre.
A New York-i Mount Sinai Ichan Orvostudományi Iskola tudósai rájöttek, hogy ha ezt a gént visszainjektálják sérült, középkorú donor szívekbe, akkor elindítható a sejtek megújulása. A csapat több mint egy évtizeddel ezelőtt már bebizonyította, hogy a technika sérüléseknél működik, de most először sikerült ugyanezt emberi szövetekben is elérni.
A szívbetegség világszerte a vezető halálok, mégis az emberi szívizomsejtek a születés után leállnak az osztódással.
- mondta Dr. Hina Chaudhry, a Mount Sinai kardiovaszkuláris regeneratív orvostudományi igazgatója.
A mi munkánk volt az első, amely kimutatta, hogy a sertésszív regenerálható sérülés után, és most továbbvittük a kutatást azzal, hogy bebizonyítottuk: még a középkorú emberi szívsejtek is, amelyeket eddig osztódásra képtelennek hittek, rávehetők arra, hogy új, funkcionális sejteket hozzanak létre. Ez a szemléletváltás elmozdul a tünetek kezelésétől a szív tényleges javítása felé.
A technika egy természetesen előforduló Cyclin A2 (CCNA2) nevű gént használ ki, amely kulcsszerepet játszik a szívsejtek osztódásában és növekedésében a magzati fejlődés során. A probléma az, hogy ez a gén röviddel a születés után kikapcsol, ami miatt a felnőtt szívsejtek nem képesek osztódni vagy regenerálódni.
A kutatók egy korábbi, sertéseken elért siker után most egy ártalmatlan vírust használtak arra, hogy a CCNA2 aktív változatát bejuttassák három donor szívizomsejtjeibe, amelyek 21, 41 és 55 éves emberektől származtak. A két idősebb donornál azt figyelték meg, hogy a szívsejtek újra osztódni kezdtek, és az új sejtek úgy viselkedtek, mint az egészséges szívsejtek. A további elemzések kimutatták, hogy a CCNA2 segített a sejteknek visszatekerni az időt, azaz újraaktiválta azokat a növekedési géneket, amelyek lehetővé tették az osztódást és a regenerációt.
Ez csaknem két évtized munkájának betetőzése. Mi vezettük be azt a koncepciót, hogy a szív újraéleszthető a szunnyadó sejtosztódási gének felébresztésével, és most egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy ez a betegek számára is elérhető legyen.
- mondta Dr. Chaudhry.
A kutatócsoport következő célja az, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA) engedélyt kérjenek a módszer szívbetegeken való tesztelésére - írta a Daily Mail.
