Újabb hátborzongató jóslat került elő: katasztrófával zárul az év Nostradamus szerint

Nostradamus, a 16. században élt híres francia asztrológus 2025 végére teljes katasztrófát jövendölt. A History Channel által legismertebb jósnak titulált Nostradamus több tragédiára is figyelmeztetett bennünket, amelyekre az év utolsó negyedében kerül sor.

Nostradamus katasztrófákat jósolt 2025 végére / Fotó: German Vizulis / Shutterstock

Az asztrológus utalt egy Angliában kitörő konfliktusra, egy, a Földet érő meteorbecsapódásra és egy "vízi vezető nagyhatalom" felemelkedésére is. Érdekes módon megjósolta egy hosszú háború végét is, amit sokan Oroszország és Ukrajna elhúzódó konfliktusára értenek.

Nostradamus így fogalmazta meg a jóslatait

A hosszú háború miatt az egész hadsereg kimerült, így nem találtak pénzt a katonáknak; arany vagy ezüst helyett bőrpénzre, rézre és a Hold félholdjára fognak szert tenni.

Úgy tűnik azonban, hogy egy háború befejezése egybeeshet egy másik konfliktus kirobbanásával, mindezt ráadásul egy újabb világjárvány fenyegetése is kísérheti.

Amikor az európai földekről érkezők látják, hogy Anglia felállítja trónját, kegyetlen háborúk lesznek

- írta a jós. Azt is állította, hogy Angliát kívülről és belülről egyaránt ellenségek fenyegethetik.

A múlt nagy dögvésze visszatér, nincs halálosabb ellenség az ég alatt

- tette hozzá.

Habár egy közelgő háború már önmagában is árnyékot vethet az új esztendőre, egy másik oka is lehet az ünneplés elhalasztásának: Nostradamus szerint egy aszteroida csapódhat a Földbe, amely elpusztítja az általunk ismert életet.

A kozmoszból egy tűzgolyó száll fel, a sors hírnöke; könyörög a világ. Tudomány és sors egy kozmikus táncban. A Föld sorsa, egy második esély

- jövendölte meg Nostradamus, aki szerint "nagyhatalmak összecsapnak", így egyesek már egy potenciális nukleáris válság miatt kongatták meg a vészharangot. Továbbá a hagyományos nyugati nemzetek befolyásának csökkenését és új globális hatalmak felemelkedését is megjósolta.

Joanne Jones médiumszakértő szerint azonban óvatosnak kell lennünk a jóslatok értelmezésével, mivel ezek az elmúlt időszakban sok szorongást váltottak ki. Hozzátette, hogy Nostradamus rejtvényekkel és metaforikus nyelvezettel írt, így fennáll a félreértelmezés lehetősége.

Történelmileg számos jóslatát utólag átalakították, hogy megfeleljenek a kortárs félelmeknek, ami azt jelenti, hogy a pánik, amit látunk, többet mond a kollektív szorongásról, mint bármely szó szerinti jóslat

- tette hozzá a szakértő, a Daily Star beszámolója szerint.