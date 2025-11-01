Így tudod támogatni a gyereked: 5+1 tanács, hogyan legyél jó sportszülő

A sportszülőség egy életforma, amelyet sok édesanya és édesapa mintaszerűen űz. Vannak ugyanakkor néhányan, akik még nem igazán érzik, szülőként milyen feladataik lennének egy sportoló gyerek mellett.
Mindannyian ismerjük azokat a típusú szülőket, akik saját be nem teljesített vágyaikat próbálják megélni a gyerekeiken keresztül, illetve azokat, akik mindenre képesek lennének, hogy a gyerekeiket a kezdőcsapatban tudhassák. Nos, ezek mind kiváló példák arra, hogyan tegye ki saját egójának a gyerekét egy szülő, ami valójában nem a gyerekről és az ő sikeréről szól. Alább összeszedtünk néhány tanácsot, amelyeket betartva remek sportszülővé válhatsz!
Ne a saját be nem teljesült álmaidat kergesd! Minimális esély van rá, hogy valakiből profi labdarúgó vagy olimpiai bajnok váljon. A labdarúgásban például az akadémiákról kijött focisták csupán 5-10 százaléka lesz profi. Éppen ezért engedd, hogy a gyerekednek elsősorban pozitív élményei és jó emlékei legyenek az általa űzött sportról.
Sok szülő azzal bünteti a gyerekét, hogyha nem teljesít az iskolában, vagy nem végzi el a házimunkát, akkor nem látogathatja az általa rajongásig imádott edzéseket és mérkőzéseket. Ez a hozzáállás sokkal károsabb, mint hinnéd. A gyerekeket inspirálni kell, hogy a sport mellett a tanulást is vegyék komolyan, de egyik se menjen a másik rovására. Mindig hagyd, hogy a gyereked annyi energiát fektessen a sportba, amennyit szeretne. Se többet ne erőltessünk rá, se kevesebbet ne akarjunk!
Fontos, hogy ha rábíztad a gyereked egy szakemberre, akkor bízz benne, hogy csakis a legjobbat akarja mindenkinek, aki a felügyelete alá tartozik. Természetesen a sportszakemberek véleménye szubjektív, de ők nap mint nap látják, hogyan teljesítenek a gyerekek a pályán, milyen képességeik vannak jelenleg, így a véleményük szakmailag is megalapozott. Egy jó sportszakember sosem dönt indulatból és mindenkinek a képességéhez megfelelő kihívásokat keresi. Sose ásd alá az edző tekintélyét, ne kritizáld a döntését, tudását. Vitatkozni, hadakozni ártó, ugyanakkor megbeszélést kezdeményezni a megfelelő időben aranyat érhet.
Kicsit hasonló ez a tipp, mint az első tanács. Hagyni kell a gyerekeket, hogy saját maguk határozzák meg a sportban a céljaikat. Ne latolgass előre, ne kérdezgesd a várható végkimenetelről. Helyette az eredménytől függően őszintén mondd el a véleményed a teljesítményéről, dicsérd azért, amiért versenyzett, és ne az elért eredményért. Támogasd a gyereked erőfeszítéseit függetlenül az eredménytől!
Mutass példát a gyerekednek azzal, hogy te magad is tisztelettel fordulsz az edzők és a játékvezetők felé. Ha azt látja, hogy a szülei folyamatosan reklamálnak, netán kiabálnak a sportszakemberekkel, akkor félő, hogy ezt a példát követi majd ő is.
Engedd meg a gyerekednek, hogy a saját hibáiból tanuljon, de legyél ott, ha támogatásra van szüksége. A szülő elsősorban mindig dicsérjen, de persze helye van az építő jellegű kritikának is.
