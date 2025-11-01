Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Így tudod támogatni a gyereked: 5+1 tanács, hogyan legyél jó sportszülő

Így tudod támogatni a gyereked: 5+1 tanács, hogyan legyél jó sportszülő

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 08:45
Kár lenne tagadni, hogy sok szülő nem teljesen érzi a határokat, ha a gyereke sportolásáról van szó. Mivel sokan úgy lesznek sportszülők, hogy korábban nem űztek aktívan semmilyen sportot, így megbocsátható, ha még bele kell tanulniuk ebbe a szerepbe. Íme 5+1 tanács, ha szeretnél jó sportszülő lenni!

A sportszülőség egy életforma, amelyet sok édesanya és édesapa mintaszerűen űz. Vannak ugyanakkor néhányan, akik még nem igazán érzik, szülőként milyen feladataik lennének egy sportoló gyerek mellett. 

5+1 tanács, hogy jó sportszülő legyél

Mindannyian ismerjük azokat a típusú szülőket, akik saját be nem teljesített vágyaikat próbálják megélni a gyerekeiken keresztül, illetve azokat, akik mindenre képesek lennének, hogy a gyerekeiket a kezdőcsapatban tudhassák. Nos, ezek mind kiváló példák arra, hogyan tegye ki saját egójának a gyerekét egy szülő, ami valójában nem a gyerekről és az ő sikeréről szól. Alább összeszedtünk néhány tanácsot, amelyeket betartva remek sportszülővé válhatsz!

1. A sport a gyerekek kalandja

Ne a saját be nem teljesült álmaidat kergesd! Minimális esély van rá, hogy valakiből profi labdarúgó vagy olimpiai bajnok váljon. A labdarúgásban például az akadémiákról kijött focisták csupán 5-10 százaléka lesz profi. Éppen ezért engedd, hogy a gyerekednek elsősorban pozitív élményei és jó emlékei legyenek az általa űzött sportról. 

2. A sport nem lehet fegyelmezési eszköz

Sok szülő azzal bünteti a gyerekét, hogyha nem teljesít az iskolában, vagy nem végzi el a házimunkát, akkor nem látogathatja az általa rajongásig imádott edzéseket és mérkőzéseket. Ez a hozzáállás sokkal károsabb, mint hinnéd. A gyerekeket inspirálni kell, hogy a sport mellett a tanulást is vegyék komolyan, de egyik se menjen a másik rovására. Mindig hagyd, hogy a gyereked annyi energiát fektessen a sportba, amennyit szeretne. Se többet ne erőltessünk rá, se kevesebbet ne akarjunk!

3. Bízz az edzőben

Fontos, hogy ha rábíztad a gyereked egy szakemberre, akkor bízz benne, hogy csakis a legjobbat akarja mindenkinek, aki a felügyelete alá tartozik. Természetesen a sportszakemberek véleménye szubjektív, de ők nap mint nap látják, hogyan teljesítenek a gyerekek a pályán, milyen képességeik vannak jelenleg, így a véleményük szakmailag is megalapozott. Egy jó sportszakember sosem dönt indulatból és mindenkinek a képességéhez megfelelő kihívásokat keresi. Sose ásd alá az edző tekintélyét, ne kritizáld a döntését, tudását. Vitatkozni, hadakozni ártó, ugyanakkor megbeszélést kezdeményezni a megfelelő időben aranyat érhet. 

4. Ne helyezz rá felesleges nyomást

Kicsit hasonló ez a tipp, mint az első tanács. Hagyni kell a gyerekeket, hogy saját maguk határozzák meg a sportban a céljaikat. Ne latolgass előre, ne kérdezgesd a várható végkimenetelről. Helyette az eredménytől függően őszintén mondd el a véleményed a teljesítményéről, dicsérd azért, amiért versenyzett, és ne az elért eredményért. Támogasd a gyereked erőfeszítéseit függetlenül az eredménytől!

5. Sose foglalkozz az ellenféllel, játékvezetővel, versenybíróval

Mutass példát a gyerekednek azzal, hogy te magad is tisztelettel fordulsz az edzők és a játékvezetők felé. Ha azt látja, hogy a szülei folyamatosan reklamálnak, netán kiabálnak a sportszakemberekkel, akkor félő, hogy ezt a példát követi majd ő is. 

+1. Ne próbáld megoldani a gyereked összes problémáját

Engedd meg a gyerekednek, hogy a saját hibáiból tanuljon, de legyél ott, ha támogatásra van szüksége. A szülő elsősorban mindig dicsérjen, de persze helye van az építő jellegű kritikának is. 

Íme egy előadás sportszülőknek:

