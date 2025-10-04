40 000 éve fagyott mikrobák ébredtek fel – tudósok szerint itt lehet a következő világjárványt

Horrorisztikusnak tűnik, mégis valóság: 40 000 éve fagyott mikrobák keltek életre az alaszkai örökfagy talajából. A kutatók szerint ezek a parányi élőlények nemcsak a tudomány számára jelentenek szenzációt, hanem akár új, eddig ismeretlen kórokozókat is szabadjára engedhetnek, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberiségre.

Halálos mikrobák támadnak?

Fotó: Illusztráció:Pexels

A Colorado Boulder Egyetem tudósai a Permafrost Research Tunnel nevű, még az 1960-as években ásott kutatóalagútból gyűjtöttek mintákat. A permafroszt, vagyis az örökfagy a talaj, a jég és a kőzet dermedt keveréke, amely több tízezer éve őrzi az élet nyomait. A mintákat vízzel ötvözték és 3–12 Celsius-fok közötti hőmérsékleten inkubálták. Néhány hónap után a mikrobák lassan éledezni kezdtek, majd virágzó kolóniákat hoztak létre.

A kutatók szerint bár ezek a mikrobák nagy valószínűséggel nem képesek közvetlenül megfertőzni az embert, a felmelegedő Északi-sarkvidék komoly veszélyt hordoz. Ahogy az örökfagy olvad, hatalmas mennyiségű szén-dioxid és metán szabadulhat fel, amelyek felgyorsíthatják a globális felmelegedést. Eközben a felengedő talajból eddig ismeretlen vírusok és baktériumok kerülhetnek elő, amelyek akár egy új világjárvány kiindulópontjai is lehetnek.

Nem ez az első eset: 2022-ben egy 48 500 éves Pandoravírust sikerült életre kelteni a szibériai fagyott talajból. Bár akkor közvetlen emberi fertőzésre nem volt bizonyíték, a tudósok figyelmeztettek: az olvadó jégtakaró olyan kórokozókat rejthet, amelyekre az emberiségnek nincs felkészülve.

A szakértők szerint az igazi veszély nem is az egy-egy rövid hőhullám, hanem az, hogy a nyarak egyre hosszabbá válnak az északi régiókban. Ez lehetőséget ad arra, hogy a mikrobák felébredjenek, közösségeket alkossanak, és potenciális járványokat indítsanak el. Egyes kutatók úgy vélik, a permafroszt olvadása valóságos „Pandora szelencéje”, amelyből bármikor kiszabadulhat egy ismeretlen kór, írja a Daily Mail.