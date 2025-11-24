Anasztázia nagyhercegnő túlélhette a mészárlást, és új életet kezdett? Lerántjuk a leplet az igazságról

Anasztázia nagyhercegnőről, a néhai orosz cári család legkisebb tagjáról máig keringenek legendák, melyek szerint túlélhette a Romanovok lemészárlását, és új életet kezdhetett messze Oroszországtól. Története a rajzfilmkészítőket is megihlette, így született meg 1997-ben az Anasztázia című animációs film a Fox Animation nevű stúdió gyártásában. A legendának mi is utánajártunk, cikkünkben pedig most lerántjuk a leplet az igazságról, feltárva a történelmi tényeket, a borzalmas részleteket, és Anasztázia túlélése legendájának hátterét.

Mária és Anasztázia nagyhercegnő

Fotó: Wikipédia-Közkincs-Boissonnas et Eggler,St. Petersburg, Nevsky 24

Anasztázia nagyhercegnő csodás túlélésének mítosza

Anasztázia nagyhercegnő (1901-1918), II. Miklós orosz cár és Hesseni Alekszandra Fjodorovna cárné legfiatalabb lányának neve összefonódott a XX. század egyik legrejtélyesebb tragédiájával, a Romanov család brutális kivégzésével. Vajon a cári család legfiatalabb lánya – ahogy a városi legenda tartja – valóban megmenekült a vérfürdőből, és új életet kezdett távol a paloták fényétől?

Vérfürdő az Ipatyjev-házban

1918 júliusának éjszakáján Jekatyerinburgban a bolsevikok kegyetlenül végeztek II. Miklós cárral, feleségével Alekszandrával, öt gyermekükkel – Olga, Tatjana, Mária, Anasztázia és Alekszej trónörökössel –, valamint a család hűséges személyzetével. A kivégzés körülményei szörnyűek voltak: a cári család tagjait egy szűk pincébe terelték, ahol géppuskatűz zúdult rájuk. A korabeli beszámolók és a későbbi feltárások leírják a káoszt, a sikolyokat és a brutális befejezést, amelyben a golyók nemcsak a cári család tagjait, hanem a segítőiket is eltalálták.

A testeket ezután brutálisan megcsonkították, savval öntötték le és elrejtették azokat, megnehezítve ezzel a beazonosításukat. A hivatalos közlemények eleinte csak a cár halálát erősítették meg, ami táptalajt adott a spekulációknak a család többi tagjának sorsáról, különösen a fiatalabb lányok, Mária és Anasztázia nagyhercegnő túléléséről.

Anasztázia nagyhercegnő testvérei, Olga, Tatjana, Mária és Alekszej Romanov

Fotó: Wikipédia-Közkincs-Crimea

Tényleg túlélhette Anasztázia?

A tragédia után hamarosan elterjedtek a hírek, miszerint valaki megmenekült a mészárlásból. A legnépszerűbb legenda Anasztázia nagyhercegnő nevéhez fűződött. A reményt az a tény táplálta, hogy a szemtanúk eltérően számoltak be a kivégzés részleteiről, és egyesek azt állították, hogy sikolyokat hallottak a gödörből, ahova a testeket dobták. A zűrzavar és a bolsevikok titkolózása tovább erősítette a túlélés mítoszát.