Nagy a baj: mindenki az eltűnt Anasztáziát keresi

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:20
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 16 éves Gy. Anasztázia eltűnése ügyében, akit 2025. augusztus 21. óta keresnek. A lány nem tért vissza XV. kerületi otthonába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A rendőrség jelenleg is keresi a fiatal lányt Fotó: Police.hu

Gy. Anasztázia körülbelül 165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szemű.

A rendőrség jelenleg is keresi a fiatal lányt, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásához. Az eltűnt lányról készült körözési fotót ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Gy. Anasztázia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
