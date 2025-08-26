Nagy a baj: mindenki az eltűnt Anasztáziát keresi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 16 éves Gy. Anasztázia eltűnése ügyében, akit 2025. augusztus 21. óta keresnek. A lány nem tért vissza XV. kerületi otthonába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Gy. Anasztázia körülbelül 165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szemű.
A rendőrség jelenleg is keresi a fiatal lányt, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásához. Az eltűnt lányról készült körözési fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Gy. Anasztázia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
