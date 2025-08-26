Nagy a baj: mindenki az eltűnt Anasztáziát keresi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 16 éves Gy. Anasztázia eltűnése ügyében, akit 2025. augusztus 21. óta keresnek. A lány nem tért vissza XV. kerületi otthonába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A rendőrség jelenleg is keresi a fiatal lányt Fotó: Police.hu

Gy. Anasztázia körülbelül 165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szemű.

A rendőrség jelenleg is keresi a fiatal lányt, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásához. Az eltűnt lányról készült körözési fotót ide kattintva tudod megtekinteni.