Aczél György nevéhez fűződik az úgynevezett „három T” elve – vagy legalábbis az a rendszer, amit ez a mozaikszó utólag jól leír. De mit is jelentett ez a három T, és hogyan formálta a korszak művészeit, zenészeit, íróit, filmeseit? Olvass tovább!

Aczél György és a „három T” rendszere – így irányította a Kádár-korszak a magyar kultúrát

Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Aczél György és a „három T” – A kultúra rejtett szabályrendszere

A „három T” kifejezés a kultúrpolitika egyfajta nem hivatalos, de jól érzékelhető logikáját írja le: Támogatott, Tűrt, Tiltott. Bár ezt a felosztást nem Aczél György találta ki szó szerint, az ő irányítása alatt vált ez a szemlélet rendszerszintűvé.

TTT: a korszak hatalmi gépezete így kategorizálta a kulturális termékeket és alkotókat

Támogatott

Azokat az alkotásokat és művészeket sorolták ide, akik munkájukban összhangban voltak a hivatalos ideológiával, vagy legalábbis nem kérdőjelezték meg nyíltan a rendszer alapjait. Ők állami támogatást, kiadási lehetőséget, díjakat, szereplési lehetőséget kaptak.

Példa: Illyés Gyula több korszakban is ebbe a kategóriába tartozott, noha voltak konfliktusai a hatalommal.

Tűrt

Ez volt a legnagyobb és legváltozatosabb kategória. Ide kerültek azok az alkotók, akik nem voltak rendszerellenesek, de nem is illeszkedtek teljesen az elvárásokhoz. Ezek a művek gyakran megjelenhettek, de sokszor késéssel, cenzúrázva, vagy csak bizonyos körökben.

Példa: A Locomotiv GT (LGT) zenekar, akik modern, fiatalos zenéjükkel nagy hatással voltak a társadalomra, de a hatalom gyakran gyanakodva figyelte őket. Ide sorolható Pilinszky János is: bár nem volt rendszerhű, verseit később már publikálhatták, és 1980-ban Kossuth-díjat is kapott – egyértelmű jele a „tűrésnek”.

Tiltott

Az ide tartozó alkotók és művek teljesen ki voltak zárva a hivatalos nyilvánosságból. Műveiket a Kádár-korszakban nem lehetett kiadni, előadni, terjeszteni. Sok esetben csak kéziratban terjedtek, vagy szamizdatként, esetleg külföldön jelentek meg.

Példa: Konrád György, Haraszti Miklós, vagy a demokratikus ellenzékhez tartozó írók, költők, értelmiségiek. Az ő munkáik a hatalom szerint „politikailag veszélyesek” voltak.