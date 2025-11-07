Aczél György és a „három T” rendszere – így irányította a Kádár-korszak a magyar kultúrát

Aczél György nevéhez fűződik az úgynevezett „három T” elve – vagy legalábbis az a rendszer, amit ez a mozaikszó utólag jól leír. De mit is jelentett ez a három T, és hogyan formálta a korszak művészeit, zenészeit, íróit, filmeseit? Olvass tovább!
A „három T” kifejezés a kultúrpolitika egyfajta nem hivatalos, de jól érzékelhető logikáját írja le: Támogatott, Tűrt, Tiltott. Bár ezt a felosztást nem Aczél György találta ki szó szerint, az ő irányítása alatt vált ez a szemlélet rendszerszintűvé.
Azokat az alkotásokat és művészeket sorolták ide, akik munkájukban összhangban voltak a hivatalos ideológiával, vagy legalábbis nem kérdőjelezték meg nyíltan a rendszer alapjait. Ők állami támogatást, kiadási lehetőséget, díjakat, szereplési lehetőséget kaptak.
Példa: Illyés Gyula több korszakban is ebbe a kategóriába tartozott, noha voltak konfliktusai a hatalommal.
Ez volt a legnagyobb és legváltozatosabb kategória. Ide kerültek azok az alkotók, akik nem voltak rendszerellenesek, de nem is illeszkedtek teljesen az elvárásokhoz. Ezek a művek gyakran megjelenhettek, de sokszor késéssel, cenzúrázva, vagy csak bizonyos körökben.
Példa: A Locomotiv GT (LGT) zenekar, akik modern, fiatalos zenéjükkel nagy hatással voltak a társadalomra, de a hatalom gyakran gyanakodva figyelte őket. Ide sorolható Pilinszky János is: bár nem volt rendszerhű, verseit később már publikálhatták, és 1980-ban Kossuth-díjat is kapott – egyértelmű jele a „tűrésnek”.
Az ide tartozó alkotók és művek teljesen ki voltak zárva a hivatalos nyilvánosságból. Műveiket a Kádár-korszakban nem lehetett kiadni, előadni, terjeszteni. Sok esetben csak kéziratban terjedtek, vagy szamizdatként, esetleg külföldön jelentek meg.
Példa: Konrád György, Haraszti Miklós, vagy a demokratikus ellenzékhez tartozó írók, költők, értelmiségiek. Az ő munkáik a hatalom szerint „politikailag veszélyesek” voltak.
Aczél György nem volt klasszikus cenzor. Sokkal inkább egy kultúrapolitikai irányító, aki folyamatosan egyensúlyozott. Mikor lehet enyhíteni, hol kell szigorítani? Ki kaphat lehetőséget, ki szoruljon háttérbe?
Gyakoriak voltak az alkuk, tárgyalások, ahol egy-egy író vagy rendező engedményeket tett azért, hogy másutt nagyobb szabadságot kapjon. Aczél a művészekkel kapcsolatot tartott, beszélgetett, érvelt, néha beavatkozott – és mindezt úgy, hogy a politikai hatalom ne veszítse el az ellenőrzést, de a kultúra se haljon ki.
Fontos megjegyezni: a besorolások nem voltak véglegesek. Valaki lehetett egy időszakban tűrt, majd tiltott – vagy fordítva. A rendszer rugalmas volt, de nem szabad.
Egyesek szerint mentőövet dobott a magyar kultúrának, amely így a szovjet blokkon belül viszonylag szabadon működhetett. Mások szerint a kompromisszum rendszere hosszú távon megnyomorította a szellemi életet, és elfojtotta a szabad gondolkodást.
Akárhogy is, a „három T” rendszere nélkül nem lehet megérteni a Kádár-korszak magyar kultúráját – sem annak ellentmondásait, sem értékeit.
Ha legközelebb kezedbe veszel egy hetvenes évekbeli magyar regényt, meghallgatsz egy korszakos dalt, vagy megnézel egy korabeli filmet, gondolj bele: vajon melyik T alá esett akkoriban? Vajon milyen áron jött létre?
