Megy az adok-kapok a világ legnagyobb tudósai közt: Most akkor idegen űrhajó a 3I/ATLAS vagy sem?

Rohamosan közelít a Föld felé a 3I/ATLAS nevű idegen, azonosítatlan objektum, amit nyugodtan nevezhetünk jelenleg a világűr legnagyobb rejtélyének is. A különlegességét nem csak az adja, hogy ez összesen a harmadik üstökös – már ha valóban az –, ami egy másik, idegen naprendszerből érkezett a miénkbe, hanem az is, hogy igen furán viselkedik, ez pedig különféle elméleteket szült már eddig is, és alighanem a közeljövőben is születik még jó pár hasonló elmélet. A 3I/ATLAS-t 2025. július 1-jén fedezték fel, azóta pedig nem csak a NASA, de szinte a világ összes csillagásza szemmel tartja. Meg is osztották véleményüket, amik bizony igencsak eltérőek.

Mi valójában a 3I/ATLAS? Senki sem tudja biztosan. Annyi azonban bizonyos: közeledik Fotó: Northfoto

7 milliárd éves szuperszikla, idegen űrhajó, vagy egy egyszerű aszteroida a 3I/ATLAS?

A James Webb űrteleszkóp megfigyelései szerint a 3I/ATLAS nem kevesebb, mint 7 milliárd éves. Mivel az égitest felszínét milliárd éveken át bombázták a kozmikus sugarak, a felszíne teljes mértékben átalakult, kérge már semmiben sem hasonlít ahhoz az anyaghoz, amelyből eredetileg született – fejtegetik egyes szakértők, miközben mások szerint egy idegen űrhajóról van szó. Ennek az elméletnek az egyik leghangosabb szószólója a Harvard Egyetem egyik elismert professzora, Avi Loeb, aki szerint az idegen test a gyorsulása és kékes fénye akár mesterséges eredetre is utalhat. Elképzelhető, hogy a fény, amit kibocsát, nem egyszerű csóva, hanem a hajtóművének a fénye – magyarázza.

Brian Cox professzor szerint azonban ez badarság. Szerinte olyan egyértelmű jelek utalnak a természetes eredetre, mint a felszínén található jég, vagy épp a kiszámítható útvonal.Az amerikai szakértő szerint az, aki idegenek látogatására számít, hatalmasat fog csalódni.

Csak hogy tisztázzuk, mert sok az online badarság: a 3I/ATLAS egy üstökös, ami szén-dioxidból, jégből és pár más dologból áll. Teljesen természetes eredetű, a pályája olyan, amilyet vártunk. Nagy sebességgel fog elhaladni a Nap közelében, hogy aztán eltűnjön ismét a galaxisban

– jelentette ki egy X-en (korábbi Twitter) közzétett posztban, szavait egyértelműen Loebnek és a hasonszőrű szakembereknek címezve elsősorban, és csak másodsorban a civileknek. Cox hozzátette: reméli, hogy ha esetleg a 3I/ATLAS ismét egy lakott naprendszerbe téved, ott már több józan ésszel fogadják, mint nálunk, és úgy tekintenek rá, mint ami valójában: egy látogató egy másik galaxisból, mely egy távoli, talán rég elpusztult csillag körül alakult ki évmilliárdokkal korábban. "Ez nem elég csodálatos?" – tette fel végül a kérdést cinikusan.