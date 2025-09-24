V alakú UFO-t kaptak lencsevére - az észlelés részletei még a szakértőket is sokkolták

Kristálytiszta és megdöbbentő felvételek készültek arról, ami egy UFO-nak tűnik Los Angeles felett. Az észlelés részletei nemcsak a szakértőket ejtették zavarba, de újabb vitákat indítottak arról, hogy pontosan mik repkednek a nagyvárosok felett.

Az UFO-észlelés részletei mindenkit zavarba ejtettek. (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / Shutterstock

Percekig figyelték a szemtanúk a zavarba ejtő UFO-t

Két Los Angeles-i lakos a saját erkélyén volt, amikor augusztus 28-án megláttak egy fekete, V alakú, fényekkel borított járművet, amely lassan mozgott a város felett. Az észlelés körülbelül 25 percig tartott, az UFO déli irányban repült, míg a szemtanúk végül helyi idő szerint 23:38 körül szem elől nem tévesztették. A párosnak sikerült fényképeket és tiszta videófelvételeket készítenie telefonnal, kinagyítva kilenc fehér fényt láthattak a tárgy törzsén.

Az észlelés részletei újabb vitákat indítottak

Mark Christopher Lee UFO-kutató és dokumentumfilmes a Daily Mail-nek elmondta, hogy szerinte a jármű nem földönkívüli űrhajó, inkább egy pilóta nélküli drón lehetett, amelyet az amerikai kormány vagy más nagyhatalom új technológia tesztelésére használt. Azonban egy megdöbbentő állítást is tett, ugyanis elemzése alapján, amelyet ezen észlelés és több híres brit UFO-eset összevetésével készített, úgy véli, az amerikai hadsereg olyan technológiát hozott létre, amelyet 2025-ben még sokan puszta sci-finek gondolnának.

Meg vagyok győződve róla, hogy számos híres UFO-eset valójában rendkívül fejlett földi technológia, amely 30-40 évvel megelőzi azt, amit hisszük, hogy birtokolnak.

- magyarázta Lee.

Függetlenül attól, honnan származott a jármű, ez a legújabb jelentés egy furcsa V alakú objektumról, amely az utóbbi hónapokban többször is feltűnt az Egyesült Államok felett. Az UFO-jelentést augusztus 30-án nyújtották be a Nemzeti UFO Jelentési Központnak (NUFORC), ez már a 34. ilyen V alakú szerkezet észlelése az Egyesült Államokban 2025-ben.

A NUFORC szerint idén több olyan beszámoló érkezett, amely kifejezetten ék vagy háromszög alakú tárgyról szólt, amelynek felszínén több fény is látható volt.

Kb. 25–30 percig maradt ugyanazon a területen, amikor először megláttam... Egy kicsit mozgott, de nem ment messzire. A végén egyszerűen dél felé repült, amíg már nem láttam.

- áll a Los Angeles-i szemtanú jelentésében.