Kitálalt a tengerész tiszt: focipálya méretű UFO-t láttak felbukkanni

Közeli találkozást él át az embereivel egy magas rangú haditengerészeti tiszt. Mint az megdöbbentő vallomásában állította: egy futballpálya méretű UFO-t figyeltek meg, ami 200 mérföld/órás -, ami kb. 322 km/h- sebességgel haladt a víz alatt.
Tim Burchett jelen volt az Egyesült Államok Kongresszusán, ahol katonák meséltek az általuk megélt UFO észlelésekről. A tiszt azt mondta, hogy egyetlen ember által készített jármű sem tud olyan gyorsan mozogni a vízben, mint azt tapasztalták. Vallomásában arra is kitért, hogy az észlelés a Föld óceánjának egyik nagyon mély területén esett.
„Az nem hal volt” - szögezte le Tim Burchett.
Amikor megkérdezték tőle, hogy lehetett-e ember alkotta, így válaszolt: „A mi technológiánkkal nem.”
Egyébként a rejtélyt tovább fokozza, hogy nem ez az első alkalom, hogy rejtélyes hajókról számolnak be az óceán mélyéről. Tavaly például Bob McGwire, a Védelmi Elemzések Intézetének professzora nyilatkozta azt a tisztviselőknek, hogy négyszemközt találta magát egy idegen hajóval a mély tengerben, miközben az amerikai haditengerészet gyors támadó tengeralattjáróján tartózkodott.
