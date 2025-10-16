Kitálalt a tengerész tiszt: focipálya méretű UFO-t láttak felbukkanni

Közeli találkozást él át az embereivel egy magas rangú haditengerészeti tiszt. Mint az megdöbbentő vallomásában állította: egy futballpálya méretű UFO-t figyeltek meg, ami 200 mérföld/órás -, ami kb. 322 km/h- sebességgel haladt a víz alatt.

UFO-t látott a mély tengerben a tiszt. /

Tim Burchett jelen volt az Egyesült Államok Kongresszusán, ahol katonák meséltek az általuk megélt UFO észlelésekről. A tiszt azt mondta, hogy egyetlen ember által készített jármű sem tud olyan gyorsan mozogni a vízben, mint azt tapasztalták. Vallomásában arra is kitért, hogy az észlelés a Föld óceánjának egyik nagyon mély területén esett.

„Az nem hal volt” - szögezte le Tim Burchett.

Amikor megkérdezték tőle, hogy lehetett-e ember alkotta, így válaszolt: „A mi technológiánkkal nem.”

Nem ez az első vízi UFO

Egyébként a rejtélyt tovább fokozza, hogy nem ez az első alkalom, hogy rejtélyes hajókról számolnak be az óceán mélyéről. Tavaly például Bob McGwire, a Védelmi Elemzések Intézetének professzora nyilatkozta azt a tisztviselőknek, hogy négyszemközt találta magát egy idegen hajóval a mély tengerben, miközben az amerikai haditengerészet gyors támadó tengeralattjáróján tartózkodott.

"I'm not afraid of it."



Rep. Tim Burchett, who believes that UFOs are "biblical", confirms his intel about underwater bases and football field-sized crafts traveling at high speed underwater.



The "angels" are Galactic Federation. pic.twitter.com/rNk8D6Y9q1 — Kab (@Kabamur_Taygeta) October 4, 2025

