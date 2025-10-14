Hatalmas UFO jelent meg, sokkot kaptak a szemtanúk - Fotó

Houston, 2025. október 13. – Egy ismeretlen, repülő csészealjra emlékeztető hatalmas objektum bukkant fel Houston felett, és sokakat sokkolt, amikor meglátták a fényképeket az interneten. A hatalmas UFO láttán a város lakói pánikba estek, egy meteorológus azonban felfedte a rejtélyt! Az elképesztő látványt egy Rosenbergből származó amatőr fotós örökítette meg, aki nem hitte el a szemének, amikor meglátta a különleges jelenséget.

„Első pillantásra úgy tűnt, mintha egy UFO lebegne a város felett. De amikor közelebbről megnéztem, rájöttem, hogy nem egy idegen űrhajó, hanem egy extrém ritka légköri jelenség!” – mondta el Spangler417 nevű felhasználó a külföldi portálnak.

A lentikuláris felhő, amely a viharos felhők tetején alakult ki, valóban olyan hatást keltett, mintha egy óriási, fényes repülő csészealj lebegne a város fölött. A természeti jelenség ritkaságából fakadóan Houston lakói gyorsan megosztották a képeket a közösségi médiában, és több ezer komment érkezett, amelyek között a „UFO!” és „Jönnek a földönkívüliek!” felkiáltások uralkodtak túlnyomó többségben.

A helyi meteorológusok azonban gyorsan lehűtötték a kedélyeket.

„A lentikuláris felhők olyan sima, lencse alakú formációk, amelyek gyakran UFO-ként jelennek meg a földi szemlélők számára. Ezek akkor keletkeznek, amikor a stabil, nedves levegő hegyek fölé áramlik, és a légkörben álló hullámokat hoz létre” – magyarázta Dr. Emily Hansen, a Houston-i Egyetem légköri kutatója.

UFO in the sky? No, it’s a lenticular cloud. Here’s what that means https://t.co/Yy81BTd0ps — KPRC 2 Houston (@KPRC2) October 7, 2025

Bár a jelenség a földönkívüli élet bizonyítékaként is értelmezhető, a szakértők szerint a jelenség teljesen természetes és földrajzi adottságokhoz kötött. Houston sík területei nem igazán kedveznek a lentikuláris felhők képződésének, így egy ilyen felhő látványa igazi ritkaságnak számít. Az ilyen típusú felhők a világ hegyvidéki tájain gyakrabban előfordulnak, de Houston és környéke nem igazán rendelkezik olyan magaslatokkal, amelyek segítenék ezek kialakulását. Ennek ellenére egyesek már régóta várták, hogy a város felett megjelenjen egy ilyen légköri csoda!