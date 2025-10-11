8 megmagyarázhatatlan UFO-eset, ami ma is zavarba ejti a szakértőket

Az UFO-észlelések többsége gyorsan lezajlik, kevés bizonyítékkal – de vannak pillanatok, amikor százak látták ugyanazt, és azóta sem sikerült elfogadható magyarázatot találni a történtekre.
Függetlenül attól, hogy mit gondolunk az idegen élet lehetőségéről valahol a világegyetemben, az UFO-észleléseket gyakran nehéz valódi bizonyítékokkal alátámasztani. Többnyire múló, elszigetelt eseményekről van szó, amelyeket harmadik felek nem tudnak megerősíteni. Az alábbi esetek azonban kivételek: ezeket több szemtanú is látta, és helyi újságok is beszámoltak róluk - olvasható Mental Floss cikkében.
1997. március 13-án ezrek láttak egy hatalmas, V alakban elrendeződött fényes objektumot Arizonában, Nevadában és Új-Mexikóban. A hét fénygömb lassan mozgott az égen, majd eltűnt. Később újabb fénycsíkok jelentek meg, majd azok is semmivé váltak. Még Kurt Russell színész is az elsők között jelentette a jelenséget pilótaként. A hadsereg később „gyakorló repülést és jelzőrakétákat” nevezett meg okként, de sokan ma sem hisznek ebben.
Egy kis zimbabwei faluban 60 gyerek látta, amint egy ezüstös korong leszáll a játszótér közelében. A gyerekek szerint kis, sápadt lények szálltak ki belőle, és „telepatikusan” figyelmeztették őket a környezetszennyezés veszélyeire. Sokan tömeghisztériára gyanakodtak, de a gyerekek többsége felnőttként is kitart a történetük mellett.
Voronyezs városában több tucat ember – köztük több gyerek – látott egy leszálló, világító korongot. A szemtanúk szerint háromszemű, zöld bőrű lények és egy robot lépett ki belőle. A talajon furcsa nyomokat és enyhe sugárzást is mértek.
Ann Arborban és környékén több százan jelentettek fénylő, korong alakú tárgyakat, melyek órákon át lebegtek az égen. A hivatalos magyarázat szerint „mocsárgáz” okozta a fényeket, de sokan ezt csak eltussolásnak tartják. Az eset még az amerikai légierő figyelmét is felkeltette.
Egy Fiorentina–Pistoiese focimeccs közben tízezer néző látta, amint egy ezüstös tárgy átrepül a stadion fölött. Miközben eltűnt, selyemszerű anyag hullott az égből, amely később szinte azonnal elporladt. Egyesek pókhálóra gyanakodtak, de a laboreredmények szerint az anyag szilíciumot és magnéziumot is tartalmazott – ami nem illik a magyarázathoz.
Több mint 200 diák és tanár látott egy fénylő, korong alakú tárgyat Melbourne közelében, ami leszállt, majd villámgyorsan eltűnt. A gyerekek egy ovális égésnyomot találtak a fűben. Tanárok szerint katonák is megjelentek a helyszínen, és figyelmeztették őket, hogy hallgassanak.
Lakosok egy nagy, háromszög alakú, világító tárgyat láttak az égen, amelyet F–16-os vadászgépek üldöztek. A radaradatok is rögzítettek egy ismeretlen objektumot a gépek előtt – olyat, aminek nem volt jeladója. A hadsereg később gyakorlatozásra hivatkozott.
Egy egész megye látta a fénylő, gyorsan mozgó gömböket. Egy család autóját erős fény vonta be, majd egy mérfölddel arrébb találták magukat – emlékek nélkül. A helyi rádió tucatnyi hívást kapott, és több mint 200 szemtanú számolt be a történtekről. Sokak szerint ez az egyik legmegbízhatóbb UFO-eset Amerikában.
Bár mindegyik eseményre születtek hivatalos magyarázatok – katonai gyakorlat, természeti jelenség, sőt, tömeges pszichózis –, több évtized múltán sem sikerült teljesen lezárni őket. Az UFO-szakértők szerint ezek az esetek azok, amelyek „túl sok szemtanút” és „túl kevés bizonyítékot” hagytak maguk után ahhoz, hogy puszta tévedésnek lehessen nevezni őket.
