8 megmagyarázhatatlan UFO-eset, ami ma is zavarba ejti a szakértőket

Az UFO-észlelések többsége gyorsan lezajlik, kevés bizonyítékkal – de vannak pillanatok, amikor százak látták ugyanazt, és azóta sem sikerült elfogadható magyarázatot találni a történtekre.

A szakértők is keresik a válaszokat ezekre az UFO jelenségekre Fotó: Unsplash.com

UFO esetek, melyek mindmáig megmagyarázhatatlanok maradtak

Függetlenül attól, hogy mit gondolunk az idegen élet lehetőségéről valahol a világegyetemben, az UFO-észleléseket gyakran nehéz valódi bizonyítékokkal alátámasztani. Többnyire múló, elszigetelt eseményekről van szó, amelyeket harmadik felek nem tudnak megerősíteni. Az alábbi esetek azonban kivételek: ezeket több szemtanú is látta, és helyi újságok is beszámoltak róluk - olvasható Mental Floss cikkében.

1. A „Phoenix-fények” (1997, Arizona, USA)

1997. március 13-án ezrek láttak egy hatalmas, V alakban elrendeződött fényes objektumot Arizonában, Nevadában és Új-Mexikóban. A hét fénygömb lassan mozgott az égen, majd eltűnt. Később újabb fénycsíkok jelentek meg, majd azok is semmivé váltak. Még Kurt Russell színész is az elsők között jelentette a jelenséget pilótaként. A hadsereg később „gyakorló repülést és jelzőrakétákat” nevezett meg okként, de sokan ma sem hisznek ebben.

2. Az Ariel-iskola esete (1994, Zimbabwe)

Egy kis zimbabwei faluban 60 gyerek látta, amint egy ezüstös korong leszáll a játszótér közelében. A gyerekek szerint kis, sápadt lények szálltak ki belőle, és „telepatikusan” figyelmeztették őket a környezetszennyezés veszélyeire. Sokan tömeghisztériára gyanakodtak, de a gyerekek többsége felnőttként is kitart a történetük mellett.

3. A voronyezsi incidens (1989, Oroszország)

Voronyezs városában több tucat ember – köztük több gyerek – látott egy leszálló, világító korongot. A szemtanúk szerint háromszemű, zöld bőrű lények és egy robot lépett ki belőle. A talajon furcsa nyomokat és enyhe sugárzást is mértek.

4. A michigani „mocsárgáz” (1966, USA)

Ann Arborban és környékén több százan jelentettek fénylő, korong alakú tárgyakat, melyek órákon át lebegtek az égen. A hivatalos magyarázat szerint „mocsárgáz” okozta a fényeket, de sokan ezt csak eltussolásnak tartják. Az eset még az amerikai légierő figyelmét is felkeltette.