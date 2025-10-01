Három csillagjegynek dőlni fog a pénz októberben

Kétségtelen, hogy a különféle csillagállásokon keresztül az univerzum igyekszik egyengetni az életünket. Hol szerencsésebb időszakok várnak ránk, hol kihívásokkal telik. Van, hogy pénz áll a házhoz, van, hogy szerelem – persze csak akkor, ha hallgatunk a sors szavára, és engedjük, hogy arra terelgesse az életünket, amerre a legjobb. Horoszkópunktól is függ, milyen jövő vár ránk. Most három csillagjegynek az anyagikat terén hoz szerencsét az október. Eláruljuk, kik lesznek ők!

Pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek örülhetnek októberben

Bak

Sikeres befektetések, és ennek köszönhetően sok pénz: ez vár a Bakra, ha bízik az ösztöneiben, hála a más október 2-án a Vízöntőben tartózkodó Pallas kisbolygónak, amely a pénzügyi igazságosságért és bölcsességért felel. Azok a Bakok, akik valamilyen jogi ügyletbe keveredtek, számukra kedvező végkifejletben bízhatnak, míg mások annak örülhetnek, hogy a befektetéseik muzsikálnak kifejezetten szépen. Összességében egész októberben úgy érezhetik a jegy szülöttei, hogy végre elérték azokat a sikereket, amikért oly sokáig dolgoztak.