Három csillagjegynek dőlni fog a pénz októberben

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 17:30
Ennek sokan fognak örülni! Eláruljuk, mely csillagjegyekre vár anyagilag szerencsés október!
Kétségtelen, hogy a különféle csillagállásokon keresztül az univerzum igyekszik egyengetni az életünket. Hol szerencsésebb időszakok várnak ránk, hol kihívásokkal telik. Van, hogy pénz áll a házhoz, van, hogy szerelem – persze csak akkor, ha hallgatunk a sors szavára, és engedjük, hogy arra terelgesse az életünket, amerre a legjobb. Horoszkópunktól is függ, milyen jövő vár ránk. Most három csillagjegynek az anyagikat terén hoz szerencsét az október. Eláruljuk, kik lesznek ők!

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz pénzt az október
Pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek örülhetnek októberben

Bak

Sikeres befektetések, és ennek köszönhetően sok pénz: ez vár a Bakra, ha bízik az ösztöneiben, hála a más október 2-án a Vízöntőben tartózkodó Pallas kisbolygónak, amely a pénzügyi igazságosságért és bölcsességért felel. Azok a Bakok, akik valamilyen jogi ügyletbe keveredtek, számukra kedvező végkifejletben bízhatnak, míg mások annak örülhetnek, hogy a befektetéseik muzsikálnak kifejezetten szépen. Összességében egész októberben úgy érezhetik a jegy szülöttei, hogy végre elérték azokat a sikereket, amikért oly sokáig dolgoztak. 

Szűz

Noha manapság minden a függetlenségről szól, ez a hónap arra ösztönzi a Szűz jegy szülötteit, hogy együttműködjenek másokkal, ugyanis ez hozhatja el számukra a sikert. Mindez különösen igaz lesz október 13-tól, amikor az anyagi biztonságért és sikerekért is felelős Vénusz a Mérlegbe lép. A Szűzek a munkahelyükön igyekezzenek minél több csapatfeladatban részt venni, ha pedig önálló vállalkozást vezetnek, lehet, hogy itt az ideje megosztani a terheiket egy társsal. Talán épp egy befektető vagy egy üzleti partner lehet a siker titka!

Mérleg

A Mérlegek számára kétségtelenül az október lesz az év legjobb időszaka – anyagi téren mindenképpen. Olyan lehetőségeket biztosít ugyanis a sors, amik komoly előrelépést jelentenek majd. Október 6-án a kommunikatív Merkúr az anyagi átalakulásért is felelős Skorpióba lép: ezt azonban igazán a Skorpió havában, azaz október 22-től lehet majd igazán kihasználni, azaz addig a Mérlegek ne hozzanak mindenre kiterjedő, igazán nagy döntést! Akkor azonban már minden e jegy szülötteit támogatja majd a sikerben.

