Soha nem hallott részletek a százhalombattai rém életéből: "Már gyerekként is féltünk tőle"

A Budapesttől nem messze fekvő kisváros, Százhalombatta egy csendes, békés település. Összetartó közösség. Balogh Lajos, a százhalombattai rém is köztük élt. Tettei pedig ma is hatással vannak az ott lakókra.

A százhalombattai rémet 4 nő meggyilkolásáért ítélték börtönbüntetésre. A nyomozás alatt beismerte, hogy apja haláláért is ő a felelős Fotó: Bors

„Megyek hazafelé a vasútállomásról. Már sötétedik, és amikor valaki szembejön velem az utcán, mindig azt hiszem, hogy meg fog ütni. Előtte soha nem éreztem ilyet. Miért ütne meg valaki egy kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit?” – meséli egy 50 éve Százhalombattán élő volt tanár.

Balogh Lajos, a battai rém

Balogh Lajost a '90-es évek közepén ítélték fegyházbüntetésre 4 nő meggyilkolásáért. Első áldozata saját – mindössze 16 éves – sógornője volt. Az indok, hogy a battai rém szerint tiszteletlenül viselkedett. A gyilkosságot kitervelte; elcsalta a lányt, szerszámokat vitt, megkínozta és elvette a fiatal diáklány életét.

„Azzal kezdődött, hogy eltűnt egy kolléganőm húga. Régóta kereste már a család. Még egy látóhoz is elmentek. Amikor a rádióba bemondták, hogy megvan a feltételezett gyilkosa, aki Balogh Lajos, csak annyit mondtam a férjemnek: Milyen furcsa, hogy pont úgy hívják, mint a kolléganőm férjét...”

A szemtanú személyesen is ismerte a rémet. Így emlékezik rá kiskorából:

Gyerekként is féltünk tőle. Tipikusan az iskola réme volt. Ő és a testvére is, Tibor. Rossz gyerek volt. A gyerekek is féltek tőle.

Később pedig kolléganője mutatta be neki.

„Belenéztem a szemébe, amikor kezet fogtunk. Akkor csak azt éreztem, hogy de fura. De utólag azt mondanám, hogy láttam benne a kegyetlenséget. Nem mérges volt, csak volt benne valami… olyan volt, mint a tigris szeme” – emlékszik vissza borzongva.

Lajos az első nő meggyilkolásának részleteit öccsének, Tibornak is elmesélte, és egy Krisztián nevű helyi diákot is beszervezett maga mellé. Így hárman követték el az ezután következő gyilkosságokat, amik tulajdonképpen az új tagok beavatásai voltak.

Akkor is elég agresszív volt, de nem gondoltam volna, hogy a fiú, aki visszafelesel a padból, már túl van egy gyilkosságon. Egy gyilkosságon, aminek az áldozata szintén egy tanítványom volt

– emlékszik vissza a Borsnak nyilatkozó volt tanár Krisztiánra.