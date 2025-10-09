Soha nem hallott részletek a százhalombattai rém életéből: "Már gyerekként is féltünk tőle"

A Budapesttől nem messze fekvő kisváros, Százhalombatta egy csendes, békés település. Összetartó közösség. Balogh Lajos, a százhalombattai rém is köztük élt. Tettei pedig ma is hatással vannak az ott lakókra.
„Megyek hazafelé a vasútállomásról. Már sötétedik, és amikor valaki szembejön velem az utcán, mindig azt hiszem, hogy meg fog ütni. Előtte soha nem éreztem ilyet. Miért ütne meg valaki egy kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit?” – meséli egy 50 éve Százhalombattán élő volt tanár.
Balogh Lajost a '90-es évek közepén ítélték fegyházbüntetésre 4 nő meggyilkolásáért. Első áldozata saját – mindössze 16 éves – sógornője volt. Az indok, hogy a battai rém szerint tiszteletlenül viselkedett. A gyilkosságot kitervelte; elcsalta a lányt, szerszámokat vitt, megkínozta és elvette a fiatal diáklány életét.
„Azzal kezdődött, hogy eltűnt egy kolléganőm húga. Régóta kereste már a család. Még egy látóhoz is elmentek. Amikor a rádióba bemondták, hogy megvan a feltételezett gyilkosa, aki Balogh Lajos, csak annyit mondtam a férjemnek: Milyen furcsa, hogy pont úgy hívják, mint a kolléganőm férjét...”
A szemtanú személyesen is ismerte a rémet. Így emlékezik rá kiskorából:
Gyerekként is féltünk tőle. Tipikusan az iskola réme volt. Ő és a testvére is, Tibor. Rossz gyerek volt. A gyerekek is féltek tőle.
Később pedig kolléganője mutatta be neki.
„Belenéztem a szemébe, amikor kezet fogtunk. Akkor csak azt éreztem, hogy de fura. De utólag azt mondanám, hogy láttam benne a kegyetlenséget. Nem mérges volt, csak volt benne valami… olyan volt, mint a tigris szeme” – emlékszik vissza borzongva.
Lajos az első nő meggyilkolásának részleteit öccsének, Tibornak is elmesélte, és egy Krisztián nevű helyi diákot is beszervezett maga mellé. Így hárman követték el az ezután következő gyilkosságokat, amik tulajdonképpen az új tagok beavatásai voltak.
Akkor is elég agresszív volt, de nem gondoltam volna, hogy a fiú, aki visszafelesel a padból, már túl van egy gyilkosságon. Egy gyilkosságon, aminek az áldozata szintén egy tanítványom volt
– emlékszik vissza a Borsnak nyilatkozó volt tanár Krisztiánra.
A diáklány Krisztián barátnője volt, így csalogatták el a battai kiserdőbe, ahonnan végül sosem térhetett haza.
Baloghék következő áldozata két fiatal lány volt, akik este futni indultak. A százhalombattai rém és társai leütötték őket. Balogh Lajos megerőszakolta, megkínozta majd megölte őket.
„Szörnyű volt látni, amit átéltek a szülők, akiknek lányai elmentek futni, és többet nem jöttek vissza. Ahogy szörnyű volt látni minden áldozat családtagját, de a kolléganőmet, Balogh Lajos akkori feleségét is, aki aztán hamar el is ment a városból. Borzasztó, hogy Krisztián édesanyja mit élt át. Mély gyász. De az egész város mélyen gyászolt. Az egész várost letaglózta” – mondja a százhalombattai lakos.
A rendőrség két nappal később, egy zsarolási ügy nyomozása során talált hangfelvételnek köszönhetően tartóztatta le a százhalombattai rémet, majd később bűntársait is; Tibort (az öccsét) és Krisztiánt.
Az idén 59 éves Balogh Lajos feltételesen szabadulhatott volna, de a Fővárosi Törvényszék döntése alapján ez elmaradt. Amikor 2024-ben felröppent a hír a kiengedéséről, egész Százhalombatta felbolydult. Minden lakos erről beszélt. Az önbíráskodás is felütötte fejét. Mindenhol csak azt lehetett hallani, hogy ha ki is engedik „Ide biztosan nem mer visszajönni...”
Balogh Lajos könyörtelen tettei az egész várost megváltoztatták. Generációkon át öröklődött a félelem és az iszonyat. A százhalombattai kiserdő, amire ma mindenki egy sorozatgyilkos tetthelyként gondol, ahova mindenki úgy teszi csak be a lábát, hogy szörnyűségek sora jut eszébe, a battai lakos szerint anno egy olyan hely volt, ahova sétálni, játszani, virágot szedni jártak a gyerekek. Ma már csak a battai rém elátkozott erdeje. Ő átélte, de a ma huszonéves százhalombattai nők – és minden lakos – is ezzel a rémtörténettel a fejükben járnak éjszaka a kisváros utcáin.
A battai rém feltételes szabadlábra helyezéséről 2027-ben tárgyalhatnak újra.
Balogh Lajos: a százhalombattai rém története:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.