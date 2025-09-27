Szálasi Ferenc felemelkedése és a nyilas párt útja a rémuralomig - Egy sötét korszak margójára

1940. szeptember 27-én, a politikai instabilitás és a második világháború árnyékában, Szálasi Ferenc hivatalosan is életre hívta a nyilas pártot (hivatalos nevén Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom). A pártvezér nemcsak politikai vezetőként tűnt ki, hanem karizmatikus személyiségével képes volt érzelmi kötődést kialakítani követőiben, miközben ideológiáját összefonva építette fel a mozgalmat.

Szálasi Ferenc nemzetvezető a nyilas párt hatalomátvétele után a Honvédelmi Minisztériumba érkezik 1944 októberében

Fotó: Bundesarchiv / wikipedia

A nyilas párt ideológiája

A párt előzményei a 30-as évek radikális, antiszemita, nacionalista csoportjaiban keresendők, amelyek már korábban is próbálták megszólítani a vidéki és városi társadalmat. Szálasi célja nem csupán politikai pozíció megszerzése volt, hanem egy teljes ideológiai rendszer létrehozása, amely a „magyar faj” felsőbbrendűségén és a nemzeti önrendelkezés eszméjén alapult.

A párt programjában egyszerre jelentek meg radikális politikai követelések és szociális ígéretek: földosztás, gazdasági igazságosság és a helyi közösségek támogatása szerepelt a célok között. Ez a kettősség segítette a mozgalmat abban, hogy gyorsan bővítse támogatóinak körét, miközben ideológiai alapjait is megerősítette.

Szálasi Ferenc nemzetvezető, akit végül a népbíróság emberiesség elleni és háborús bűntettekért halálra ítélt. 1946. március 12-én a nyilas kormány több tagjával együtt felakasztották

Fotó: wikipedia

A Nyilaskeresztes Párt működését kezdetben külföldi náci támogatások is finanszírozták, valamint helyi iparosok és vállalkozók is pénzeltek bizonyos akciókat, cserébe politikai kedvezményekért.

Szálasi Ferenc és a mozgalom

Szálasi Ferenc karizmatikus személyisége volt az egyik kulcstényező, ami révén a mozgalom gyorsan növekedett. Nem csupán Budapesten próbált hatni: vidéki szervezeteket hozott létre, amelyek helyi felvonulások, rendezvények és propagandaesemények révén terjesztették az ideológiát. Ezek a „törzsek” később a politikai befolyás kiépítésében játszottak döntő szerepet, miközben Szálasi személye minden döntés felett állt, erős személyi kultuszt építve ki.

Szálasi Ferenc nyilas pártkönyve

Fotó: wikipedia

A mozgalom a hétköznapi életbe is beleszólt: iskolai ünnepségek, kulturális rendezvények, plakátkampányok révén próbálták a társadalom gondolkodását formálni. A párt vezetői a háború előtt próbáltak propagandacélú üdülő- és ifjúsági táborokat létrehozni, ahol a fiatalokat a hungarista eszméknek megfelelően nevelték volna. Ez a terv részben megvalósult, de a háború kitörése miatt megszakadt.