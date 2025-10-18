Kegyetlen orvosi beavatkozások a történelemből, amelyek hallatán hálásak lehetünk, hogy a 21. században élünk

Ha ma náthás leszel vagy lázas, sokszor egyedül is könnyen kikúrálod magad. De legtöbbször a háziorvos is egyszerűen hazaküld egy recepttel, vitaminokkal és a pihenés jó tanácsával ellátva. Persze lehet, hogy most sem szeretünk a fogorvosi székben ülni, de ezen múltbéli orvosi beavatkozások hallatán, talán még egy gyökérkezelés fájdalmáért is hálásabbak leszünk, mint azelőtt.

A történelem legkíméletlenebb orvosi beavatkozásai.

Fotó: Bettmann / GettyImages

Brutális orvosi beavatkozások a történelemből

1. Dohányfüstös beöntés

Ez pontosan az, amire gondolsz. Ha valaki a 18. század végén vízbe fulladt, annak életét úgy próbálták megmenti, hogy dohányfüstöt pumpáltak a végbelébe. Az akkori orvostudomány szerint, a dohányfüstös beöntést életmentő módszerként tartották számon, mivel úgy gondolták, a füst felmelegíti a testet és újraindítja a légzést.

A módszer hitelességét egy Anne Greene nevű cselédlány története táplálta, akit felakasztottak, de egy orvos a dohányfüst-beöntést alkalmazta rajta, és csodával határos módon feléledt.

A Royale Humane Society szervezet, még dohányfüstös életmentő állomásokat is telepített a Temze mentén, hogy járókelők is segíthessenek a bajbajutottakon.

Egyszóval komolyan vették az orvoslás ezen módszerének hatásosságát. Sőt! Később más egészségügyi problémák ellen is bevetettek (például sérv kezelésére). Egészen a 19. század elejéig, amikor is rájöttek, hogy a nikotin mérgező.

2. Ínybevágás

Ma is tudjuk, hogy a kisbabák fogzása kellemetlen, fájdalmas lehet, de a 18-19. században egyenesen halálosnak tartották, mivel sok csecsemő elhunyt ebben az időszakban. Ma már csak hűtött rágókával enyhítjük a fájdalmaikat, de régen máshogy próbálták kezelni a fogzás időszakát: az orvosok akár napi többször is bevágták a babák ínyét azt gondolva, hogy ezzel megkerülik az nagyobb bajt. De a fertőtlenítés hiányában, sok csecsemő épp emiatt vesztette életét.

A kegyetlen orvosi beavatkozás lassan eltűnt az orvostudomány történetéből, de egészen sokáig kitartott; még az 1930-as években is feltűntek olyan fogászati tankönyvek, melyek a módszer elvégzéséhez szükséges útmutatót tartalmaztak.