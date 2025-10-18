Kegyetlen orvosi beavatkozások a történelemből, amelyek hallatán hálásak lehetünk, hogy a 21. században élünk

Ha ma náthás leszel vagy lázas, sokszor egyedül is könnyen kikúrálod magad. De legtöbbször a háziorvos is egyszerűen hazaküld egy recepttel, vitaminokkal és a pihenés jó tanácsával ellátva. Persze lehet, hogy most sem szeretünk a fogorvosi székben ülni, de ezen múltbéli orvosi beavatkozások hallatán, talán még egy gyökérkezelés fájdalmáért is hálásabbak leszünk, mint azelőtt.
Ez pontosan az, amire gondolsz. Ha valaki a 18. század végén vízbe fulladt, annak életét úgy próbálták megmenti, hogy dohányfüstöt pumpáltak a végbelébe. Az akkori orvostudomány szerint, a dohányfüstös beöntést életmentő módszerként tartották számon, mivel úgy gondolták, a füst felmelegíti a testet és újraindítja a légzést.
A módszer hitelességét egy Anne Greene nevű cselédlány története táplálta, akit felakasztottak, de egy orvos a dohányfüst-beöntést alkalmazta rajta, és csodával határos módon feléledt.
A Royale Humane Society szervezet, még dohányfüstös életmentő állomásokat is telepített a Temze mentén, hogy járókelők is segíthessenek a bajbajutottakon.
Egyszóval komolyan vették az orvoslás ezen módszerének hatásosságát. Sőt! Később más egészségügyi problémák ellen is bevetettek (például sérv kezelésére). Egészen a 19. század elejéig, amikor is rájöttek, hogy a nikotin mérgező.
Ma is tudjuk, hogy a kisbabák fogzása kellemetlen, fájdalmas lehet, de a 18-19. században egyenesen halálosnak tartották, mivel sok csecsemő elhunyt ebben az időszakban. Ma már csak hűtött rágókával enyhítjük a fájdalmaikat, de régen máshogy próbálták kezelni a fogzás időszakát: az orvosok akár napi többször is bevágták a babák ínyét azt gondolva, hogy ezzel megkerülik az nagyobb bajt. De a fertőtlenítés hiányában, sok csecsemő épp emiatt vesztette életét.
A kegyetlen orvosi beavatkozás lassan eltűnt az orvostudomány történetéből, de egészen sokáig kitartott; még az 1930-as években is feltűntek olyan fogászati tankönyvek, melyek a módszer elvégzéséhez szükséges útmutatót tartalmaztak.
Bár a rómaiak még nem ismerhették a fogrémet, ez talán mégis meghökkentő módja volt egy szép mosoly elérésének. Azért használtak vizeletet fogfehérítéshez, mert az ammóniát tartalmazott, ami jó fogfehérítő és antibakteriális anyag. Az már más kérdés, hogy a leheletükre milyen hatással volt...
A „római fogkrém" olyan értékké vált, hogy árusításából még adót is vontak.
Talán a legismertebb brutális orvosi beavatkozás, amit a múltból ismerünk, a koponyalékelés, amit már a kőkorszakban is alkalmaztak, hogy a rossz, ártó szellemeket elűzzék az emberi testből.
De a 15. Századi Európában is egy teljesen bevett gyakorlat volt. Ekkor már más orvosi indokot is fűztek a módszer alkalmazásához. A fejfájás és az elmebaj gyógyításának eszközeként tartották számon.
Szinte hihetetlennek hangzik, de nem minden beteg halt bele a kíméletlen sebészeti műtétbe: a feltárt koponyák egy része a gyógyulás jeleit mutatta.
Galénosz görög orvos úgy tartotta, hogy a betegségekért a testnedvek egyensúlyának felborulása a felelős. Így a megoldást a „rossz vér” lecsapolásában látta, amivel visszaállítható a test harmóniája.
De az érvágás gyakorlata évezredeken át az orvoslás bevett módszerei közé tartozott. Kezdetben nem alkalmazták túl sűrűn, de a 17. századi Európában például valódi vércsapolási láz tört ki, amikor a pattanásoktól a tüdőgyulladásig, mindent ezzel a brutális beavatkozással próbáltak gyógyítani. XIII. Lajos francia király élete utolsó évében összesen 47 érvágáson esett át – a purgálásról és a 200 bélmosáson túl. II. Károly angol királytól pedig, 2 liter vért vettek le a módszerrel halála előtt.
Az érvágás orvostudományi alkalmazásának csillapodását William Harvey 1628-as felfedezése hozta el, amikor is publikálta tanulmányát a vérkeringés leírásáról. De teljesen csak a 19. század közepére tűnt el a beavatkozások sorából.
Ezek után valóban hálásak lehetünk, amiért ilyen hosszú utat tett meg azóta az orvostudomány.
